Der Echtzeitpreis von R0AR TOKEN beträgt heute 0.01297 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum 1R0R-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den 1R0R-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von R0AR TOKEN beträgt heute 0.01297 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum 1R0R-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den 1R0R-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über 1R0R

1R0R-Preisinformationen

1R0R-Whitepaper

Offizielle 1R0R-Website

1R0R-Tokenökonomie

1R0R-Preisprognose

1R0R Verlauf

1R0R Kaufanleitung

1R0R-zu-Fiat-Währungsrechner

1R0R Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

R0AR TOKEN Logo

R0AR TOKEN Kurs(1R0R)

1 1R0R zu USD Echtzeitpreis:

$0.01297
$0.01297$0.01297
+0.30%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:45:21 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
24H Tief
$ 0.01333
$ 0.01333$ 0.01333
24H Hoch

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01333
$ 0.01333$ 0.01333

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.16%

+0.30%

-24.55%

-24.55%

Der Echtzeitpreis von R0AR TOKEN (1R0R) beträgt $ 0.01297. In den letzten 24 Stunden wurde 1R0R zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01286 und einem Höchstpreis von $ 0.01333 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 1R0R liegt bei $ 0.05359728874422925, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.003689277531738991.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 1R0R im letzten Stunde um -0.16%, in den letzten 24 Stunden um +0.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -24.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) Marktinformationen

No.5870

--
----

$ 10.82K
$ 10.82K$ 10.82K

$ 129.70M
$ 129.70M$ 129.70M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von R0AR TOKEN beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 10.82K. Das Umlaufangebot von 1R0R liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000010. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 129.70M.

R0AR TOKEN (1R0R)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von R0AR TOKEN für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0000388+0.30%
30 Tage$ -0.02329-64.24%
60 Tage$ -0.00717-35.61%
90 Tage$ -0.00801-38.18%
R0AR TOKEN-Preisänderung heute

Heute verzeichnete 1R0R eine Veränderung von $ +0.0000388 (+0.30%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

R0AR TOKEN 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.02329(-64.24%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

R0AR TOKEN 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete 1R0R eine Veränderung von $ -0.00717 (-35.61%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

R0AR TOKEN 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00801 (-38.18%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von R0AR TOKEN (1R0R) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem R0AR TOKEN-Preisverlauf an.

Was ist R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre R0AR TOKEN Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- 1R0R Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu R0AR TOKEN auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr R0AR TOKEN-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

R0AR TOKEN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird R0AR TOKEN (1R0R) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre R0AR TOKEN-(1R0R)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für R0AR TOKEN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die R0AR TOKEN-Preisprognose an!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von R0AR TOKEN (1R0R) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von 1R0R Token!

Wie kauft man R0AR TOKEN 1R0R

Suchen Sie nach wie man R0AR TOKEN kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können R0AR TOKEN direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

1R0R zu lokalen Währungen

1 R0AR TOKEN(1R0R) in VND
341.30555
1 R0AR TOKEN(1R0R) in AUD
A$0.0195847
1 R0AR TOKEN(1R0R) in GBP
0.0095978
1 R0AR TOKEN(1R0R) in EUR
0.0110245
1 R0AR TOKEN(1R0R) in USD
$0.01297
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MYR
RM0.054474
1 R0AR TOKEN(1R0R) in TRY
0.5402005
1 R0AR TOKEN(1R0R) in JPY
¥1.90659
1 R0AR TOKEN(1R0R) in ARS
ARS$18.475765
1 R0AR TOKEN(1R0R) in RUB
1.0662637
1 R0AR TOKEN(1R0R) in INR
1.1508281
1 R0AR TOKEN(1R0R) in IDR
Rp216.1665802
1 R0AR TOKEN(1R0R) in KRW
18.2675965
1 R0AR TOKEN(1R0R) in PHP
0.750963
1 R0AR TOKEN(1R0R) in EGP
￡E.0.6190581
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BRL
R$0.0691301
1 R0AR TOKEN(1R0R) in CAD
C$0.0180283
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BDT
1.5778005
1 R0AR TOKEN(1R0R) in NGN
18.9896364
1 R0AR TOKEN(1R0R) in COP
$50.4669185
1 R0AR TOKEN(1R0R) in ZAR
R.0.2233434
1 R0AR TOKEN(1R0R) in UAH
0.5348828
1 R0AR TOKEN(1R0R) in TZS
T.Sh.31.86729
1 R0AR TOKEN(1R0R) in VES
Bs2.36054
1 R0AR TOKEN(1R0R) in CLP
$12.51605
1 R0AR TOKEN(1R0R) in PKR
Rs3.6483313
1 R0AR TOKEN(1R0R) in KZT
7.0989998
1 R0AR TOKEN(1R0R) in THB
฿0.4194498
1 R0AR TOKEN(1R0R) in TWD
NT$0.3941583
1 R0AR TOKEN(1R0R) in AED
د.إ0.0475999
1 R0AR TOKEN(1R0R) in CHF
Fr0.0102463
1 R0AR TOKEN(1R0R) in HKD
HK$0.1009066
1 R0AR TOKEN(1R0R) in AMD
֏4.9693258
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MAD
.د.م0.1178973
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MXN
$0.2385183
1 R0AR TOKEN(1R0R) in SAR
ريال0.0485078
1 R0AR TOKEN(1R0R) in ETB
Br1.8818173
1 R0AR TOKEN(1R0R) in KES
KSh1.6749458
1 R0AR TOKEN(1R0R) in JOD
د.أ0.00919573
1 R0AR TOKEN(1R0R) in PLN
0.0469514
1 R0AR TOKEN(1R0R) in RON
лв0.0561601
1 R0AR TOKEN(1R0R) in SEK
kr0.1215289
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BGN
лв0.0215302
1 R0AR TOKEN(1R0R) in HUF
Ft4.2889196
1 R0AR TOKEN(1R0R) in CZK
0.2679602
1 R0AR TOKEN(1R0R) in KWD
د.ك0.00395585
1 R0AR TOKEN(1R0R) in ILS
0.042801
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BOB
Bs0.089493
1 R0AR TOKEN(1R0R) in AZN
0.022049
1 R0AR TOKEN(1R0R) in TJS
SM0.1207507
1 R0AR TOKEN(1R0R) in GEL
0.0352784
1 R0AR TOKEN(1R0R) in AOA
Kz11.8881723
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BHD
.د.ب0.00487672
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BMD
$0.01297
1 R0AR TOKEN(1R0R) in DKK
kr0.0824892
1 R0AR TOKEN(1R0R) in HNL
L0.3391655
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MUR
0.5876707
1 R0AR TOKEN(1R0R) in NAD
$0.2234731
1 R0AR TOKEN(1R0R) in NOK
kr0.1290515
1 R0AR TOKEN(1R0R) in NZD
$0.0221787
1 R0AR TOKEN(1R0R) in PAB
B/.0.01297
1 R0AR TOKEN(1R0R) in PGK
K0.0551225
1 R0AR TOKEN(1R0R) in QAR
ر.ق0.0472108
1 R0AR TOKEN(1R0R) in RSD
дин.1.2940169
1 R0AR TOKEN(1R0R) in UZS
soʻm156.2650243
1 R0AR TOKEN(1R0R) in ALL
L1.0685983
1 R0AR TOKEN(1R0R) in ANG
ƒ0.0232163
1 R0AR TOKEN(1R0R) in AWG
ƒ0.023346
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BBD
$0.02594
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BAM
KM0.0215302
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BIF
Fr38.14477
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BND
$0.0166016
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BSD
$0.01297
1 R0AR TOKEN(1R0R) in JMD
$2.0824632
1 R0AR TOKEN(1R0R) in KHR
52.0882982
1 R0AR TOKEN(1R0R) in KMF
Fr5.43443
1 R0AR TOKEN(1R0R) in LAK
281.9565161
1 R0AR TOKEN(1R0R) in LKR
Rs3.9218686
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MDL
L0.2171178
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MGA
Ar57.9017116
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MOP
P0.1038897
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MVR
0.198441
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MWK
MK22.5173467
1 R0AR TOKEN(1R0R) in MZN
MT0.828783
1 R0AR TOKEN(1R0R) in NPR
Rs1.844334
1 R0AR TOKEN(1R0R) in PYG
91.33474
1 R0AR TOKEN(1R0R) in RWF
Fr18.76759
1 R0AR TOKEN(1R0R) in SBD
$0.1068728
1 R0AR TOKEN(1R0R) in SCR
0.1896214
1 R0AR TOKEN(1R0R) in SRD
$0.494157
1 R0AR TOKEN(1R0R) in SVC
$0.1133578
1 R0AR TOKEN(1R0R) in SZL
L0.2233434
1 R0AR TOKEN(1R0R) in TMT
m0.045395
1 R0AR TOKEN(1R0R) in TND
د.ت0.03776864
1 R0AR TOKEN(1R0R) in TTD
$0.0878069
1 R0AR TOKEN(1R0R) in UGX
Sh44.8762
1 R0AR TOKEN(1R0R) in XAF
Fr7.23726
1 R0AR TOKEN(1R0R) in XCD
$0.035019
1 R0AR TOKEN(1R0R) in XOF
Fr7.23726
1 R0AR TOKEN(1R0R) in XPF
Fr1.30997
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BWP
P0.1722416
1 R0AR TOKEN(1R0R) in BZD
$0.0260697
1 R0AR TOKEN(1R0R) in CVE
$1.2180127
1 R0AR TOKEN(1R0R) in DJF
Fr2.30866
1 R0AR TOKEN(1R0R) in DOP
$0.811922
1 R0AR TOKEN(1R0R) in DZD
د.ج1.6793556
1 R0AR TOKEN(1R0R) in FJD
$0.0291825
1 R0AR TOKEN(1R0R) in GNF
Fr112.77415
1 R0AR TOKEN(1R0R) in GTQ
Q0.0993502
1 R0AR TOKEN(1R0R) in GYD
$2.7121567
1 R0AR TOKEN(1R0R) in ISK
kr1.5564

R0AR TOKEN Ressource

Für ein tieferes Verständnis von R0AR TOKEN sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle R0AR TOKEN Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu R0AR TOKEN

Wie viel ist R0AR TOKEN (1R0R) heute wert?
Der Echtzeitpreis von 1R0R in USD beträgt 0.01297 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle 1R0R-zu-USD-Preis?
Der aktuelle 1R0R-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01297. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von R0AR TOKEN?
Die Marktkapitalisierung von 1R0R beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von 1R0R?
Das Umlaufangebot von 1R0R beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von 1R0R?
1R0R erreichte einen Allzeithochpreis von 0.05359728874422925 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von 1R0R?
1R0R verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.003689277531738991 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von 1R0R?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für 1R0R beträgt $ 10.82K USD.
Wird 1R0R dieses Jahr noch steigen?
1R0R könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die 1R0R-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:45:21 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Top News

Erträge aus Margin-Futures bei MEXC: Chancen und Herausforderungen für das doppelte Einkommen aus dem Handel

October 3, 2025

Intelligent Handel, Null Gebühren: Wie die KI-unterstützten Aufträge von MEXC das Spiel verändern

October 3, 2025

GameFi 2.0: Warum die Token-Ökonomie die Zukunft des Blockchain-Gamings bestimmen wird

October 3, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

1R0R-zu-USD-Rechner

Menge

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01297 USD

1R0R handeln

1R0R/USDT
$0.01297
$0.01297$0.01297
+0.23%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr