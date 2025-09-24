Was ist Hana Network: Ein neues TikTok-Gateway zur Krypto-Welt









1) Hana Network ist eine innovative Plattform, die entwickelt wurde, um Multi-Chain-Interaktionen mit der Blockchain für Mainstream-Benutzer und Entwickler zu vereinfachen. Sie unterstützt Ökosysteme wie Bitcoin, Ethereum und weitere.

2) Der native Token HANA hat ein Gesamtangebot von 1 Milliarde, wobei über die Hälfte der Community zugeteilt ist. Die Tokenverteilung und die Freischaltmechanismen sind transparent; wichtige Emissionsrunden wurden im Jahr 2025 abgeschlossen.

3) Zu den Hauptprodukten von Hana Network gehören das hypercasual DeFi-Spiel Hanafuda, das NFT-Projekt Capsule Shop sowie die sichere und benutzerfreundliche Cross-Chain-Vermögensbrücke Hana Gateway.

4) Hana Network legt den Fokus auf ein spielerisches Finanz-Erlebnis, starke soziale Teilungseffekte, beeindruckende On-Chain-Daten und nahtlose Multi-Chain-Vermögenszirkulation.

5) Mit starker finanzieller Unterstützung hat sich Hana Network Investitionen von mehreren bekannten Institutionen gesichert und in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt über $5.75 Millionen eingeworben.

6) Die Vision von Hana Network ist es, ein Blockchain-Vermögens-Gateway zu schaffen, das so unterhaltsam und einfach ist wie das Scrollen durch Kurzvideos – mit dem Ziel, sich als Mainstream-Plattform für die nächste Generation von DeFi zu etablieren und als zentrale Anlaufstelle für Krypto-Vermögenswerte im Web4-Zeitalter zu dienen.









Hana Network wurde 2022 von Kohei Hanasaka gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Blockchain-Interaktionen zu vereinfachen, indem es die Lücke zwischen komplexen zugrunde liegenden Protokollen und den alltäglichen Bedürfnissen der Benutzer überbrückt. Durch den Einsatz von Chain-Abstraktion beseitigt Hana Network die Komplexität der Interaktion mit verschiedenen Blockchains und bietet den Benutzern ein einheitliches Erlebnis über Bitcoin , EVM-Chains, heterogene L2-Lösungen und andere Protokolle hinweg. So wird eine nahtlose Interaktion ermöglicht, ohne Netzwerke wechseln oder mit komplizierten Benutzeroberflächen arbeiten zu müssen.





Die EVM-Kompatibilität von Hana Network ist darauf ausgelegt, Entwicklern die Nutzung bestehender Tools und Anwendungen zu ermöglichen, sodass sich jedes EVM-basierte Projekt problemlos auf Hana Network erweitern lässt. Die Plattform konzentriert sich darauf, Neueinsteigern im Kryptobereich den Einstieg zu erleichtern, indem sie benutzerfreundliche, erlaubnisfreie Anwendungen anbietet. Diese Anwendungen sind darauf ausgerichtet, die Nutzung in den Bereichen soziale Finanzen, GameFi, Zahlungen und reale Dienstleistungen zu vereinfachen.













HANA ist der native Token von Hana Network und hat ein Gesamtangebot von 1,000,000,000 Token.









Kategorie Zuteilung Anmerkungen Community 51% Community-zentrierte Zuteilung, einschließlich Ökosystemwachstum (30 %), Anreize (16 %) und Presale (5%). Schatzkammer 20% Wird für die zukünftige Entwicklung des Ökosystems, Liquidität, Betrieb, Audits und Marketing verwendet. Team 19% Für Teammitglieder vorgesehen. Investoren 10% Für frühe Unterstützer.

















Kategorie Zuteilung Freigabe-/Vesting-Details Community 51% Die Community-Zuteilung (51%) umfasst Ökosystemwachstum (30%), Anreize (16%) und Presale (5%). Ökosystemwachstum 30% 12-monatige Sperrfrist, gefolgt von einer linearen Freigabe über 12 Monate Anreize 21% Umfasst die Anreiz- und Presale-Anteile. 100% freigegeben Schatzkammer 20% Bis zu 25% bei TGE freigegeben, der Rest über 24 Monate freigegeben Team 19% 24-monatige Sperrfrist, gefolgt von einer linearen Freigabe über 24 Monate Investoren 10% Vesting über mehrere Jahre













Das Team von Hana Network verfolgt die Vision „ No More CEX (Centralized Exchanges) “. Die kürzlich abgeschlossene „No More CEX Round“ war nicht nur eine Token-Emission – sie markierte den Beginn langfristiger Partnerschaften mit gleichgesinnten Mitstreitern und Community-Mitgliedern, die sich gemeinsam dem Aufbau eines stärkeren Ökosystems verschrieben haben.





Die wichtigsten Details der „No More CEX Round“ lauten wie folgt:

Informationen zum Token-Verkauf Details Startdatum 18. März 2025 Enddatum 1. April 2025 VerkaufsmodellSale Model Whitelist-basierter Festpreisverkauf Token-Preis $0.04 (entspricht einer FDV von $40 Millionen) Gesamtes HANA-Token-Angebot 1,000,000,000 In dieser Runde angebotene Token 50,000,000 (5% des Gesamtangebots) Vesting / Sperrfrist Keine Sperrfrist, kein Vesting (100% bei TGE freigegeben) Token-Freigabe für Team & Investoren Keine Team- oder Investoren-Token werden in den ersten 4 Monaten nach dem TGE freigegeben.













Hanafuda ist das erste Mainnet-Produkt, das von Hana Network eingeführt wurde – ein hyper-casual DeFi-Spiel, das Asset-Staking, ein Punktesystem und unterhaltsames, kartenbasiertes Gameplay kombiniert. Durch das Einzahlen von Vermögenswerten (z. B. USDT/USDC) erhalten Benutzer Hana-Punkte, mit denen sie am Hanafuda-Spiel teilnehmen können – Teams bilden, konkurrieren und besondere Tickets und Belohnungen gewinnen. Hanafuda unterstützt die Registrierung mit einem Klick über Google-Konten und senkt so die Einstiegshürde für Web3-Neulinge erheblich.









Capsule Shop ist eine Sammlung von 10,000 NFTs, die gemeinsam vom Ladenbesitzer und Künstler Chao! erschaffen wurde. Die Kollektion zielt darauf ab, den Geist des Tokio der 1980er Jahre einzufangen und ein nostalgisches, experimentelles Erlebnis zu bieten, das die rohe Energie dieser Ära mit der modernen digitalen Welt verbindet.









Hana Gateway wurde entwickelt, um den Zugang zu Blockchain-Ökosystemen zu vereinfachen. Es bietet eine vertrauenslose On- und Off-Ramp, bei der Benutzer die volle Kontrolle über ihre Mittel behalten, ohne versteckte Gebühren oder Betrug.

Mit über 200,000 Testnet-Benutzern baut Hana Gateway eine sichere und intuitive Plattform auf, die traditionelle Finanzwelt und Blockchain-Technologie miteinander verbindet.





Die Plattform kombiniert die Vorteile zentralisierter Finanzdienste mit der Selbstverwahrung von Krypto und ermöglicht Peer-to-Peer-Fiat-zu-Krypto-Transaktionen ohne Zwischenhändler – zur Stärkung von Privatsphäre und Benutzerautonomie.









1) Web4-Hypercasual-Finanzwelt: Leichtgewichtig, unterhaltsam und sozial ausgerichtet – Blockchain-Finanzprodukte zugänglich über den Kreis professioneller Benutzer hinaus.





2) Soziale Netzwerkeffekte: Rasches Benutzerwachstum und starke Community-Beteiligung durch virale Inhalte und soziale Teilung.





3) Starke On-Chain-Kennzahlen: Nach dem Start der Mainnet-Phase 1 im Jahr 2024 verzeichnete Hana Network 400,000 eindeutige Adressen und über 40 Millionen On-Chain-Einzahlungen.





4) Multi-Chain-Unterstützung: Der HANA-Token ist kompatibel mit und handelbar auf führenden Blockchains wie Ethereum, BSC und Arbitrum.









Gründer: Kohei Hanasaka





Laut Daten von RootData hat Hana Network zwei Finanzierungsrunden abgeschlossen:









Im April 2025 wurde eine öffentliche Verkaufsrunde im Wert von $1.75 Millionen abgeschlossen – bei einer Bewertung von $40 Millionen.













Hana Network hat sich zum Ziel gesetzt, eine sichere, dezentralisierte und effiziente Vermögensbrücke zu etablieren, die es Benutzern weltweit ermöglicht, nahtlos und ohne Abhängigkeit von Zwischenhändlern auf das Blockchain-Ökosystem zuzugreifen. Die übergeordnete Mission der Plattform besteht darin, Blockchain-Finanzprodukte intuitiv und ansprechend zu gestalten – und sie in ein Erlebnis zu verwandeln, das so einfach und unterhaltsam ist wie das Scrollen durch Kurzvideos. Auf diese Weise will sich Hana Network als primäres Gateway für Mainstream-Benutzer etablieren, die in die Welt digitaler Vermögenswerte eintreten.





An der Spitze der nächsten DeFi-Generation positioniert, steht Hana Network für ein dezentralisiertes, unterhaltungsorientiertes und sozial gestärktes Finanzmodell. Mit einem optimierten Nutzererlebnis und starker sozialer Viralität strebt die Plattform danach, das einflussreichste Krypto-Vermögensportal im Web4-Zeitalter zu werden. Ob erfahrener DeFi-Benutzer oder Neueinsteiger – Hana Network bietet einen zugänglichen und benutzerfreundlichen Einstieg in die Welt der Kryptowährungen.



