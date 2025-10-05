R0AR TOKEN Kurs(1R0R)
Der Echtzeitpreis von R0AR TOKEN (1R0R) beträgt $ 0.01297. In den letzten 24 Stunden wurde 1R0R zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01286 und einem Höchstpreis von $ 0.01333 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 1R0R liegt bei $ 0.05359728874422925, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.003689277531738991.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 1R0R im letzten Stunde um -0.16%, in den letzten 24 Stunden um +0.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -24.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von R0AR TOKEN beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 10.82K. Das Umlaufangebot von 1R0R liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000010. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 129.70M.
Verfolgen Sie die Preisänderungen von R0AR TOKEN für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ +0.0000388
|+0.30%
|30 Tage
|$ -0.02329
|-64.24%
|60 Tage
|$ -0.00717
|-35.61%
|90 Tage
|$ -0.00801
|-38.18%
Heute verzeichnete 1R0R eine Veränderung von $ +0.0000388 (+0.30%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.02329(-64.24%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete 1R0R eine Veränderung von $ -0.00717 (-35.61%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00801 (-38.18%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von R0AR TOKEN (1R0R) freischalten?
Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem R0AR TOKEN-Preisverlauf an.
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKEN ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre R0AR TOKEN Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.
Darüber hinaus können Sie:
- 1R0R Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu R0AR TOKEN auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.
Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr R0AR TOKEN-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.
Wie viel wird R0AR TOKEN (1R0R) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre R0AR TOKEN-(1R0R)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für R0AR TOKEN zu erkunden.
Sehen Sie sich jetzt die R0AR TOKEN-Preisprognose an!
Das Verständnis der Tokenomics von R0AR TOKEN (1R0R) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von 1R0R Token!
Suchen Sie nach wie man R0AR TOKEN kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können R0AR TOKEN direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.
Für ein tieferes Verständnis von R0AR TOKEN sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
