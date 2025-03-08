1R0R

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Krypto-Name1R0R

RangNo.5870

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0

Umlaufangebot--

Maximales Angebot10,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000,010

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.05359728874422925,2025-03-08

Niedrigster Preis0.003689277531738991,2025-04-16

Öffentliche BlockchainETH

Sektor

Soziale Medien

