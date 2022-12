Der aktuelle Echtzeit-Kurs von ist -- pro (/USD) heute mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von -- USD. Der Kurs von zu USD wird in Echtzeit aktualisiert. - Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt -- USD - ist -- in den letzten 24 Stunden - Es hat einen Umlaufbestand von -- USD

Was ist ()

Seit dem ICO hat Binance seine eigene Münze, den Binance Coin, mit dem Symbol BNB veröffentlicht. BNB läuft ausschließlich auf der Binance-Kette. Die Münze wurde mit einem Gesamtbestand von 200 Millionen Stück eingeführt. Jedes Quartal werden wir BNB basierend auf dem Handelsvolumen auf unserer Krypto-to-Krypto-Plattform vernichten, bis wir 50% aller BNB vernichtet haben. Alle Transaktionen werden über die Blockchain abgewickelt. Am Ende werden wir 100MM BNB vernichten, so dass 100MM BNB verbleiben. Der BNB Coin selbst hat mehrere Formen des Nutzens und ist im Wesentlichen der eigentliche Treibstoff, der das Binance-Ökosystem vorantreibt. Die aktuell bekanntesten Anwendungsbereiche für BNB sind unter anderem: - Bezahlen von Handelsgebühren an der Börse, um den Gegenwert eines Rabatts von 50% auf den Handel zu erhalten (während des ersten Jahres). - Crypto.com hat die Unterstützung für den BNB-Token von Binance in seine Plattform aufgenommen, die die MCO Visa Card und die App für mobile Geräte umfasst.

ist auf MEXC gelistet, was bedeutet, dass Sie diese Münzen jetzt problemlos auf unserer Plattform kaufen, halten, überweisen und staken können! Wenn Sie mehr über diesen Token wissen möchten, besuchen Sie bitte unsere Seite zur Einführung in digitale Vermögenswerte.



Wie kauft man

Suchen Sie wie man kauft? Der Prozess war noch nie so einfach! Sie können ganz einfach -Token auf MEXC kaufen, indem Sie unseren einfachen Anleitungen über diesen Link folgen.

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.