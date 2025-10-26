Der Echtzeitpreis von Altar of Creativity beträgt heute 0.0000004254 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AION-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AION-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Altar of Creativity beträgt heute 0.0000004254 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AION-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AION-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Altar of Creativity Kurs(AION)

$0.0000004254
$0.0000004254$0.0000004254
-0.97%1D
Altar of Creativity (AION) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:47 (UTC+8)

Altar of Creativity (AION) Preisinformationen (USD)

$ 0.0000004081
$ 0.0000004081$ 0.0000004081
$ 0.0000005274
$ 0.0000005274$ 0.0000005274
$ 0.0000004081
$ 0.0000004081$ 0.0000004081

$ 0.0000005274
$ 0.0000005274$ 0.0000005274

--
----

--
----

0.00%

-0.97%

+7.83%

+7.83%

Der Echtzeitpreis von Altar of Creativity (AION) beträgt $ 0.0000004254. In den letzten 24 Stunden wurde AION zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000004081 und einem Höchstpreis von $ 0.0000005274 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AION liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AION im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.97% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.83% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Altar of Creativity (AION) Marktinformationen

--
----

$ 7.16K
$ 7.16K$ 7.16K

$ 4.25K
$ 4.25K$ 4.25K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Altar of Creativity beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 7.16K. Das Umlaufangebot von AION liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.25K.

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Altar of Creativity für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

Heute$ -0.000000004167-0.97%
30 Tage$ -0.0000000746-14.92%
60 Tage$ -0.0124995746-100.00%
90 Tage$ -0.0124995746-100.00%
Altar of Creativity-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AION eine Veränderung von $ -0.000000004167 (-0.97%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Altar of Creativity 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0000000746(-14.92%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Altar of Creativity 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AION eine Veränderung von $ -0.0124995746 (-100.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Altar of Creativity 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0124995746 (-100.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Altar of Creativity (AION) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Altar of Creativity-Preisverlauf an.

Was ist Altar of Creativity (AION)

The Altar of Creativity ist eine Web3-getriebene Initiative, die darauf ausgerichtet ist, menschliche Ideen in ein KI-Ökosystem namens „The Architect“ einzuspeisen. Benutzer reichen kreative Ideen ein – von Träumen bis hin zu kühnen Konzepten – und diese werden von einer KI verarbeitet, die sie auf Originalität bewertet, den Input vektorisiert, Fakten überprüft und schließlich on-chain speichert.

Altar of Creativity ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Altar of Creativity Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AION Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Altar of Creativity auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Altar of Creativity-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Wie viel wird Altar of Creativity (AION) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Altar of Creativity-(AION)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Altar of Creativity zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Altar of Creativity-Preisprognose an!

Altar of Creativity (AION) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Altar of Creativity (AION) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AION Token!

Suchen Sie nach wie man Altar of Creativity kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Altar of Creativity direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

1 Altar of Creativity(AION) in VND
0.011194401
1 Altar of Creativity(AION) in AUD
A$0.000000650862
1 Altar of Creativity(AION) in GBP
0.00000031905
1 Altar of Creativity(AION) in EUR
0.000000365844
1 Altar of Creativity(AION) in USD
$0.0000004254
1 Altar of Creativity(AION) in MYR
RM0.000001795188
1 Altar of Creativity(AION) in TRY
0.000017841276
1 Altar of Creativity(AION) in JPY
¥0.0000646608
1 Altar of Creativity(AION) in ARS
ARS$0.000633977874
1 Altar of Creativity(AION) in RUB
0.000033866094
1 Altar of Creativity(AION) in INR
0.000037354374
1 Altar of Creativity(AION) in IDR
Rp0.007089997164
1 Altar of Creativity(AION) in PHP
0.00002499225
1 Altar of Creativity(AION) in EGP
￡E.0.000020210754
1 Altar of Creativity(AION) in BRL
R$0.000002288652
1 Altar of Creativity(AION) in CAD
C$0.00000059556
1 Altar of Creativity(AION) in BDT
0.000052124262
1 Altar of Creativity(AION) in NGN
0.00062102019
1 Altar of Creativity(AION) in COP
$0.001648833384
1 Altar of Creativity(AION) in ZAR
R.0.000007342404
1 Altar of Creativity(AION) in UAH
0.00001788807
1 Altar of Creativity(AION) in TZS
T.Sh.0.001058208024
1 Altar of Creativity(AION) in VES
Bs0.0000901848
1 Altar of Creativity(AION) in CLP
$0.0004003014
1 Altar of Creativity(AION) in PKR
Rs0.000119524638
1 Altar of Creativity(AION) in KZT
0.0002290779
1 Altar of Creativity(AION) in THB
฿0.00001388931
1 Altar of Creativity(AION) in TWD
NT$0.000013119336
1 Altar of Creativity(AION) in AED
د.إ0.000001561218
1 Altar of Creativity(AION) in CHF
Fr0.000000336066
1 Altar of Creativity(AION) in HKD
HK$0.000003301104
1 Altar of Creativity(AION) in AMD
֏0.000162923946
1 Altar of Creativity(AION) in MAD
.د.م0.000003922188
1 Altar of Creativity(AION) in MXN
$0.00000784863
1 Altar of Creativity(AION) in SAR
ريال0.00000159525
1 Altar of Creativity(AION) in ETB
Br0.000064954326
1 Altar of Creativity(AION) in KES
KSh0.000054957426
1 Altar of Creativity(AION) in JOD
د.أ0.0000003016086
1 Altar of Creativity(AION) in PLN
0.00000155271
1 Altar of Creativity(AION) in RON
лв0.000001858998
1 Altar of Creativity(AION) in SEK
kr0.00000399876
1 Altar of Creativity(AION) in BGN
лв0.000000714672
1 Altar of Creativity(AION) in HUF
Ft0.00014270043
1 Altar of Creativity(AION) in CZK
0.000008895114
1 Altar of Creativity(AION) in KWD
د.ك0.0000001301724
1 Altar of Creativity(AION) in ILS
0.000001395312
1 Altar of Creativity(AION) in BOB
Bs0.00000293526
1 Altar of Creativity(AION) in AZN
0.00000072318
1 Altar of Creativity(AION) in TJS
SM0.000003964728
1 Altar of Creativity(AION) in GEL
0.000001152834
1 Altar of Creativity(AION) in AOA
Kz0.000390274722
1 Altar of Creativity(AION) in BHD
.د.ب0.0000001599504
1 Altar of Creativity(AION) in BMD
$0.0000004254
1 Altar of Creativity(AION) in DKK
kr0.000002731068
1 Altar of Creativity(AION) in HNL
L0.000011119956
1 Altar of Creativity(AION) in MUR
0.000019368462
1 Altar of Creativity(AION) in NAD
$0.000007342404
1 Altar of Creativity(AION) in NOK
kr0.000004254
1 Altar of Creativity(AION) in NZD
$0.000000735942
1 Altar of Creativity(AION) in PAB
B/.0.0000004254
1 Altar of Creativity(AION) in PGK
K0.000001790934
1 Altar of Creativity(AION) in QAR
ر.ق0.000001548456
1 Altar of Creativity(AION) in RSD
дин.0.000042961146
1 Altar of Creativity(AION) in UZS
soʻm0.005187804048
1 Altar of Creativity(AION) in ALL
L0.0000353082
1 Altar of Creativity(AION) in ANG
ƒ0.000000761466
1 Altar of Creativity(AION) in AWG
ƒ0.000000761466
1 Altar of Creativity(AION) in BBD
$0.0000008508
1 Altar of Creativity(AION) in BAM
KM0.000000714672
1 Altar of Creativity(AION) in BIF
Fr0.0012545046
1 Altar of Creativity(AION) in BND
$0.000000548766
1 Altar of Creativity(AION) in BSD
$0.0000004254
1 Altar of Creativity(AION) in JMD
$0.00006821289
1 Altar of Creativity(AION) in KHR
0.00171531915
1 Altar of Creativity(AION) in KMF
Fr0.0001803696
1 Altar of Creativity(AION) in LAK
0.009247825902
1 Altar of Creativity(AION) in LKR
රු0.000129181218
1 Altar of Creativity(AION) in MDL
L0.000007227546
1 Altar of Creativity(AION) in MGA
Ar0.001924883952
1 Altar of Creativity(AION) in MOP
P0.0000034032
1 Altar of Creativity(AION) in MVR
0.00000650862
1 Altar of Creativity(AION) in MWK
MK0.000738541194
1 Altar of Creativity(AION) in MZN
MT0.00002718306
1 Altar of Creativity(AION) in NPR
रु0.000059721906
1 Altar of Creativity(AION) in PYG
0.0030169368
1 Altar of Creativity(AION) in RWF
Fr0.0006164046
1 Altar of Creativity(AION) in SBD
$0.000003513804
1 Altar of Creativity(AION) in SCR
0.000005947092
1 Altar of Creativity(AION) in SRD
$0.000016901142
1 Altar of Creativity(AION) in SVC
$0.000003717996
1 Altar of Creativity(AION) in SZL
L0.000007329642
1 Altar of Creativity(AION) in TMT
m0.000001493154
1 Altar of Creativity(AION) in TND
د.ت0.0000012468474
1 Altar of Creativity(AION) in TTD
$0.000002884212
1 Altar of Creativity(AION) in UGX
Sh0.0014820936
1 Altar of Creativity(AION) in XAF
Fr0.0002399256
1 Altar of Creativity(AION) in XCD
$0.00000114858
1 Altar of Creativity(AION) in XOF
Fr0.0002399256
1 Altar of Creativity(AION) in XPF
Fr0.0000433908
1 Altar of Creativity(AION) in BWP
P0.000006070458
1 Altar of Creativity(AION) in BZD
$0.000000855054
1 Altar of Creativity(AION) in CVE
$0.000040515096
1 Altar of Creativity(AION) in DJF
Fr0.0000752958
1 Altar of Creativity(AION) in DOP
$0.000027251124
1 Altar of Creativity(AION) in DZD
د.ج0.000055374318
1 Altar of Creativity(AION) in FJD
$0.000000965658
1 Altar of Creativity(AION) in GNF
Fr0.003698853
1 Altar of Creativity(AION) in GTQ
Q0.00000325431
1 Altar of Creativity(AION) in GYD
$0.00008899368
1 Altar of Creativity(AION) in ISK
kr0.0000523242

Für ein tieferes Verständnis von Altar of Creativity sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Altar of Creativity Website
Block-Explorer

Wie viel ist Altar of Creativity (AION) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AION in USD beträgt 0.0000004254 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AION-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AION-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000004254. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Altar of Creativity?
Die Marktkapitalisierung von AION beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AION?
Das Umlaufangebot von AION beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AION?
AION erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AION?
AION verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AION?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AION beträgt $ 7.16K USD.
Wird AION dieses Jahr noch steigen?
AION könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AION-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:47 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

