Der Echtzeitpreis von OLAXBT beträgt heute 0.14035 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

OLAXBT Logo

OLAXBT Kurs(AIO)

1 AIO zu USD Echtzeitpreis:

$0.14066
$0.14066$0.14066
-9.97%1D
USD
OLAXBT (AIO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:40 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.11611
$ 0.11611$ 0.11611
24H Tief
$ 0.1701
$ 0.1701$ 0.1701
24H Hoch

$ 0.11611
$ 0.11611$ 0.11611

$ 0.1701
$ 0.1701$ 0.1701

$ 0.20548860379382622
$ 0.20548860379382622$ 0.20548860379382622

$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995

-6.43%

-9.96%

-5.99%

-5.99%

Der Echtzeitpreis von OLAXBT (AIO) beträgt $ 0.14035. In den letzten 24 Stunden wurde AIO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.11611 und einem Höchstpreis von $ 0.1701 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIO liegt bei $ 0.20548860379382622, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04215223361578995.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIO im letzten Stunde um -6.43%, in den letzten 24 Stunden um -9.96% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OLAXBT (AIO) Marktinformationen

No.662

$ 32.32M
$ 32.32M$ 32.32M

$ 227.16K
$ 227.16K$ 227.16K

$ 140.35M
$ 140.35M$ 140.35M

230.25M
230.25M 230.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.02%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OLAXBT beträgt $ 32.32M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 227.16K. Das Umlaufangebot von AIO liegt bei 230.25M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 140.35M.

OLAXBT (AIO)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von OLAXBT für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0155768-9.96%
30 Tage$ -0.01178-7.75%
60 Tage$ +0.05618+66.74%
90 Tage$ +0.12035+601.75%
OLAXBT-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AIO eine Veränderung von $ -0.0155768 (-9.96%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

OLAXBT 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01178(-7.75%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

OLAXBT 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AIO eine Veränderung von $ +0.05618 (+66.74%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

OLAXBT 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.12035 (+601.75%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von OLAXBT (AIO) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem OLAXBT-Preisverlauf an.

Was ist OLAXBT (AIO)

OlaXBT ist eine Web3-Marktanalyseplattform mit KI-Unterstützung, die auf der BNB Smart Chain aufgebaut ist. Das Projekt nutzt Reinforcement Learning (RL) und einen Marktplatz für das Model Context Protocol (MCP), wodurch Benutzer eigene agentenbasierte Systeme entwickeln können – durch die Kombination von Handelsmodulen, MCP-Toolkits und Agenten zur Generierung von Handelssignalen und Analysen. Der native Token AIO dient zur Zahlung von Transaktionsgebühren, zum Vault-Staking und für Governance-Zwecke. Die Plattform bietet eine No-Code-Chatbot-Oberfläche sowie einen Agenten-Builder ähnlich wie Langflow, mit dem Benutzer KI-Agenten für Handel und Vermögensverwaltung erstellen und anpassen können. Der MCP-Marktplatz ermöglicht den Handel und die Monetarisierung von Agenten.

OLAXBT ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre OLAXBT Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AIO Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu OLAXBT auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr OLAXBT-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

OLAXBT-Preisprognose (USD)

Wie viel wird OLAXBT (AIO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre OLAXBT-(AIO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für OLAXBT zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die OLAXBT-Preisprognose an!

OLAXBT (AIO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von OLAXBT (AIO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AIO Token!

Wie kauft man OLAXBT AIO

Suchen Sie nach wie man OLAXBT kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können OLAXBT direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AIO zu lokalen Währungen

1 OLAXBT(AIO) in VND
3,693.31025
1 OLAXBT(AIO) in AUD
A$0.2147355
1 OLAXBT(AIO) in GBP
0.1052625
1 OLAXBT(AIO) in EUR
0.120701
1 OLAXBT(AIO) in USD
$0.14035
1 OLAXBT(AIO) in MYR
RM0.592277
1 OLAXBT(AIO) in TRY
5.886279
1 OLAXBT(AIO) in JPY
¥21.3332
1 OLAXBT(AIO) in ARS
ARS$209.1650085
1 OLAXBT(AIO) in RUB
11.1732635
1 OLAXBT(AIO) in INR
12.3241335
1 OLAXBT(AIO) in IDR
Rp2,339.165731
1 OLAXBT(AIO) in PHP
8.2455625
1 OLAXBT(AIO) in EGP
￡E.6.6680285
1 OLAXBT(AIO) in BRL
R$0.755083
1 OLAXBT(AIO) in CAD
C$0.19649
1 OLAXBT(AIO) in BDT
17.1970855
1 OLAXBT(AIO) in NGN
204.8899475
1 OLAXBT(AIO) in COP
$543.990986
1 OLAXBT(AIO) in ZAR
R.2.422441
1 OLAXBT(AIO) in UAH
5.9017175
1 OLAXBT(AIO) in TZS
T.Sh.349.129046
1 OLAXBT(AIO) in VES
Bs29.7542
1 OLAXBT(AIO) in CLP
$132.06935
1 OLAXBT(AIO) in PKR
Rs39.4341395
1 OLAXBT(AIO) in KZT
75.578475
1 OLAXBT(AIO) in THB
฿4.5824275
1 OLAXBT(AIO) in TWD
NT$4.328394
1 OLAXBT(AIO) in AED
د.إ0.5150845
1 OLAXBT(AIO) in CHF
Fr0.1108765
1 OLAXBT(AIO) in HKD
HK$1.089116
1 OLAXBT(AIO) in AMD
֏53.7526465
1 OLAXBT(AIO) in MAD
.د.م1.294027
1 OLAXBT(AIO) in MXN
$2.5894575
1 OLAXBT(AIO) in SAR
ريال0.5263125
1 OLAXBT(AIO) in ETB
Br21.4300415
1 OLAXBT(AIO) in KES
KSh18.1318165
1 OLAXBT(AIO) in JOD
د.أ0.09950815
1 OLAXBT(AIO) in PLN
0.5122775
1 OLAXBT(AIO) in RON
лв0.6133295
1 OLAXBT(AIO) in SEK
kr1.31929
1 OLAXBT(AIO) in BGN
лв0.235788
1 OLAXBT(AIO) in HUF
Ft47.0804075
1 OLAXBT(AIO) in CZK
2.9347185
1 OLAXBT(AIO) in KWD
د.ك0.0429471
1 OLAXBT(AIO) in ILS
0.460348
1 OLAXBT(AIO) in BOB
Bs0.968415
1 OLAXBT(AIO) in AZN
0.238595
1 OLAXBT(AIO) in TJS
SM1.308062
1 OLAXBT(AIO) in GEL
0.3803485
1 OLAXBT(AIO) in AOA
Kz128.7613005
1 OLAXBT(AIO) in BHD
.د.ب0.0527716
1 OLAXBT(AIO) in BMD
$0.14035
1 OLAXBT(AIO) in DKK
kr0.901047
1 OLAXBT(AIO) in HNL
L3.668749
1 OLAXBT(AIO) in MUR
6.3901355
1 OLAXBT(AIO) in NAD
$2.422441
1 OLAXBT(AIO) in NOK
kr1.4035
1 OLAXBT(AIO) in NZD
$0.2428055
1 OLAXBT(AIO) in PAB
B/.0.14035
1 OLAXBT(AIO) in PGK
K0.5908735
1 OLAXBT(AIO) in QAR
ر.ق0.510874
1 OLAXBT(AIO) in RSD
дин.14.1739465
1 OLAXBT(AIO) in UZS
soʻm1,711.585092
1 OLAXBT(AIO) in ALL
L11.64905
1 OLAXBT(AIO) in ANG
ƒ0.2512265
1 OLAXBT(AIO) in AWG
ƒ0.2512265
1 OLAXBT(AIO) in BBD
$0.2807
1 OLAXBT(AIO) in BAM
KM0.235788
1 OLAXBT(AIO) in BIF
Fr413.89215
1 OLAXBT(AIO) in BND
$0.1810515
1 OLAXBT(AIO) in BSD
$0.14035
1 OLAXBT(AIO) in JMD
$22.5051225
1 OLAXBT(AIO) in KHR
565.9262875
1 OLAXBT(AIO) in KMF
Fr59.5084
1 OLAXBT(AIO) in LAK
3,051.0868955
1 OLAXBT(AIO) in LKR
රු42.6200845
1 OLAXBT(AIO) in MDL
L2.3845465
1 OLAXBT(AIO) in MGA
Ar635.066908
1 OLAXBT(AIO) in MOP
P1.1228
1 OLAXBT(AIO) in MVR
2.147355
1 OLAXBT(AIO) in MWK
MK243.6630385
1 OLAXBT(AIO) in MZN
MT8.968365
1 OLAXBT(AIO) in NPR
रु19.7037365
1 OLAXBT(AIO) in PYG
995.3622
1 OLAXBT(AIO) in RWF
Fr203.36715
1 OLAXBT(AIO) in SBD
$1.159291
1 OLAXBT(AIO) in SCR
1.962093
1 OLAXBT(AIO) in SRD
$5.5761055
1 OLAXBT(AIO) in SVC
$1.226659
1 OLAXBT(AIO) in SZL
L2.4182305
1 OLAXBT(AIO) in TMT
m0.4926285
1 OLAXBT(AIO) in TND
د.ت0.41136585
1 OLAXBT(AIO) in TTD
$0.951573
1 OLAXBT(AIO) in UGX
Sh488.9794
1 OLAXBT(AIO) in XAF
Fr79.1574
1 OLAXBT(AIO) in XCD
$0.378945
1 OLAXBT(AIO) in XOF
Fr79.1574
1 OLAXBT(AIO) in XPF
Fr14.3157
1 OLAXBT(AIO) in BWP
P2.0027945
1 OLAXBT(AIO) in BZD
$0.2821035
1 OLAXBT(AIO) in CVE
$13.366934
1 OLAXBT(AIO) in DJF
Fr24.84195
1 OLAXBT(AIO) in DOP
$8.990821
1 OLAXBT(AIO) in DZD
د.ج18.2693595
1 OLAXBT(AIO) in FJD
$0.3185945
1 OLAXBT(AIO) in GNF
Fr1,220.34325
1 OLAXBT(AIO) in GTQ
Q1.0736775
1 OLAXBT(AIO) in GYD
$29.36122
1 OLAXBT(AIO) in ISK
kr17.26305

OLAXBT Ressource

Für ein tieferes Verständnis von OLAXBT sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle OLAXBT Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu OLAXBT

Wie viel ist OLAXBT (AIO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AIO in USD beträgt 0.14035 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AIO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AIO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.14035. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OLAXBT?
Die Marktkapitalisierung von AIO beträgt $ 32.32M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AIO?
Das Umlaufangebot von AIO beträgt 230.25M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AIO?
AIO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.20548860379382622 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AIO?
AIO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.04215223361578995 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AIO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AIO beträgt $ 227.16K USD.
Wird AIO dieses Jahr noch steigen?
AIO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AIO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:40 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

AIO-zu-USD-Rechner

Menge

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0.14035 USD

AIO handeln

AIO/USDT
$0.14066
$0.14066$0.14066
-9.76%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

