Am 10. Januar 2024 (Eastern Time) hat die SEC die erste Reihe von 11 Bitcoin-Spot-ETFs zur Auflistung in den Vereinigten Staaten genehmigt. Dazu gehören Unternehmen wie Grayscale, Bitwise, Hashdex, iSAm 10. Januar 2024 (Eastern Time) hat die SEC die erste Reihe von 11 Bitcoin-Spot-ETFs zur Auflistung in den Vereinigten Staaten genehmigt. Dazu gehören Unternehmen wie Grayscale, Bitwise, Hashdex, iS
Lernen/Blockchain-Enzyklopädie/Basis-Konzepte/Was sind Et...-Spot-ETFs?

Was sind Ethereum-Spot-ETFs?

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Branchen-Hype#Ethereum
Visa
VON$335.41+0.29%
Republic Protocol
REN$0.007568-0.61%
ARK
ARK$0.3092+1.64%
Eclipse
ES$0.10307-0.91%
SynFutures
F$0.011675+5.89%

Am 10. Januar 2024 (Eastern Time) hat die SEC die erste Reihe von 11 Bitcoin-Spot-ETFs zur Auflistung in den Vereinigten Staaten genehmigt. Dazu gehören Unternehmen wie Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity und Franklin.

Die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs hat die Hoffnung auf eine reibungslose Zulassung von Ethereum-Spot-ETFs bei vielen geweckt. Es wird allgemein angenommen, dass Ethereum als zweitgrößte Kryptowährung die wahrscheinlichste Kryptowährung ist, die Bitcoin in der Einführung von Spot-ETFs folgen könnte.

1. Was sind Ethereum-Spot-ETFs?


ETF steht für Exchange Traded Funds (börsengehandelte Fonds), bei denen es sich um Anlagefonds handelt, die ähnlich wie Aktien funktionieren und an Börsen gehandelt werden können.

ETFs verbriefen spezifische Vermögenswerte durch physische Besicherung, wodurch Anleger indirekt an den entsprechenden Anlagezielen beteiligt sein können, indem sie Fondsanteile erwerben, die von der Institution ausgegeben werden.

Ein Ethereum-ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der Ether als zugrunde liegenden Vermögenswert hält. Beim Kauf von Ethereum-Spot-ETFs erwerben Anleger im Wesentlichen Ether, halten diesen jedoch nicht direkt, sondern lediglich über den Fonds.

2. Vorteile von Ethereum-Spot-ETFs


2.1 Niedrigere Investitionsschwelle:Es ist nicht erforderlich, kryptografische Fähigkeiten wie die Nutzung von Wallets zu erlernen und zu beherrschen. Die Vertrautheit mit traditionellen Handelsmethoden für Finanzprodukte senkt die Investitionsschwelle für Anleger.

2.2 Regulierungskonformität:Ethereum-Spot-ETFs werden an traditionellen Wertpapierbörsen gehandelt und unterliegen der Regulierung durch zuständige Institutionen. Regulierte Märkte bieten Anlegern mehr Vertrauen und Sicherheit.

2.3 Geringere Kosten:Der Kauf von Ethereum-Spot-ETFs ist in der Regel mit geringeren Kosten verbunden als der direkte Kauf von ETH, was besonders für kostenbewusste Anleger attraktiv ist.

2.4 Reduziertes Risiko von Wallet-Diebstahl:Nutzer von Ethereum-Spot-ETFs halten Ether nicht direkt. Während sie von Kursschwankungen profitieren, sind sie vor dem Risiko eines Verlusts oder Diebstahls digitaler Wallets geschützt.

3. Unterschiede zwischen Ethereum-Spot- und Futures-ETFs


Der größte Unterschied zwischen Ethereum-Spot- und Futures-ETFs liegt in ihren Anlagezielen.

Ethereum-Spot-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die Ether direkt als zugrunde liegenden Vermögenswert halten. Die Wertentwicklung eines Ethereum-Spot-ETFs ist direkt mit dem Wert des gehaltenen Ethers verknüpft. Wenn Anleger Ethereum-Spot-ETFs kaufen, erwerben sie im Wesentlichen Ether, halten diesen jedoch nicht direkt.

Ethereum-Futures-ETFs hingegen halten Ether nicht direkt. Stattdessen investieren sie in Futures-Kontrakte auf Ether, also Vereinbarungen über zukünftige Abrechnungen, deren Wert durch Schwankungen im Futures-Markt beeinflusst wird.

4. Anträge für Ethereum-Spot-ETFs


Sechs Institutionen, darunter Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy sowie Hashdex, haben nacheinander Anträge für Ethereum-Spot-ETFs eingereicht.

Am 5. März 2024 verschob die SEC ihre Entscheidung über den Antrag von BlackRock für einen Ethereum-Spot-ETF. Laut dem neuesten Zeitplan wird die SEC bis Ende Mai auf diese Anträge reagieren.

5. Marktauswirkungen


Viele glauben, dass 2024 ein entscheidendes Jahr für Ethereum sein könnte. Intern hat das Dencun-Upgrade Hindernisse für die Skalierbarkeit und das Wachstum des Ethereum-Ökosystems beseitigt. Extern wird erwartet, dass die Zulassung von Ethereum-Spot-ETFs mehr Mittel aus traditionellen Märkten anzieht, den Einfluss von Ethereum weiter ausbaut und zusätzliche regulatorische Sicherheit bietet.

Obwohl die erfolgreiche Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs als Maßstab dient, wird die Genehmigung von Ethereum-Spot-ETFs vom Markt allgemein optimistisch erwartet. Solange jedoch das endgültige Ergebnis aussteht, bleibt die Antwort ungewiss. Bis die Anträge für Ethereum-Spot-ETFs final entschieden sind, bestehen Chancen und Risiken gleichzeitig. Teilnehmer sollten wachsam bleiben und ihre Positionen sorgfältig verwalten. Letztlich hängen Gewinne und Verluste – unabhängig von externem FOMO (Fear of Missing Out) – von der individuellen Toleranz ab.

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar, noch sind sie eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn bietet Informationen nur zu Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie investieren. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Anlageentscheidungen der Benutzer.


Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Während sich Bitcoin als das sicherste und dezentralisierteste Blockchain-Netzwerk etabliert hat, treten seine Einschränkungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Programmierbarkeit zunehmend zutage. Obwo

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Konvergenz von Blockchain- und KI-Technologien positioniert sich Codatta als revolutionäres, dezentrales Datenprotokoll, das eine der zentralen Herausford

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Mit dem Eintritt in das Jahr 2025 stehtPi Network an einem entscheidenden Punkt zwischen Chancen und Herausforderungen. Was einst als ambitioniertes Experiment für mobiles Mining begann, hat sich zu e

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Im dezentralen Finanzmarkt (DeFi) bemühen sich zahlreiche Protokolle, Herausforderungen wie Liquiditätsfragmentierung und Renditeoptimierung zu lösen. Unter ihnen hat sich Spark Protocol schnell als a

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten