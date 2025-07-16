Monad ist ein leistungsstarkes Layer-1-Blockchain-Projekt, das darauf ausgelegt ist, die Einschränkungen herkömmlicher Blockchains wie Ethereum in Bezug auf Transaktionsdurchsatz und Skalierbarkeit zuMonad ist ein leistungsstarkes Layer-1-Blockchain-Projekt, das darauf ausgelegt ist, die Einschränkungen herkömmlicher Blockchains wie Ethereum in Bezug auf Transaktionsdurchsatz und Skalierbarkeit zu
Aufstrebendes Layer-1-Projekt sorgt für Aufsehen: Kann Monad den Markt aufmischen?

Monad ist ein leistungsstarkes Layer-1-Blockchain-Projekt, das darauf ausgelegt ist, die Einschränkungen herkömmlicher Blockchains wie Ethereum in Bezug auf Transaktionsdurchsatz und Skalierbarkeit zu überwinden – und dabei volle Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) beizubehalten.

1. Die Entstehung von Monad


Mit dem anhaltenden Wachstum der Blockchain-Technologie steigen auch die Anforderungen an deren Leistungsfähigkeit – insbesondere durch den rasanten Aufstieg dezentraler Anwendungen (dApps) wie DeFi, NFTs und Blockchain-basierte Spiele. Doch mit zunehmendem Transaktionsvolumen und wachsender Netzwerkauslastung treten die Skalierbarkeitsprobleme von Ethereum immer deutlicher zutage. Hohe Gasgebühren und geringe Transaktionskapazitäten haben sowohl Benutzer als auch Entwickler dazu veranlasst, nach Alternativen zu suchen. Genau diesen Herausforderungen begegnet Monad mit einem effizienten und benutzerfreundlichen Blockchain-Netzwerk.

2. Monads technische Architektur und zentrale Vorteile


2.1 Technische Architektur


Monad erreicht hohe Performance und Skalierbarkeit durch folgende Kerninnovationen:

MonadBFT-Konsensmechanismus: Aufbauend auf klassischen Konsensalgorithmen wie Tendermint und HotStuff bringt Monad entscheidende Verbesserungen mit sich. Durch einen zweiphasigen, leader-zentrierten Fan-out-/Fan-in-Ansatz ermöglicht das System schnelle Blockbestätigungen und -finalität bei gleichzeitig minimalem Kommunikationsaufwand und niedriger Latenz.

Parallele Ausführung: Monad unterstützt mehrere gleichzeitig laufende EVM-Instanzen. Dadurch wird die sequenzielle Transaktionsverarbeitung von Ethereum überwunden und der Transaktionsdurchsatz erheblich gesteigert.

Verzögerte Ausführung: Durch die Trennung von Konsens- und Ausführungsphase können Nodes die Reihenfolge der Transaktionen bereits während des Konsensprozesses festlegen, während die Ausführung später unabhängig erfolgt. Dies verbessert die Ressourcenauslastung deutlich.

MonadDB: Ein Key-Value-Speichersystem, das speziell für die Blockchain-Validierung und eine leistungsstarke Abfrageverarbeitung optimiert wurde. Es bietet schnelle Lese-/Schreiboperationen, optimierten Verifikationsspeicher und eine geringe Hardwarebelastung – und unterstützt damit sowohl die parallele Ausführung als auch asynchrone I/O-Operationen von Monad.


2.2 Zentrale Vorteile


Hohe Performance: Monad kann bis zu 10,000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und übertrifft damit bestehende Plattformen wie Ethereum deutlich.

Geringe Latenz: Eine Blockbestätigungszeit von nur 1 Sekunde ermöglicht nahezu sofortige Transaktionen.

Extrem niedrige Gebühren: Deutlich reduzierte Transaktionskosten machen DeFi, NFTs und Blockchain-Gaming zugänglicher und benutzerfreundlicher.

Volle EVM-Kompatibilität: Entwickler können ihre dApps ohne größere Anpassungen bestehender Ethereum-Smart Contracts auf Monad migrieren – das senkt die technischen Einstiegshürden erheblich.

3. Monads Entwicklungs- und Finanzierungsetappen


3.1 Entwicklungszeitplan


Februar 2022: Das Gründungsteam von Monad begann mit der Konzeption und dem Design des Blockchain-Protokolls.
Februar 2023: Erfolgreiche Einwerbung von $19 Millionen USD an Seed-Finanzierung zur Unterstützung der frühen Technologieentwicklung.
April 2024: Abschluss einer Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von $225 Millionen USD unter der Leitung von Paradigm – ein klares Zeichen für das starke Marktvertrauen in das technologische Potenzial von Monad.
Dezember 2024: Gründung der Monad Foundation zur Aufsicht über die Protokoll-Governance, Förderprogramme für Entwickler, das Ökosystemwachstum sowie technische Weiterentwicklungen.
Februar 2025: Start des öffentlichen Testnets, das Entwicklern eine EVM-kompatible Testumgebung bietet.

3.2 Finanzierungsübersicht


Mit über $244 Millionen, die in zwei Finanzierungsrunden eingeworben wurden, konnte Monad namhafte Investoren wie Paradigm, Castle Island Ventures und Brevan Howard Digital für sich gewinnen.

4. Anwendungen im Monad-Ökosystem


aPriori: Eine Liquid Staking-Plattform innerhalb des Monad-Ökosystems mit Fokus auf Miner Extractable Value (MEV), die Benutzern effiziente Staking-Lösungen bietet.

Kintsu: Ein Liquid Staking-Protokoll, das es Benutzern ermöglicht, Vermögenswerte zu staken und gleichzeitig flexibel weiterzuverwenden.

Kuru: Eine dezentrale Orderbuch-Börse (CLOB), die das Trading-Erlebnis durch ein effizientes Orderbuchsystem verbessert.

Monad Pad: Eine auf Monad basierende Plattform für Token- und NFT-Launches, auf der Projektteams oder Entwickler frühzeitige Finanzierungen durch Presales oder öffentliche Verkäufe von Tokens bzw. NFTs durchführen können.

5. Warum Monad relevant ist


5.1 Lösung von Skalierbarkeitsproblemen


Mit einer Architektur, die bis zu 10,000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten kann, bietet Monad eine hochskalierbare Infrastruktur für DeFi-Plattformen, GameFi-Ökosysteme und Unternehmensanwendungen – und treibt damit die breite Adoption von Web3-Technologien voran.

5.2 Verbesserte Benutzererfahrung


Dank einer Blockzeit von nur 1 Sekunde und sofortiger Finalität ermöglicht Monad Transaktionsbestätigungen in Echtzeit – ganz ohne mehrfache Blockbestätigungen wie bei Ethereum. Diese geringe Latenz ist entscheidend für ein reibungsloses Nutzungserlebnis, insbesondere in zeitkritischen Anwendungsfällen.

5.3 Geringere Teilnahmehürden und Kosten


Durch extrem niedrige Gebühren werden auch kleine und häufige Transaktionen wirtschaftlich sinnvoll. Dies erleichtert den Zugang zu Web3-Anwendungen für DeFi-Benutzer, Gamer und Alltagsbenutzer – und erweitert somit die Benutzerbasis erheblich.

5.4 Vertraute Entwicklungsumgebung beibehalten


Dank vollständiger Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) können Entwickler ihre bestehenden Anwendungen nahtlos zu Monad migrieren. Diese Kompatibilität macht Monad nicht nur zu einer attraktiven Alternative zu Ethereum, sondern fördert auch das Wachstum des Ökosystems durch geringere technische Einstiegshürden – ein weiterer wichtiger Beitrag zur großflächigen Web3-Adoption.

Für Investoren und Entwickler, die sich auf Blockchain-Innovationen und die Weiterentwicklung von Web3 konzentrieren, ist Monad zweifellos ein Projekt, das man im Blick behalten sollte. Als führende Kraft in der Blockchain-Branche bleibt MEXC dem Ziel verpflichtet, vielversprechende Projekte wie Monad zu unterstützen – und gleichzeitig seinen Benutzern umfassende und professionelle Dienstleistungen zu bieten. Bei MEXC profitieren Sie von einem reibungsloseren Handelserlebnis und erhalten Zugang zu erstklassigen Projekten, die von unserem Expertenteam sorgfältig ausgewählt wurden – für einen klaren Vorsprung bei Investitionschancen.

