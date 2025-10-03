Was ist Espresso? Eine fragmentierte Blockchain-Welt mit 100 Nodes wieder verbinden





1) Espresso nutzt einen dezentralen BFT-Konsens, um schnelle Transaktionsbestätigungen innerhalb von sechs Sekunden für alle verbundenen Blockchains bereitzustellen.

2) Als globale Bestätigungsschicht erlaubt Espresso verschiedenen Chains, in Echtzeit auf die verifizierten Zustände der anderen zuzugreifen, was echte Cross-Chain-Komponierbarkeit ermöglicht.

3) Es ist kompatibel mit führenden Rollup-Frameworks, darunter Arbitrum, OP Stack und Polygon CDK.

4) Im Vergleich zu Ethereums 15-minütiger Finalität reduziert Espresso die Bestätigungszeit auf Sekunden und verbessert so die Effizienz zwischen Chains erheblich.

5) Über die Bestätigung hinaus kann Espresso auch als dezentraler Sequencer und als kostengünstige Data-Availability-Schicht dienen.





Da Blockchain-Anwendungen weiter wachsen, kann eine einzelne Chain nicht mehr alle Nutzeranforderungen erfüllen. Als Reaktion darauf sind Hunderte neuer Blockchains entstanden, einige mit Fokus auf GameFi , andere auf DeFi oder NFTs. Diese Netzwerke sind zu isolierten „Inseln“ geworden, mit Vermögenswerten und Anwendungen, die innerhalb ihres eigenen Ökosystems eingeschlossen sind.





Diese Fragmentierung bringt mehrere Herausforderungen mit sich. Nutzer müssen häufig Chains wechseln und Assets über Brücken transferieren, Entwickler müssen ihre Anwendungen in mehreren Ökosystemen neu bereitstellen, und Liquidität wird verstreut, wodurch die gesamte Kapitaleffizienz sinkt. Wichtiger noch: Der zentrale Vorteil der Blockchain, die Komponierbarkeit, bei der Anwendungen wie Legosteine zusammenarbeiten können, verliert in Cross-Chain-Szenarien ihre Wirkung.









Das Espresso-Systems -Team erkannte die zentralen Herausforderungen, vor denen heutige Public Blockchains stehen, und entwickelte eine kühne Vision: alle Blockchains zu befähigen, gemeinsam als ein einheitliches System zu agieren. Um dies zu verwirklichen, entwickelten sie das Espresso Network, das als globale Bestätigungsschicht schnelle, verlässliche und neutrale Transaktionsbestätigungen für alle verbundenen Blockchains bereitstellt.









In der traditionellen Blockchain-Architektur muss eine Transaktion mehrere Phasen durchlaufen, bevor sie endgültig ist. Am Beispiel von Ethereum -Rollups: Nachdem ein Nutzer eine Transaktion eingereicht hat, wird sie zunächst vom Sequencer des Rollups verarbeitet und vorläufig bestätigt. Der Sequencer fasst dann Transaktionen in Blöcke zusammen und reicht diese im Ethereum-Mainnet ein, wo sie auf Ethereums Finalität warten müssen – typischerweise etwa 15 Minuten. Dieser lange Prozess birgt Risiken: Verhält sich der Sequencer böswillig oder treten Fehler auf, können Transaktionen rückgängig gemacht werden.





Bestätigungsschicht in diesen Prozess ein, die als Zwischenebene für schnelle Bestätigung fungiert. Sobald ein Rollup-Sequencer einen Transaktionsblock an Espresso übermittelt, erzielen dessen Validatorknoten innerhalb von sechs Sekunden durch byzantinisch fehlertoleranten (BFT) Konsens eine Einigung und sorgen so für eine ökonomisch abgesicherte Bestätigung. Wichtiger noch: Durch Protokollbeschränkungen können nur von Espresso bestätigte Blöcke endgültig werden und sich auf Ethereum niederlassen. Espresso führt einein diesen Prozess ein, die als Zwischenebene für schnelle Bestätigung fungiert. Sobald ein Rollup-Sequencer einen Transaktionsblock an Espresso übermittelt, erzielen dessen Validatorknoten innerhalb von sechs Sekunden durch byzantinisch fehlertoleranten (BFT) Konsens eine Einigung und sorgen so für eine ökonomisch abgesicherte Bestätigung. Wichtiger noch: Durch Protokollbeschränkungen können nur von Espresso bestätigte Blöcke endgültig werden und sich auf Ethereum niederlassen.









Der Arbeitsablauf von Espresso lässt sich in fünf Hauptphasen gliedern:





1) Übermittlung: Der autorisierte Sequencer eines Rollups reicht Transaktionsbatches beim Espresso-Netzwerk ein.

2) Konsens: Die Validatorknoten von Espresso führen das HotShot-BFT-Konsensprotokoll aus und erzielen innerhalb von rund sechs Sekunden Einigkeit über jeden Block.

3) Beschränkung: Auf Protokollebene dürfen nur von Espresso bestätigte Blöcke auf Layer-1 (z. B. Ethereum) finalisiert werden.

4) Verfügbarkeit: Sobald bestätigt, werden Blöcke innerhalb von Sekunden lesbar und bieten eine verlässliche Sicht auf den neuesten Zustand des Rollups.

5) Interoperabilität: Andere Chains, Cross-Chain-Brücken und Messaging-Protokolle können auf Espresso zugreifen, um Echtzeit-Statedaten über alle integrierten Netzwerke hinweg zu nutzen.





Dieses Design ist besonders elegant, da keine Änderungen an bestehenden Blockchain-Architekturen erforderlich sind. Stattdessen fungiert Espresso als komplementäre Schicht, die die Interoperabilität im gesamten Ökosystem stärkt.













Espresso nutzt sein eigenes HotShot-Konsensprotokoll, einen BFT-Mechanismus, der speziell für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit optimiert ist. Im Gegensatz zu Ethereum, das Widerstand gegen Zensur über niedrige Latenz stellt, konzentriert sich HotShot auf Bestätigungen im Bereich von unter einer Sekunde bis wenigen Sekunden.





In Praxistests hat Espresso bereits eine durchschnittliche Bestätigungszeit von rund sechs Sekunden erreicht und arbeitet weiter an einer Finalität unter einer Sekunde. Diese drastische Verbesserung der Bestätigungsgeschwindigkeit ist entscheidend für die Nutzererfahrung. Transaktionen, die auf Ethereum einst 15 Minuten bis zur Finalität benötigten, können durch Espresso nun in wenigen Sekunden bestätigt werden.









Die meisten bestehenden Rollups stützen sich auf zentrale Sequencer, was potenzielle Single Points of Failure und Vertrauensannahmen schafft. Espresso bietet eine Alternative: ein dezentrales Netzwerk aus 100 Validatorknoten (mit Plänen zur weiteren Expansion und einem Übergang zu einem permissionless Proof-of-Stake-System). Rollups können ihr Sequencing an dieses dezentrale Netzwerk delegieren, anstatt ihren eigenen zentralisierten Sequencer zu betreiben.





Diese Architektur erhöht nicht nur Sicherheit und Dezentralisierung, sondern legt auch die Grundlage für Shared Sequencing, sodass mehrere Rollups denselben Satz an Sequencern nutzen und atomare Cross-Chain-Transaktionen ermöglichen können.









Data Availability ist einer der zentralen Engpässe bei der Skalierbarkeit von Blockchains. Espresso bietet nicht nur Bestätigungsdienste, sondern kann auch als kostengünstige Data-Availability-Schicht fungieren. Im Vergleich zur direkten Datenspeicherung auf Ethereum bietet Espresso starke Data-Availability-Garantien zu einem Bruchteil der Kosten und hilft Anwendungen, eine höhere Skalierbarkeit zu erreichen.





Derzeit hat das Espresso-Netzwerk einen Datendurchsatz von 20 MB/s erreicht, was die meisten bestehenden Lösungen bei Weitem übertrifft.













Die schnellsten Cross-Chain-Brücken nutzen derzeit ein Solver-basiertes Modell, bei dem Nutzer Assets auf der Quellchain sperren und Solver die Assets auf der Zielchain vorfinanzieren. Solver tragen jedoch ein wesentliches Risiko: Wenn die Transaktion auf der Quellchain zurückgesetzt wird, können sie Verluste erleiden. Daher müssen Solver entweder lange Finalitätsperioden abwarten, was die Nutzererfahrung beeinträchtigt, oder das Risiko tragen und höhere Gebühren verlangen.





Mit Espresso können Solver innerhalb weniger Sekunden verlässliche Bestätigungen erhalten und sicherstellen, dass gesperrte Transaktionen der Nutzer nicht zurückgesetzt werden. Dies verbessert die Kapitaleffizienz erheblich und senkt die Cross-Chain-Kosten. Führende Cross-Chain-Brücken wie Across prüfen bereits eine Integration mit Espresso.









Cross-Chain-Messaging ist die Grundlage für Interoperabilität zwischen Blockchains. Bestehende Lösungen sind entweder langsam, etwa solche, die über Layer-1 laufen und mehrere Tage bis zur Finalität benötigen, oder sie basieren auf vertrauensbasierten Komitees wie Wormhole oder LayerZero. Selbst wenn diese Komitees ehrlich arbeiten, müssen sie dennoch auf Layer-1-Finalität warten, bevor sie Transaktionsbatches bestätigen können.





Espresso ermöglicht Transaktionsfinalität innerhalb von Sekunden, sodass Messaging-Protokolle Cross-Chain-Nachrichten schneller und sicherer verifizieren können. Ob durch Trusted-Execution-Environment-(TEE)-Attestierung oder Zero-Knowledge-(ZK)-Beweise – diese Systeme benötigen eine bestätigte Transaktionsliste oder eine Merkle-Root zur Verifizierung. Espresso liefert genau diese kritische Komponente.









Einige fortgeschrittene Cross-Chain-Designs ermöglichen es Blockchains, Nachrichten anderer Chains optimistisch zu akzeptieren und Diskrepanzen erst bei der Abwicklung zu klären. Dieser Ansatz erfordert einen koordinierten Settlement-Prozess zwischen Chains, der sich auf Zero-Knowledge-Aggregation oder ineinandergreifende Fraud-Proof-Mechanismen stützen kann.





Rollup-Betreiber können die schnellen BFT-Bestätigungen und verifizierbaren State-Proofs von Espresso nutzen, um hochgradig zuverlässige Zustandsinformationen in Echtzeit zu erhalten, ohne bis zur Abwicklung warten zu müssen, um Probleme zu erkennen. Dies macht die Gestaltung aggregierter Interoperabilitäts-Cluster praktikabler und sicherer.









Wenn aggregierte Interoperabilitäts-Cluster mit einem Shared Sequencer kombiniert werden, ist es möglich, vollständig synchrone Komponierbarkeit zu erreichen – den heiligen Gral der Cross-Chain-Interoperabilität. In diesem Modell können Smart Contracts auf verschiedenen Chains innerhalb derselben Transaktion miteinander interagieren, als ob sie auf einer einzigen Chain laufen würden.





Espresso spielt dabei eine zentrale Rolle, da es beide Schlüsselkomponenten ermöglicht: schnelle Bestätigungen für aggregierte Cluster und eine dezentrale Infrastruktur für Shared Sequencing.









Espresso gewinnt in zunehmendem Maße Anerkennung von Projekten im gesamten Blockchain-Bereich. Mehr als 20 Chains integrieren Espresso bereits oder testen es im Testnet, darunter:

General-Purpose-Rollups: RARI Chain und verschiedene AppChains.

Anwendungsspezifische Chains: Molten Network mit Schwerpunkt Handel sowie t3rn, spezialisiert auf Cross-Chain-Execution.

Tech-Stack-Integrationen: Führende Frameworks wie Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK und Cartesi, die alle aktiv an Espresso-Integrationen arbeiten.





Über Blockchains hinaus prüfen auch Kerninfrastrukturprojekte wie Cross-Chain-Brücken, Solver-Netzwerke und DEX-Aggregatoren, wie sie die Bestätigungsschicht von Espresso nutzen können.









Espresso Systems entwickelt nicht nur Produkte, sondern treibt auch Forschung und Standardisierung in der gesamten Blockchain-Industrie voran. Ein zentraler Beitrag ist der Vorschlag von CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication), einem Standard, der ein kettenunabhängiges Cross-Chain-Messaging-Protokoll ermöglichen soll. Zudem wird an anreizkompatiblen Shared-Sequencing-Märkten geforscht, in denen Rollups das Recht zur Transaktionsreihenfolge transparent versteigern können – unter Wahrung sowohl von Einnahmen als auch von Souveränität.





Mit dem Start von Mainnet 0 ist Espresso offiziell in die Produktionsphase eingetreten. Doch dies ist erst der Anfang. Die langfristige Vision des Teams ist der Aufbau eines echten „unendlichen Gartens“ – eines offenen Ökosystems ohne Mauern, in dem alle Chains frei miteinander interagieren und ohne Einschränkungen innovieren können.









Die Zukunft der Blockchain sollte nicht in einer fragmentierten Landschaft isolierter Chains bestehen, sondern in einem nahtlos verbundenen Netzwerk. Mit der Bereitstellung einer schnellen, verlässlichen und neutralen Bestätigungsschicht legt Espresso die grundlegende Infrastruktur für diese Vision.





Für Nutzer bedeutet dies reibungslosere Cross-Chain-Erfahrungen und geringere Kosten. Für Entwickler eröffnet es die Möglichkeit, sich auf Innovation zu konzentrieren, ohne durch Cross-Chain-Komplexität belastet zu werden. Für die Branche insgesamt markiert es einen weiteren Schritt hin zur echten Massenadoption von Blockchain-Technologie.





So wie das TCP/IP-Protokoll einst unterschiedliche Computernetzwerke zum modernen Internet vereinte, strebt Espresso danach, zum Kernprotokoll zu werden, das diverse Blockchains in einem einheitlichen, komponierbaren Ökosystem verbindet. In einer Multi-Chain-Welt könnte die Bestätigungsschicht von Espresso genau das entscheidende Element sein, das das gesamte System zusammenführt.



