Was ist River? Die technische Architektur und Tokenomics hinter einer Multi-Milliarden-Dollar-On-Chain-Bank









1) River nutzt Omni-CDP-Technologie, um Cross-Chain-Besicherung und -Minting zu ermöglichen, sodass Benutzer Vermögenswerte auf einer Chain hinterlegen und satUSD nativ auf einer anderen Chain minten können.





2) satUSD ist eine überbesicherte Stablecoin, die ihre 1-USD-Bindung durch Echtzeit-Liquidationen, On-Chain-Arbitrage und ein fünfschichtiges Risikokontroll-Framework aufrechterhält – und gleichzeitig zinsfreies Minting unterstützt.





3) Das Gesamtangebot der RIVER-Token beträgt 100 Millionen, wovon 68% der Community und dem Ökosystem zugeteilt sind. Inhaber profitieren von Governance-Rechten, Ertragssteigerungen und Gebührenreduktionen.





4) Das River-Ökosystem basiert auf vier Säulen: dem Omni-CDP-Cross-Chain-System, Smart Vault-Yield-Produkten, River4FUN Social Mining und einer Swap-Funktionalität.





5) Benutzer beteiligen sich am Ökosystem durch einen Vier-Schritte-Zyklus von Earn, Swap, Stake und Mint – und ermöglichen so Strategien wie Leverage und Liquidity Mining.









River entwickelt das erste Chain-Abstraction-Stablecoin-System, das Liquidität über verschiedene Ökosysteme hinweg verbindet und in neue Wachstumschancen kanalisiert. Angetrieben von der Omnichain Collateralized Debt Position (CDP) Stablecoin satUSD ermöglicht River den Benutzern, Vermögenswerte auf einer Chain zu besichern und Stablecoins auf einer anderen zu minten. Damit werden natives Cross-Network-Yield, Leverage-Strategien und skalierbares Wachstum möglich.









RIVER ist die native Kryptowährung des River-Ökosystems mit einem Gesamtangebot von 100 Millionen Token.





Kategorie Prozentsatz Verwendungszweck Ökosystem-Incentives 40% Benutzerbelohnungen, Liquiditätsanreize, Ökosystemwachstum Reservefonds 21% Market Making, Marketing und Protokoll-Expansion Team 15% Anreize für das Kernteam Seed-Investoren 10% Seed-Finanzierungsrunde Airdrop 5% Community-Airdrop-Belohnungen Pre-Seed-Investoren 5% Frühphasen-Investoren Öffentlicher Verkauf 2% Öffentlicher Token-Verkauf Berater 2% Projektberater









Kategorie Sperrfrist Vesting-Plan Airdrop Keine Sofort vollständig freigeschaltet Öffentlicher Verkauf Keine Sofort vollständig freigeschaltet Ökosystem-Incentives Keine Lineares Vesting über 60 Monate Reservefonds Keine Lineares Vesting über 60 Monate, Auszahlung alle 6 Monate Pre-Seed-Investoren 3 Monate 10 % im 4. Monat freigeschaltet, weitere 6 Monate gesperrt, danach lineares Vesting über 24 Monate Seed-Investoren 3 Monate 10 % im 4. Monat freigeschaltet, weitere 6 Monate gesperrt, danach lineares Vesting über 24 Monate Team 12 Monate Lineares Vesting über 30 Monate Berater 12 Monate Lineares Vesting über 30 Monate













1) Protokoll-Governance: RIVER-Inhaber können über zentrale Protokollparameter abstimmen, darunter:

Arten von Sicherheiten und Risikoparameter im CDP-System

Entscheidungen zu Blockchain-Erweiterungen und Deployments

Emissionspläne für satUSD-Incentives

Verwendung des Treasury und Vorschläge für Ökosystem-Grants





2) Ertragssteigerung und Loyalitäts-Multiplikatoren: Benutzer können RIVER sperren, um Renditen innerhalb der Protokollaktivitäten zu erhöhen.

veRIVER-Mechanismus: Das Sperren von RIVER als veRIVER bietet höhere satUSD+-Renditen.

Belohnungen für Liquiditätsanbieter: Langfristige Staker erhalten verstärkte Anreize.

River4FUN-Multiplikatoren: Teilnehmer an River4FUN können 1,2- bis 2-fache Multiplikatoren für Aktivitäten und Beiträge erhalten.





3) Gebührenreduktion und Prioritätszugang: Durch das Staking von RIVER erhalten Benutzer Vorteile auf Protokollebene, wie zum Beispiel:

Gebührenreduktionen: Niedrigere Gebühren für Minting, Rücknahme und Swaps

Prioritätszugang: Frühe Teilnahme an limitierten Events und Berechtigung für exklusive Belohnungen

Zusätzliche Vorteile: Potenzielle Teilnahme an Governance-bezogenen Airdrops oder Ausschüttungen





Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) ist die zentrale technologische Innovation von River und das erste Cross-Chain-CDP-System der Branche, das auf dem LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) Standard basiert. Dieses System definiert die Funktionsweise traditioneller CDPs grundlegend neu.





In herkömmlichen CDP-Frameworks müssen Benutzer den gesamten Prozess der Besicherung und des Mintings auf derselben Blockchain durchführen. Das Omni-CDP von River beseitigt diese Einschränkung, indem es Benutzern ermöglicht, Vermögenswerte auf einer beliebigen Quell-Chain zu hinterlegen und satUSD-Stablecoins nativ auf einer beliebigen Ziel-Chain zu minten. Beispiel:

ETH auf Ethereum besichern

satUSD auf der BNB Chain minten

satUSD auf Arbitrum verwenden

Alles, ohne eine Cross-Chain-Bridge nutzen zu müssen.









Das Omni-CDP-System von River unterstützt eine breite Palette von Mainstream-Assets als Sicherheit:

Native Assets: BTC , ETH, BNB

Liquid Staking Tokens (LSTs): River unterstützt mehrere LSTs als Sicherheiten, wodurch Benutzer Liquidität nutzen und gleichzeitig weiterhin Staking-Belohnungen verdienen können.

Stablecoin-Konvertierung: Neben dem Minting durch Besicherung können Benutzer auch USDT, USDC, USD1 und andere Stablecoins im Verhältnis 1:1 direkt in satUSD umwandeln.









Ein wesentliches Merkmal von River ist sein zinsfreier Minting-Mechanismus. Im Gegensatz zu vielen CDP-Protokollen, die Stabilitätsgebühren oder Zinsen erheben, ermöglicht River das Minten von satUSD ohne zusätzliche Kosten. Dies reduziert die Gesamtkosten für Benutzer erheblich und erleichtert den Zugang zum DeFi-Ökosystem.









satUSD ist eine überbesicherte Stablecoin, die durch BTC, ETH, BNB und verschiedene Liquid Staking Tokens (LSTs) gedeckt ist. Sie ermöglicht es den Benutzern, Liquidität freizuschalten, ohne ihre Vermögenswerte verkaufen zu müssen. Durch das Staking von satUSD können sie zudem am Protokollumsatz teilhaben und Erträge erzielen.









Als zentrale Stablecoin des River-Ökosystems ist satUSD mehr als nur ein an den USD gekoppelter Token – sie ist ein vielseitiges Finanzinstrument mit mehreren Funktionen:

Überbesicherungsmechanismus: satUSD verwendet ein überbesichertes Modell, das sicherstellt, dass jeder Token vollständig durch ausreichende Vermögenswerte gedeckt ist. Dies bildet eine solide Grundlage für die Wertstabilität.

Omnichain-Zirkulation: satUSD basiert auf dem LayerZero OFT Standard und kann nativ über mehrere Blockchains zirkulieren, darunter Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM und Bitlayer.









satUSD hält seine 1:1-Bindung an den US-Dollar durch mehrere Mechanismen aufrecht:

Echtzeit-Liquidationssystem: Wenn das Besicherungsverhältnis ein kritisches Niveau erreicht, löst das System automatisch Liquidationen aus, um die Solvenz des Protokolls zu gewährleisten.

On-Chain-Arbitrage-Mechanismus: Wenn der Preis von satUSD unter 1 USD fällt, kaufen Arbitrageure satUSD und lösen es gegen Sicherheiten ein; steigt der Preis über 1 USD, minten Arbitrageure neues satUSD und verkaufen es.

Fünfschichtiges Risikokontroll-Framework: River implementiert ein umfassendes System mit fünf Schichten der Risikokontrolle, einschließlich Recovery Mode und anderer Mechanismen, um die Gesamtstabilität des Protokolls zu schützen.









Benutzer können satUSD staken, um satUSD+ zu erhalten – einen automatisch renditetragenden Token. Wichtige Eigenschaften von satUSD+ sind:

Umsatzbeteiligung am Protokoll: Inhaber erhalten einen Anteil am durch River generierten Umsatz.

Erhaltene Liquidität: satUSD+ bleibt im DeFi-Ökosystem nutzbar, auch während es gestakt ist.

Flexible Rücknahme: satUSD+ kann jederzeit wieder in satUSD umgetauscht werden.













Das Omni-CDP-Modul ist die Kerninfrastruktur von River und ermöglicht es Benutzern:

Vermögenswerte über mehrere Chains hinweg zu besichern

satUSD nativ auf jeder unterstützten Chain zu minten

die Abhängigkeit von Cross-Chain-Bridges zu eliminieren

von zinsfreier Ausgabe zu profitieren









Smart Vault ist das Ertragsprodukt von River, das speziell für Retail-Benutzer entwickelt wurde, mit folgenden Merkmalen:

Nachhaltige Renditen: Erzielt stabile Erträge durch eine Kombination aus DeFi- und CeDeFi-Strategien.

Kein Liquidationsrisiko: Im Gegensatz zu CDPs unterliegen Vermögenswerte, die in Smart Vaults eingezahlt werden, keiner Liquidation, sodass Benutzer beruhigt investieren können.

Flexible Strategien: Benutzer können aus verschiedenen Strategie-Kombinationen wählen, basierend auf individuellen Risikopräferenzen.

Institutionelle Option: River bietet außerdem den Prime Vault für institutionelle Investoren an. Verwahrt durch Ceffu und Cobo, stellt er Unternehmenssicherheit und stabile Ertragslösungen bereit.













River4FUN ist ein innovatives Social-Mining-System, das soziale Medienaktivitäten in On-Chain-Belohnungen umwandelt:

X (Twitter)-Integration: Benutzer können ihre X-Konten verknüpfen und durch Posten, Reposten und Interaktion mit Inhalten River Points verdienen.

Staking-basiertes Mining: Benutzer können beliebige Token staken, um River Points zu akkumulieren und tägliche Belohnungen zu erhalten.

Governance-Teilnahme: Community-Mitglieder können über Vorschläge abstimmen und Belohnungen für ihre Beteiligung erhalten.

KI-gesteuerte Verteilung: River4FUN nutzt KI-Agenten, um Belohnungen basierend auf Engagement und Community-Dynamik zuzuteilen – für Fairness und Effizienz.









River bietet eine leistungsstarke Token- Swap -Funktion mit folgenden Vorteilen:

Geringe Slippage für optimale Ausführung

Multi-Chain-Support über integrierte Netzwerke hinweg

Sofortige Abwicklung für nahtlose Transaktionen

DEX-Integration mit führenden dezentralen Börsen









River hat ein vollständiges Wertkreislauf-System geschaffen, in dem Benutzer über vier Hauptschritte teilnehmen können: Earn, Swap, Stake und Mint.









Benutzer können im River-Ökosystem Belohnungen verdienen – durch Handelsaktivitäten, die Nutzung von Partneranwendungen, das Abschließen von Aufgaben, die Verifizierung sozialer Interaktionen und die Teilnahme an River4FUN. Alle diese Aktivitäten werden in Token-Belohnungen umgewandelt, die im gesamten Ökosystem genutzt werden können.









Verdiente Belohnungen können über Swaps mit geringer Slippage sofort in satUSD umgewandelt werden.

Dies schafft eine stabile Wertbasis, die überall im Ökosystem eingesetzt werden kann.









Benutzer können satUSD staken, um satUSD+ zu erhalten:

automatisch renditetragend

weiterhin innerhalb von DeFi nutzbar

jederzeit flexibel rücktauschbar

Teilnahme an der Umsatzbeteiligung des Protokolls









Benutzer können Vermögenswerte auf jeder unterstützten Chain hinterlegen, um direkt neues satUSD zu minten:

ohne Cross-Chain-Bridging

effiziente Expansion von Positionen

Rückführung in die Earn-Phase des Zyklus

















Benutzer können satUSD einsetzen, um verschiedene Leverage-Strategien umzusetzen:

wiederholtes Leihen und Verleihen zur Renditeverstärkung

Liquidität freischalten, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte verkaufen zu müssen

Cross-Chain-Arbitrage-Möglichkeiten nutzen









Durch den Einsatz von satUSD in Partnerprotokollen können Benutzer zusätzliche Belohnungen verdienen:

Pendle: 5- bis 25-facher River-Points-Multiplikator

PancakeSwap: Anreize für Liquiditätsanbieter

Segment: Lending-Renditen

LayerBank: Einzahlungs-Belohnungen









Durch das Staking von satUSD+ können Investoren einen Anteil am Protokollumsatz verdienen – ideal für diejenigen, die stabile und verlässliche Erträge suchen.





River nutzt Chain-Abstraction-Technologie, um Barrieren zwischen Blockchains abzubauen und ein wirklich einheitliches Finanzökosystem zu schaffen. Mit der Integration weiterer Chains, dem Beitritt zusätzlicher Partner und kontinuierlichen Produktverbesserungen ist River bestens positioniert, eine Brücke zu werden, die alle Vermögenswerte und Chancen verbindet – und so seine Vision verwirklicht, die nächste On-Chain-Bank zu werden.





Egal ob konservativer Investor auf der Suche nach stabilen Erträgen, aggressiver Trader mit Fokus auf Hebelstrategien oder Alltagsnutzer, der durch soziale Interaktion Belohnungen verdienen möchte – River bietet maßgeschneiderte Produkte und Möglichkeiten. Mit der Weiterentwicklung der Web3-Landschaft werden Infrastrukturprotokolle wie River eine zunehmend wichtige Rolle dabei spielen, unterschiedliche Ökosysteme zu verbinden und den vollen Wert von Liquidität freizuschalten.





