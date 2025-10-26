Der Echtzeitpreis von FreeStyle Classic beträgt heute 0.06332 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FST-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FST-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FreeStyle Classic beträgt heute 0.06332 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FST-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FST-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

FreeStyle Classic Logo

FreeStyle Classic Kurs(FST)

1 FST zu USD Echtzeitpreis:

$0.06332
$0.06332$0.06332
-1.85%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:01:30 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.06235
$ 0.06235$ 0.06235
24H Tief
$ 0.06682
$ 0.06682$ 0.06682
24H Hoch

$ 0.06235
$ 0.06235$ 0.06235

$ 0.06682
$ 0.06682$ 0.06682

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

+0.69%

-1.84%

-30.10%

-30.10%

Der Echtzeitpreis von FreeStyle Classic (FST) beträgt $ 0.06332. In den letzten 24 Stunden wurde FST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.06235 und einem Höchstpreis von $ 0.06682 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FST liegt bei $ 0.16619478956911515, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.025653004858575232.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FST im letzten Stunde um +0.69%, in den letzten 24 Stunden um -1.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FreeStyle Classic (FST) Marktinformationen

No.1405

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

$ 56.36K
$ 56.36K$ 56.36K

$ 63.32M
$ 63.32M$ 63.32M

81.85M
81.85M 81.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.18%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FreeStyle Classic beträgt $ 5.18M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.36K. Das Umlaufangebot von FST liegt bei 81.85M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 63.32M.

FreeStyle Classic (FST)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von FreeStyle Classic für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0011935-1.84%
30 Tage$ -0.01392-18.03%
60 Tage$ +0.036+131.77%
90 Tage$ +0.05332+533.20%
FreeStyle Classic-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FST eine Veränderung von $ -0.0011935 (-1.84%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

FreeStyle Classic 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01392(-18.03%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

FreeStyle Classic 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FST eine Veränderung von $ +0.036 (+131.77%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

FreeStyle Classic 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.05332 (+533.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von FreeStyle Classic (FST) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem FreeStyle Classic-Preisverlauf an.

Was ist FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic ist nicht nur Unterhaltung – es ist eine wiedergeborene Kultikone auf der Chain. Von der Straße bis zur globalen Bühne war FreeStyle immer mehr als Sport; es ist ein Lebensstil, eine Sprache und eine Bewegung. Dieses Vermächtnis entwickelt sich nun in Web3 weiter: dort, wo Kultur, Memes und Communitys aufeinandertreffen und jeder Teilnehmer zum Miteigentümer der Geschichte wird.

FreeStyle Classic ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre FreeStyle Classic Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FST Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu FreeStyle Classic auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr FreeStyle Classic-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

FreeStyle Classic-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FreeStyle Classic (FST) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FreeStyle Classic-(FST)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FreeStyle Classic zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FreeStyle Classic-Preisprognose an!

FreeStyle Classic (FST) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FreeStyle Classic (FST) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FST Token!

Wie kauft man FreeStyle Classic FST

Suchen Sie nach wie man FreeStyle Classic kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können FreeStyle Classic direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

FST zu lokalen Währungen

1 FreeStyle Classic(FST) in VND
1,666.2658
1 FreeStyle Classic(FST) in AUD
A$0.0968796
1 FreeStyle Classic(FST) in GBP
0.04749
1 FreeStyle Classic(FST) in EUR
0.0544552
1 FreeStyle Classic(FST) in USD
$0.06332
1 FreeStyle Classic(FST) in MYR
RM0.2672104
1 FreeStyle Classic(FST) in TRY
2.6556408
1 FreeStyle Classic(FST) in JPY
¥9.62464
1 FreeStyle Classic(FST) in ARS
ARS$94.3664292
1 FreeStyle Classic(FST) in RUB
5.0409052
1 FreeStyle Classic(FST) in INR
5.5601292
1 FreeStyle Classic(FST) in IDR
Rp1,055.3329112
1 FreeStyle Classic(FST) in PHP
3.72005
1 FreeStyle Classic(FST) in EGP
￡E.3.0083332
1 FreeStyle Classic(FST) in BRL
R$0.3406616
1 FreeStyle Classic(FST) in CAD
C$0.088648
1 FreeStyle Classic(FST) in BDT
7.7585996
1 FreeStyle Classic(FST) in NGN
92.437702
1 FreeStyle Classic(FST) in COP
$245.4257872
1 FreeStyle Classic(FST) in ZAR
R.1.0929032
1 FreeStyle Classic(FST) in UAH
2.662606
1 FreeStyle Classic(FST) in TZS
T.Sh.157.5122992
1 FreeStyle Classic(FST) in VES
Bs13.42384
1 FreeStyle Classic(FST) in CLP
$59.58412
1 FreeStyle Classic(FST) in PKR
Rs17.7910204
1 FreeStyle Classic(FST) in KZT
34.09782
1 FreeStyle Classic(FST) in THB
฿2.067398
1 FreeStyle Classic(FST) in TWD
NT$1.9527888
1 FreeStyle Classic(FST) in AED
د.إ0.2323844
1 FreeStyle Classic(FST) in CHF
Fr0.0500228
1 FreeStyle Classic(FST) in HKD
HK$0.4913632
1 FreeStyle Classic(FST) in AMD
֏24.2509268
1 FreeStyle Classic(FST) in MAD
.د.م0.5838104
1 FreeStyle Classic(FST) in MXN
$1.168254
1 FreeStyle Classic(FST) in SAR
ريال0.23745
1 FreeStyle Classic(FST) in ETB
Br9.6683308
1 FreeStyle Classic(FST) in KES
KSh8.1803108
1 FreeStyle Classic(FST) in JOD
د.أ0.04489388
1 FreeStyle Classic(FST) in PLN
0.231118
1 FreeStyle Classic(FST) in RON
лв0.2767084
1 FreeStyle Classic(FST) in SEK
kr0.595208
1 FreeStyle Classic(FST) in BGN
лв0.1063776
1 FreeStyle Classic(FST) in HUF
Ft21.240694
1 FreeStyle Classic(FST) in CZK
1.3240212
1 FreeStyle Classic(FST) in KWD
د.ك0.01937592
1 FreeStyle Classic(FST) in ILS
0.2076896
1 FreeStyle Classic(FST) in BOB
Bs0.436908
1 FreeStyle Classic(FST) in AZN
0.107644
1 FreeStyle Classic(FST) in TJS
SM0.5901424
1 FreeStyle Classic(FST) in GEL
0.1715972
1 FreeStyle Classic(FST) in AOA
Kz58.0916676
1 FreeStyle Classic(FST) in BHD
.د.ب0.02380832
1 FreeStyle Classic(FST) in BMD
$0.06332
1 FreeStyle Classic(FST) in DKK
kr0.4065144
1 FreeStyle Classic(FST) in HNL
L1.6551848
1 FreeStyle Classic(FST) in MUR
2.8829596
1 FreeStyle Classic(FST) in NAD
$1.0929032
1 FreeStyle Classic(FST) in NOK
kr0.6332
1 FreeStyle Classic(FST) in NZD
$0.1095436
1 FreeStyle Classic(FST) in PAB
B/.0.06332
1 FreeStyle Classic(FST) in PGK
K0.2665772
1 FreeStyle Classic(FST) in QAR
ر.ق0.2304848
1 FreeStyle Classic(FST) in RSD
дин.6.3946868
1 FreeStyle Classic(FST) in UZS
soʻm772.1949984
1 FreeStyle Classic(FST) in ALL
L5.25556
1 FreeStyle Classic(FST) in ANG
ƒ0.1133428
1 FreeStyle Classic(FST) in AWG
ƒ0.1133428
1 FreeStyle Classic(FST) in BBD
$0.12664
1 FreeStyle Classic(FST) in BAM
KM0.1063776
1 FreeStyle Classic(FST) in BIF
Fr186.73068
1 FreeStyle Classic(FST) in BND
$0.0816828
1 FreeStyle Classic(FST) in BSD
$0.06332
1 FreeStyle Classic(FST) in JMD
$10.153362
1 FreeStyle Classic(FST) in KHR
255.32207
1 FreeStyle Classic(FST) in KMF
Fr26.84768
1 FreeStyle Classic(FST) in LAK
1,376.5217116
1 FreeStyle Classic(FST) in LKR
රු19.2283844
1 FreeStyle Classic(FST) in MDL
L1.0758068
1 FreeStyle Classic(FST) in MGA
Ar286.5154016
1 FreeStyle Classic(FST) in MOP
P0.50656
1 FreeStyle Classic(FST) in MVR
0.968796
1 FreeStyle Classic(FST) in MWK
MK109.9304852
1 FreeStyle Classic(FST) in MZN
MT4.046148
1 FreeStyle Classic(FST) in NPR
रु8.8894948
1 FreeStyle Classic(FST) in PYG
449.06544
1 FreeStyle Classic(FST) in RWF
Fr91.75068
1 FreeStyle Classic(FST) in SBD
$0.5230232
1 FreeStyle Classic(FST) in SCR
0.8852136
1 FreeStyle Classic(FST) in SRD
$2.5157036
1 FreeStyle Classic(FST) in SVC
$0.5534168
1 FreeStyle Classic(FST) in SZL
L1.0910036
1 FreeStyle Classic(FST) in TMT
m0.2222532
1 FreeStyle Classic(FST) in TND
د.ت0.18559092
1 FreeStyle Classic(FST) in TTD
$0.4293096
1 FreeStyle Classic(FST) in UGX
Sh220.60688
1 FreeStyle Classic(FST) in XAF
Fr35.71248
1 FreeStyle Classic(FST) in XCD
$0.170964
1 FreeStyle Classic(FST) in XOF
Fr35.71248
1 FreeStyle Classic(FST) in XPF
Fr6.45864
1 FreeStyle Classic(FST) in BWP
P0.9035764
1 FreeStyle Classic(FST) in BZD
$0.1272732
1 FreeStyle Classic(FST) in CVE
$6.0305968
1 FreeStyle Classic(FST) in DJF
Fr11.20764
1 FreeStyle Classic(FST) in DOP
$4.0562792
1 FreeStyle Classic(FST) in DZD
د.ج8.2423644
1 FreeStyle Classic(FST) in FJD
$0.1437364
1 FreeStyle Classic(FST) in GNF
Fr550.5674
1 FreeStyle Classic(FST) in GTQ
Q0.484398
1 FreeStyle Classic(FST) in GYD
$13.246544
1 FreeStyle Classic(FST) in ISK
kr7.78836

FreeStyle Classic Ressource

Für ein tieferes Verständnis von FreeStyle Classic sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle FreeStyle Classic Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu FreeStyle Classic

Wie viel ist FreeStyle Classic (FST) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FST in USD beträgt 0.06332 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FST-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FST-zu-USD-Preis beträgt $ 0.06332. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FreeStyle Classic?
Die Marktkapitalisierung von FST beträgt $ 5.18M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FST?
Das Umlaufangebot von FST beträgt 81.85M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FST?
FST erreichte einen Allzeithochpreis von 0.16619478956911515 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FST?
FST verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.025653004858575232 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FST?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FST beträgt $ 56.36K USD.
Wird FST dieses Jahr noch steigen?
FST könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FST-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:01:30 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

