Was ist AssetMint (ASSETMINT)

AssetMint ist eine Plattform für RWA-Tokenisierung und Compliance-Infrastruktur. Sie bietet eine Ausführungsebene für Asset-Mapping-Logik, Liquiditätsaufbau, regulatorisches Routing und DAO-Governance für reale Vermögenswerte wie Immobilien, Kredite, geistiges Eigentum und Einnahmeströme. Das System integriert programmierbare Compliance sowie zweistufige Liquidität (AMM + professionelle Ausführung), um verschiedene Assettypen über mehrere Rechtsräume hinweg zu unterstützen.

AssetMint (ASSETMINT) Tokenomics

AssetMint Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AssetMint sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

AssetMint (ASSETMINT) – Wichtige Branchen‑Updates

