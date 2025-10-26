Der Echtzeitpreis von Alibaba beträgt heute 175.14 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BABAON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BABAON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Alibaba beträgt heute 175.14 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BABAON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BABAON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Alibaba Logo

Alibaba Kurs(BABAON)

1 BABAON zu USD Echtzeitpreis:

$175.14
$175.14
+0.01%1D
USD
Alibaba (BABAON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:48:00 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 174.79
$ 174.79
24H Tief
$ 177.89
$ 177.89
24H Hoch

$ 174.79
$ 174.79

$ 177.89
$ 177.89

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634

-1.08%

+0.01%

+5.22%

+5.22%

Der Echtzeitpreis von Alibaba (BABAON) beträgt $ 175.14. In den letzten 24 Stunden wurde BABAON zwischen einem Tiefstpreis von $ 174.79 und einem Höchstpreis von $ 177.89 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BABAON liegt bei $ 192.1874154822472, der bisherige Tiefstpreis bei $ 130.22737422531634.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BABAON im letzten Stunde um -1.08%, in den letzten 24 Stunden um +0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alibaba (BABAON) Marktinformationen

No.2019

$ 1.37M
$ 1.37M

$ 58.54K
$ 58.54K

$ 1.37M
$ 1.37M

7.84K
7.84K

7,836.73966227
7,836.73966227

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alibaba beträgt $ 1.37M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 58.54K. Das Umlaufangebot von BABAON liegt bei 7.84K, das Gesamtangebot bei 7836.73966227. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.37M.

Alibaba (BABAON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Alibaba für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0175+0.01%
30 Tage$ +4.82+2.82%
60 Tage$ +75.14+75.14%
90 Tage$ +75.14+75.14%
Alibaba-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BABAON eine Veränderung von $ +0.0175 (+0.01%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Alibaba 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +4.82(+2.82%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Alibaba 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BABAON eine Veränderung von $ +75.14 (+75.14%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Alibaba 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +75.14 (+75.14%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Alibaba (BABAON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Alibaba-Preisverlauf an.

Was ist Alibaba (BABAON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Alibaba ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Alibaba Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BABAON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Alibaba auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Alibaba-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Alibaba-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Alibaba (BABAON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Alibaba-(BABAON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Alibaba zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Alibaba-Preisprognose an!

Alibaba (BABAON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Alibaba (BABAON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BABAON Token!

Wie kauft man Alibaba BABAON

Suchen Sie nach wie man Alibaba kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Alibaba direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BABAON zu lokalen Währungen

1 Alibaba(BABAON) in VND
4,608,809.1
1 Alibaba(BABAON) in AUD
A$267.9642
1 Alibaba(BABAON) in GBP
131.355
1 Alibaba(BABAON) in EUR
150.6204
1 Alibaba(BABAON) in USD
$175.14
1 Alibaba(BABAON) in MYR
RM739.0908
1 Alibaba(BABAON) in TRY
7,345.3716
1 Alibaba(BABAON) in JPY
¥26,621.28
1 Alibaba(BABAON) in ARS
ARS$261,012.8934
1 Alibaba(BABAON) in RUB
13,942.8954
1 Alibaba(BABAON) in INR
15,379.0434
1 Alibaba(BABAON) in IDR
Rp2,918,998.8324
1 Alibaba(BABAON) in PHP
10,289.475
1 Alibaba(BABAON) in EGP
￡E.8,320.9014
1 Alibaba(BABAON) in BRL
R$942.2532
1 Alibaba(BABAON) in CAD
C$245.196
1 Alibaba(BABAON) in BDT
21,459.9042
1 Alibaba(BABAON) in NGN
255,678.129
1 Alibaba(BABAON) in COP
$678,835.6344
1 Alibaba(BABAON) in ZAR
R.3,022.9164
1 Alibaba(BABAON) in UAH
7,364.637
1 Alibaba(BABAON) in TZS
T.Sh.435,671.2584
1 Alibaba(BABAON) in VES
Bs37,129.68
1 Alibaba(BABAON) in CLP
$164,806.74
1 Alibaba(BABAON) in PKR
Rs49,209.0858
1 Alibaba(BABAON) in KZT
94,312.89
1 Alibaba(BABAON) in THB
฿5,718.321
1 Alibaba(BABAON) in TWD
NT$5,401.3176
1 Alibaba(BABAON) in AED
د.إ642.7638
1 Alibaba(BABAON) in CHF
Fr138.3606
1 Alibaba(BABAON) in HKD
HK$1,359.0864
1 Alibaba(BABAON) in AMD
֏67,076.8686
1 Alibaba(BABAON) in MAD
.د.م1,614.7908
1 Alibaba(BABAON) in MXN
$3,231.333
1 Alibaba(BABAON) in SAR
ريال656.775
1 Alibaba(BABAON) in ETB
Br26,742.1266
1 Alibaba(BABAON) in KES
KSh22,626.3366
1 Alibaba(BABAON) in JOD
د.أ124.17426
1 Alibaba(BABAON) in PLN
639.261
1 Alibaba(BABAON) in RON
лв765.3618
1 Alibaba(BABAON) in SEK
kr1,646.316
1 Alibaba(BABAON) in BGN
лв294.2352
1 Alibaba(BABAON) in HUF
Ft58,750.713
1 Alibaba(BABAON) in CZK
3,662.1774
1 Alibaba(BABAON) in KWD
د.ك53.59284
1 Alibaba(BABAON) in ILS
574.4592
1 Alibaba(BABAON) in BOB
Bs1,208.466
1 Alibaba(BABAON) in AZN
297.738
1 Alibaba(BABAON) in TJS
SM1,632.3048
1 Alibaba(BABAON) in GEL
474.6294
1 Alibaba(BABAON) in AOA
Kz160,678.6902
1 Alibaba(BABAON) in BHD
.د.ب65.85264
1 Alibaba(BABAON) in BMD
$175.14
1 Alibaba(BABAON) in DKK
kr1,124.3988
1 Alibaba(BABAON) in HNL
L4,578.1596
1 Alibaba(BABAON) in MUR
7,974.1242
1 Alibaba(BABAON) in NAD
$3,022.9164
1 Alibaba(BABAON) in NOK
kr1,751.4
1 Alibaba(BABAON) in NZD
$302.9922
1 Alibaba(BABAON) in PAB
B/.175.14
1 Alibaba(BABAON) in PGK
K737.3394
1 Alibaba(BABAON) in QAR
ر.ق637.5096
1 Alibaba(BABAON) in RSD
дин.17,687.3886
1 Alibaba(BABAON) in UZS
soʻm2,135,853.3168
1 Alibaba(BABAON) in ALL
L14,536.62
1 Alibaba(BABAON) in ANG
ƒ313.5006
1 Alibaba(BABAON) in AWG
ƒ313.5006
1 Alibaba(BABAON) in BBD
$350.28
1 Alibaba(BABAON) in BAM
KM294.2352
1 Alibaba(BABAON) in BIF
Fr516,487.86
1 Alibaba(BABAON) in BND
$225.9306
1 Alibaba(BABAON) in BSD
$175.14
1 Alibaba(BABAON) in JMD
$28,083.699
1 Alibaba(BABAON) in KHR
706,208.265
1 Alibaba(BABAON) in KMF
Fr74,259.36
1 Alibaba(BABAON) in LAK
3,807,391.2282
1 Alibaba(BABAON) in LKR
රු53,184.7638
1 Alibaba(BABAON) in MDL
L2,975.6286
1 Alibaba(BABAON) in MGA
Ar792,487.4832
1 Alibaba(BABAON) in MOP
P1,401.12
1 Alibaba(BABAON) in MVR
2,679.642
1 Alibaba(BABAON) in MWK
MK304,062.3054
1 Alibaba(BABAON) in MZN
MT11,191.446
1 Alibaba(BABAON) in NPR
रु24,587.9046
1 Alibaba(BABAON) in PYG
1,242,092.88
1 Alibaba(BABAON) in RWF
Fr253,777.86
1 Alibaba(BABAON) in SBD
$1,446.6564
1 Alibaba(BABAON) in SCR
2,448.4572
1 Alibaba(BABAON) in SRD
$6,958.3122
1 Alibaba(BABAON) in SVC
$1,530.7236
1 Alibaba(BABAON) in SZL
L3,017.6622
1 Alibaba(BABAON) in TMT
m614.7414
1 Alibaba(BABAON) in TND
د.ت513.33534
1 Alibaba(BABAON) in TTD
$1,187.4492
1 Alibaba(BABAON) in UGX
Sh610,187.76
1 Alibaba(BABAON) in XAF
Fr98,778.96
1 Alibaba(BABAON) in XCD
$472.878
1 Alibaba(BABAON) in XOF
Fr98,778.96
1 Alibaba(BABAON) in XPF
Fr17,864.28
1 Alibaba(BABAON) in BWP
P2,499.2478
1 Alibaba(BABAON) in BZD
$352.0314
1 Alibaba(BABAON) in CVE
$16,680.3336
1 Alibaba(BABAON) in DJF
Fr30,999.78
1 Alibaba(BABAON) in DOP
$11,219.4684
1 Alibaba(BABAON) in DZD
د.ج22,797.9738
1 Alibaba(BABAON) in FJD
$397.5678
1 Alibaba(BABAON) in GNF
Fr1,522,842.3
1 Alibaba(BABAON) in GTQ
Q1,339.821
1 Alibaba(BABAON) in GYD
$36,639.288
1 Alibaba(BABAON) in ISK
kr21,542.22

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Alibaba

Wie viel ist Alibaba (BABAON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BABAON in USD beträgt 175.14 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BABAON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BABAON-zu-USD-Preis beträgt $ 175.14. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alibaba?
Die Marktkapitalisierung von BABAON beträgt $ 1.37M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BABAON?
Das Umlaufangebot von BABAON beträgt 7.84K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BABAON?
BABAON erreichte einen Allzeithochpreis von 192.1874154822472 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BABAON?
BABAON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 130.22737422531634 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BABAON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BABAON beträgt $ 58.54K USD.
Wird BABAON dieses Jahr noch steigen?
BABAON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BABAON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:48:00 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

