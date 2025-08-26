Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation





Während sich Bitcoin als das sicherste und dezentralisierteste Blockchain-Netzwerk etabliert hat, treten seine Einschränkungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Programmierbarkeit zunehmend zutage. Obwohl das Bitcoin-Mainnet den Branchenstandard für Sicherheit und Dezentralisierung setzt, geht diese Stärke auf Kosten der Transaktionskapazität und Kosteneffizienz, was zu langsamen Bestätigungszeiten und hohen Gebühren führt. Bitcoin unterstützt Smart Contracts nicht nativ, was es schwierig macht, der wachsenden Nachfrage nach dezentralen Anwendungen gerecht zu werden. Zudem begrenzt das Fehlen einer nativen, vertrauenslosen Cross-Chain-Bridge zu anderen Blockchains die Expansion des Bitcoin-Ökosystems.





Layer-2-Lösungen haben das Potenzial, die Grenzen von Bitcoins Transaktionskapazität und Programmierbarkeit zu überwinden, indem sie auf seinem Sicherheitsmodell aufbauen und gleichzeitig dezentralisierte BTC-Bridging, Turing-vollständige Smart Contracts sowie eine deutlich höhere Netzwerkkapazität ermöglichen. Bitlayer wurde mit diesen Zielen entwickelt: Es beseitigt die technischen Einschränkungen von Bitcoin, ohne Dezentralisierung oder Sicherheit zu beeinträchtigen. Als speziell entwickeltes Skalierungs- und Smart-Contract-Layer erschließt Bitlayer neue Anwendungsfälle und Wachstumspotenziale im gesamten Bitcoin-Ökosystem.









Bitlayer ist die erste Bitcoin-Layer-2-Lösung, die auf BitVM basiert und die Sicherheit auf Bitcoin-Niveau bewahrt, während sie als Berechnungsschicht dient. Sie bringt Skalierbarkeit in das Bitcoin-Netzwerk, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen, und ermöglicht Transaktionen mit hoher Durchsatzrate und niedrigen Kosten.





Bitlayer basiert auf einem Proof-of-Stake (PoS)-Konsensmechanismus und ist EVM-kompatibel, sodass Entwickler eine Vielzahl von dezentralen Anwendungen (dApps) wie DeFi, NFTs und GameFi bereitstellen und betreiben können, was das Bitcoin-Ökosystem erheblich bereichert. Das Design nutzt Bitcoin als grundlegende Sicherheitsschicht und steigert den Durchsatz, senkt die Transaktionskosten und verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch seine Layer-2-Architektur.









BTR ist der native Token des Bitlayer-Ökosystems und wird hauptsächlich für Protokollanreize und Governance verwendet. Das Gesamtangebot ist auf 1 Milliarde BTR begrenzt. Derzeit liegt der Preis von BTR bei $0.00.









Ökosystemanreize: BTR wird verwendet, um aktive Teilnehmer innerhalb des Bitlayer-Ökosystems zu belohnen und Anreize für Entwickler, Benutzer und Partner zu schaffen, um das Wachstum des Ökosystems voranzutreiben.

Governance: BTR-Besitzer können an der Governance des Bitlayer-Ökosystems teilnehmen, einschließlich der Einreichung und Abstimmung von Vorschlägen, der Anpassung von Protokollparametern und der Förderung einer dezentralen Community-Governance.









Bitlayer: https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

Ethereum: Zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht angekündigt.









Der Preis von BTR wird von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter Marktangebot und -nachfrage, allgemeine Trends auf dem Kryptomarkt, das Wachstum des Bitlayer-Ökosystems, strategische Partnerschaften und reale Anwendungsfälle. Als aufstrebendes Bitcoin-Scaling-Protokoll könnten die technologische Innovation und die Expansion des Bitlayer-Ökosystems eine fundamentale Unterstützung für den Wert von BTR bieten. Allerdings sind Krypto-Assets hoch volatil, und zukünftige Kursentwicklungen lassen sich nur schwer mit Sicherheit vorhersagen. Investoren sollten die technische Entwicklung von Bitlayer, das Wachstum des Ökosystems sowie die allgemeinen Branchentrends genau beobachten und Daten von führenden Plattformen wie MEXC als Grundlage für eine rationale Risikobewertung heranziehen, um spekulatives oder herdengetriebenes Verhalten zu vermeiden.









Neben nicht offengelegten internen Finanzierungen hat Bitlayer drei öffentliche Finanzierungsrunden abgeschlossen: Seed, Series A und Series A+.





Am 27. März 2024 gab Bitlayer den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von $5 Millionen bekannt, die gemeinsam von Framework Ventures und ABCDE angeführt wurde. Zu den weiteren Investoren gehörten StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures sowie Dutzende weiterer Institutionen sowie namhafte Bitcoin-OGs und Web3-Unternehmer und Angel-Investoren wie Dan Held, der Messari-CEO Ryan Selkis und der Messari-Mitbegründer Dan McArdle.





Am 23. Juli 2024 schloss Bitlayer eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von $11 Millionen bei einer Bewertung von $300 Millionen ab. Die Runde wurde von den Top-Institutionen Franklin Templeton und ABCDE Capital angeführt, mit Beteiligung von Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs und Caladan sowie prominenten Persönlichkeiten wie dem BRC-20-Erfinder DOMO und Brian Kang, Mitbegründer von FactBlock und der Korea Blockchain Week (KBW).





Am 8. Oktober 2024 schloss Bitlayer eine Series-A+-Finanzierungsrunde in Höhe von $9 Millionen bei derselben Bewertung von $300 Millionen ab. Diese Runde wurde von Polychain Capital angeführt, mit Franklin Templeton als Co-Lead, sowie Beteiligung von SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group und weiteren Investoren.





Sowohl die Series-A- als auch die Series-A+-Runde von Bitlayer nutzten eine Struktur mit einem Simple Agreement for Future Equity (SAFE) in Verbindung mit Token-Warrants, die sowohl die Unternehmensbewertung als auch die vollständig verwässerte Tokenbewertung abdeckten. Nach Abschluss der letzten Runde beläuft sich die gesamte Finanzierung von Bitlayer auf $25 Millionen.









In seinen frühen Phasen führte Bitlayer mehrere Runden von „Genesis Mining Festival“-Events durch und stellte öffentlich Mechanismen für Edelstein- und Punkte-Airdrops sowie Token-Anreizprogramme für frühe Benutzer vor. Benutzer, die sich für BTR-Airdrops qualifizieren möchten, können aktiv an Bitlayer-Aktivitäten teilnehmen, sei es durch Marketingkampagnen oder On-Chain-Interaktionen, um Bitlayer-Punkte zu sammeln, und könnten im Rahmen bestimmter Events sogar direkte BTR-Token-Airdrops erhalten.





Sobald Sie sich auf der Bitlayer-Website anmelden und Ihre Wallet im Racer Center verbinden, können Sie die Anzahl der durch Airdrops erhaltenen Bitlayer-Edelsteine einsehen, Ihre gesammelten Punkte aus früheren Interaktionen überprüfen und die Ehrenabzeichen beanspruchen, die Sie durch frühere Bitlayer-Aktivitäten verdient haben.





Wichtige Hinweise:

1) Bitlayer hat seine Tokenomics noch nicht veröffentlicht, und das Umtauschverhältnis zwischen Edelsteinen, Punkten und BTR-Token wurde bisher nicht bekannt gegeben. Benutzer sollten offizielle Ankündigungen aufmerksam verfolgen.

2) Derzeit ist die Schwelle zur Punktevergabe sehr niedrig, und die Teilnahme mit mehreren Konten kann Sybil-Risiken bergen.













Als ein mit großer Spannung erwarteter neuer Token ist BTR noch nicht auf den meisten großen Börsen gelistet. MEXC, eine Plattform mit Fokus auf die Entdeckung hochwertiger Vermögenswerte, bietet den Nutzern Zugang zu beliebten und aufstrebenden Token. Mit seiner breiten Auswahl an Vermögenswerten, ultraniedrigen Transaktionsgebühren sowie einer sicheren und stabilen Handelsumgebung ist MEXC zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Benutzer geworden.





BTR ist jetzt auf MEXC gelistet. Nutzen Sie diese frühe Gelegenheit, um sich an einem neuen und aufstrebenden Sektor zu beteiligen. Sie können BTR auf MEXC erwerben, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:





1) Öffnen und melden Sie sich in der MEXC-App oder auf der offiziellen Website an.

2) Suchen Sie in der Suchleiste nach BTR und wählen Sie entweder die Option für den Spot- oder den Futures-Handel

3) Wählen Sie Ihre Auftragsart aus, geben Sie Menge, Preis und andere relevante Parameter ein und schließen Sie Ihre Transaktion ab.









Sie können auch die MEXC- Airdrop+ -Seite besuchen, um an entsprechenden Einzahlungs- und Handelsaktionen teilzunehmen. Durch das Abschließen weniger einfacher Aufgaben haben Sie die Möglichkeit, BTR-Token oder USDT-Bonusbelohnungen zu erhalten.



