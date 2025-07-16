Was ist Privasea AI? Eine aufstrebende Kraft, die die Sicherheit von KI durch Privacy Computing neu definiert

Mit dem rasanten Fortschritt der künstlichen Intelligenz (KI) sind Datenschutz und Datensicherheit zu dringenden Herausforderungen geworden. Herkömmliche KI-Modelle benötigen Zugriff auf unverschlüsselte Daten für Training und Inferenz, was leicht zum Verlust sensibler Informationen führen kann. Um dieses Problem zu lösen, wurde Privasea AI entwickelt – mit dem Ziel, Daten­silos mithilfe innovativer Privacy-Computing-Technologie aufzubrechen und gleichzeitig höchste Datenschutz- und Sicherheitsstandards bei KI-Berechnungen zu gewährleisten.









Privasea ist ein dezentrales KI-Netzwerk, das auf Fully Homomorphic Encryption (FHE) basiert – einer Technologie, die Berechnungen direkt auf verschlüsselten Daten ermöglicht, ohne dabei deren Vertraulichkeit zu gefährden. Durch den Einsatz von FHE fördert Privasea die Wertschöpfung aus Daten, ohne diese offenzulegen, und stellt verteilte Rechenressourcen für KI-Anwendungen bereit. So entsteht eine sichere und effiziente Umgebung für datenschutzfreundliche KI-Berechnungen.













HESea bildet das Herzstück von Privasea und integriert leistungsstarke Implementierungen gängiger Fully Homomorphic Encryption (FHE)-Schemata wie TFHE, CKKS, BGV und BFV. Diese Open-Source-Bibliothek stellt Entwicklern Werkzeuge zur Verfügung, um arithmetische und logische Operationen direkt auf verschlüsselten Daten durchzuführen. Durch Optimierungen wie Ciphertext Packing und Batching wird die Leistung verschlüsselter Berechnungen dabei deutlich gesteigert.









Die Privasea API basiert auf der HESea-Bibliothek und bietet ein umfassendes Set an Entwicklungsprotokollen und Tools, mit denen Entwickler datenschutzorientierte KI-Anwendungen erstellen können. Über diese API lässt sich FHE-Technologie nahtlos in bestehende Systeme oder Produkte integrieren, um Funktionen wie Datenverschlüsselung, Modellinferenz, Training und weitere KI-Berechnungen datensicher umzusetzen.









Privanetix ist das Rechennetzwerk von Privasea und besteht aus mehreren dezentralen Knoten, die Berechnungen direkt auf verschlüsselten Daten ausführen. Durch verteilte Aufgabenverarbeitung und Zusammenarbeit verbessert das Netzwerk sowohl die Skalierbarkeit als auch die Fehlertoleranz des Systems – und schützt gleichzeitig wirksam vor der Weitergabe sensibler Informationen.









Zur Verwaltung und Motivation der Rechenknoten stellt Privasea ein spezielles Smart-Contract-Kit bereit. Dieses Kit überwacht den Betrieb des Privanetix-Netzwerks und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Knoten. Zudem enthält es Anreizmechanismen, um weitere Knoten zur Teilnahme am Rechennetzwerk zu bewegen und so die Gesamtleistung des Systems zu steigern.













Privasea hat ein vielseitiges Anwendungsökosystem aufgebaut, das unter anderem folgende Komponenten umfasst:





1) ImHuman: Eine Anwendung, die biometrische und verschlüsselte Authentifizierungsmechanismen nutzt, um On-Chain-NFTs zur „Human Identity“ zu generieren – als Schutz vor Bots auf sozialen Plattformen.

2) BotOr_NotABot: Ein Tool zur Verifizierung der Benutzeridentität, das weit verbreitet im Bereich DeFi, soziale Netzwerke und DAOs eingesetzt wird.

3) DeepSea: Eine Infrastrukturschicht, die es KI-Agenten ermöglicht, sicher ausgeführt zu werden – ohne dass sensible Informationen nach außen dringen.









PRAI ist der native Utility-Token des Privasea-Ökosystems und unterstützt Anwendungen wie DeepSea und ImHuman. Benutzer können mit PRAI für datenschutzfreundliche KI-Dienste bezahlen – darunter verschlüsselte Berechnungen, die Ausführung von KI-Modellen sowie die Aktivierung personalisierter KI-Agenten. Darüber hinaus dient PRAI zur Bezahlung von Transaktionsgebühren, unterstützt Staking- und Governance-Funktionen und treibt die erweiterten Human-Verification-Services innerhalb der ImHuman-Anwendung an.









Token-Name: Privasea AI PRAI (PRAI)

Gesamtangebot: 1,000,000,000 PRAI









Die Zuteilung der PRAI-Token erfolgt wie folgt:





Kategorie Anteil Mining 1 30.00% Investoren 13.45% Marketing und Community 12.97% Reserve 10.05% Frühzeitige Mitwirkende 9.04% Team 8.00% Mining 2 5.00% Liquidität 4.00% Zukünftiger Airdrop 3.00% Binance IDO Wallet 2.00% Marketing und Community 2 2.00% Strategisch 0.50%













Privasea AI ist eine bahnbrechende Privacy-Computing-Infrastruktur, die vollständig homomorphe Verschlüsselung (FHE) nutzt, um KI-Berechnungen direkt auf verschlüsselten Daten durchzuführen – ganz ohne Entschlüsselung. Damit löst sie nicht nur zentrale Datenschutzprobleme heutiger KI-Anwendungen, sondern senkt auch deutlich die Einstiegshürden für Entwickler und Endnutzer im Bereich datenschutzfreundlicher KI.





