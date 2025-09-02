FAQ—Einzahlungen und Auszahlungen













Web:

Einzahlung → Krypto einzahlen. 1）Gehen Sie auf der MEXC-Website zur Navigationsleiste oben rechts und klicken Sie auf

2）Wählen Sie die Krypto-Währung aus, die Sie einzahlen möchten, sowie das entsprechende Netzwerk und kopieren Sie die Einzahlungsadresse auf die Abhebungsplattform.

3）Kopieren Sie das Memo/Tag (falls erforderlich) auf die Auszahlungsplattform.

4）Schließen Sie die Abhebung auf der Abhebungsplattform ab und warten Sie, bis die Einzahlung gutgeschrieben wurde. Weitere Details finden Sie unter Wie man Krypto auf die MEXC-Plattform einzahlt (Website)





App:

1）Tippen Sie in der MEXC App unten auf Wallets. Tippen Sie auf Einzahlen → Krypto einzahlen.

2）Wählen Sie die Krypto aus, die Sie einzahlen möchten, sowie das entsprechende Netzwerk, und kopieren Sie die Einzahlungsadresse in die Auszahlungsplattform.

3）Kopieren Sie die Memo/Tag-ID (falls erforderlich) in die Auszahlungsplattform.

4）Schließen Sie die Abhebung auf der Auszahlungsplattform ab und warten Sie, bis die Einzahlung gutgeschrieben wird. Für weitere Details, lesen Sie bitte Wie man Krypto auf die MEXC Plattform einzahlt (App)





Wichtige Hinweise:

1）Einige Token erfordern Memo/Tag-Informationen bei Einzahlungen oder Auszahlungen, um die Einzigartigkeit der Einzahlungs-/Auszahlungsadresse sicherzustellen. Falsche Memo/Tag-Daten führen zu fehlgeschlagenen Einzahlungen oder Auszahlungen. Weitere Informationen zu Memos/Tags finden Sie unter Was sind Memos/Tags?

2）Bestimmte Token wie LUNC erheben eine Gebühr, die vom offiziellen Smart-Contract während der Einzahlung berechnet wird. Benutzer können den Tokenverbrauch und die Einzahlungsdetails über die TxID auf der Blockchain einsehen.

3）Das Einzahlungsnetzwerk und die Auszahlungsnetzwerkadresse müssen übereinstimmen. Andernfalls schlägt die Einzahlung fehl.

4）Die MEXC-Plattform unterstützt direkte Einzahlungen auf das Futures-Konto für bestimmte Token, wie z. B. USDT. Während des Einzahlungsvorgangs können Sie das Einzahlungs-Konto wechseln und zwischen dem Spot- oder Futures-Konto wählen.









Wenn Ihre Einzahlung nicht gutgeschrieben wurde, überprüfen Sie bitte Folgendes:





1）Überprüfen Sie den Status des Einzahlungskanals

Wenn der Einzahlungskanal geschlossen oder in Wartung ist, wird die Einzahlung nicht sofort verarbeitet. Warten Sie, bis der Einzahlungskanal wieder geöffnet ist, und überprüfen Sie dann den Status Ihrer Einzahlung.





2）Bestätigen Sie den Einzahlungsstatus

Es gibt zwei Einzahlungsstatus, die auf eine nicht gutgeschriebene Einzahlung hinweisen können: Einzahlung fehlgeschlagen und Einzahlung läuft.

Einzahlung fehlgeschlagen: Überprüfen Sie den Grund für das Scheitern.

Einzahlung läuft: Warten Sie, bis die Einzahlung abgeschlossen ist. Beachten Sie, dass Einzahlungen in diesem Status nicht storniert oder zurückgegeben werden können, sobald die Transaktion das Blockchain-Netzwerk erreicht hat.

Hinweis: Wenn eine erzwungene Einzahlung stattfindet oder der Einzahlungsbetrag unter der Mindestanforderung der Plattform liegt, wird die Einzahlung nicht gutgeschrieben, auch wenn der Status „Einzahlung läuft“ anzeigt.





3）Überprüfen Sie die Block-Bestätigungen

Einzahlungen können aufgrund von zwei Problemen fehlschlagen:

Unzureichende Bestätigungen: Die Einzahlungsinformationen sind korrekt, aber die erforderlichen On-Chain-Bestätigungen stehen noch aus. Bitte haben Sie Geduld – sobald genügend Bestätigungen vorliegen, wird die Einzahlung erfolgreich verarbeitet.

Netzwerküberlastung: Es gibt keine Probleme mit den Einzahlungsinformationen; die Einzahlung ist aufgrund einer Netzwerküberlastung derzeit verzögert. Bitte haben Sie Geduld, und die Gelder werden bald gutgeschrieben.

4）Überprüfen Sie die Kompatibilität von Token/Adresse/Netzwerk





Nicht unterstützter Token: Obwohl der Token-Name möglicherweise der gleiche ist, verhindert eine andere Vertragsadresse, dass die Einzahlung erfolgreich gutgeschrieben wird.





Nicht unterstützte Adresse/Netzwerk: Die Vertragsadresse des eingezahlten Tokens stimmt nicht mit der Adresse überein, die von MEXC unterstützt wird, was die erfolgreiche Gutschrift der Einzahlung verhindert.



5）Smart Contract wird nicht unterstützt

Derzeit können einige Tokens nicht über den Smart Contract auf MEXC eingezahlt werden. In solchen Fällen werden Smart-Contract-Überweisungen nicht in Ihrem MEXC-Konto angezeigt und erfordern eine manuelle Bearbeitung.





6）Überprüfen Sie, ob der Token ausgelistet wurde

Wenn Sie einen Token eingezahlt haben, der von der MEXC-Plattform ausgelistet wurde, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für Unterstützung.





Wenn Ihre Einzahlung weiterhin nicht gutgeschrieben wurde, reichen Sie bitte den Antrag auf Rückerstattung der nicht gutgeschriebenen Einzahlung auf der MEXC-Plattform ein. Wir werden Ihren Fall überprüfen und Sie innerhalb von 1–2 Tagen per E-Mail oder Plattformbenachrichtigung informieren.









1）Bearbeitungszeit Rückgaben für Einzahlungen, die an die falsche Adresse gesendet wurden, werden innerhalb von 60 Tagen bearbeitet. MEXC wird diesen Prozess beschleunigen, und sobald die Rückgabe abgeschlossen ist, werden die Benutzer per E-Mail benachrichtigt.





2）Bearbeitungsgebühren MEXC setzt sich dafür ein, Benutzern zu helfen, Mittel aufgrund von Betriebsfehlern zurückzuholen. Da dieser Prozess jedoch erhebliche Arbeits-, Zeit- und Risikomanagementkosten verursacht, kann eine Bearbeitungsgebühr erhoben werden.





3）Wie man die TxID für eine zurückgegebene Einzahlung überprüftNachdem Ihr Antrag auf Rückgabe bearbeitet wurde, sendet MEXC eine E-Mail mit der TxID. Mit dieser TxID können Sie den zurückgegebenen Vermögenswert nachverfolgen.









Der Einzahlungsprozess umfasst zwei Bestätigungsphasen auf der Blockchain:





Erste Bestätigung：Wenn die Einzahlungstransaktion eine ausreichende Anzahl an Bestätigungen im Blockchain-Netzwerk erhält, wird das Guthaben vorläufig gutgeschrieben. Benutzer können auf MEXC handeln, aber keine bestimmten Operationen wie Auszahlungen, Überweisungen, OTC-Auszahlungen, Geschenkausgaben oder Unterkonto-Überweisungen durchführen.





Zweite Bestätigung：Wenn die Einzahlungstransaktion zusätzliche Bestätigungen im Blockchain-Netzwerk erhält, wird das Guthaben offiziell gutgeschrieben. Benutzer können dann reguläre Operationen wie Auszahlungen und Überweisungen durchführen.





Dieser Mechanismus beschleunigt die Einzahlungsbearbeitung, ermöglicht es Benutzern, schneller zu handeln, und sorgt gleichzeitig für Sicherheit. Wenn Vorabgutschrift-Informationen nicht auf der Einzahlungsseite des Kontos erscheinen, könnte dies daran liegen, dass das Einzahlungnetzwerk Vorabgutschrift nicht unterstützt oder das Konto Risikobeschränkungen ausgelöst hat.





Vorteile der Vorabgutschrift:

Erhöhte Sicherheit: Verhindert Betrug wie doppelte Ausgaben und stellt sicher, dass die vom Benutzer eingezahlte Kryptowährung echt und gültig ist.

Reduziertes Risiko: Begrenzung der Auszahlungsrisiken, indem Auszahlungen vor der vollständigen Einzahlungsverarbeitung eingeschränkt werden.

Verbesserte Benutzererfahrung: Beschleunigt den Einzahlungsprozess, indem der Handel nach den ersten Bestätigungen ermöglicht wird.









Ihre Einzahlung ist vorübergehend gestoppt, weil das Kryptowährungs-Wallet derzeit gewartet wird.





Einzahlungen und Auszahlungen wurden pausiert, um die Sicherheit Ihrer Mittel zu gewährleisten. Sobald die Wartung abgeschlossen ist, werden die Einzahlungs- und Auszahlungsoperationen wieder aufgenommen. Bitte beachten Sie unsere Ankündigungen für Updates zum Wartungsstatus und dem spezifischen Wiederaufnahmezeitpunkt.









Eine erzwungene Einzahlung tritt auf, wenn Benutzer Token einzahlen, die entweder nicht unterstützt werden (nicht gelistet oder ausgelistet) oder deren Einzahlung auf der Plattform untersagt ist. Wenn Einzahlungskanäle geschlossen sind, können eingezahlte Mittel nicht dem Benutzerkonto gutgeschrieben werden.





Um den Rückgabeprozess in solchen Fällen zu vereinfachen, hat MEXC die Rückgabefunktion für erzwungene Einzahlungen eingeführt. Diese Funktion ermöglicht es, erzwungen eingezahlte Mittel direkt an die ursprüngliche Absenderadresse zurückzusenden, wodurch die Benutzererfahrung verbessert und Warte- sowie Bearbeitungszeiten minimiert werden. Die geschätzte Bearbeitungszeit für eine Rückgabe aufgrund einer erzwungenen Einzahlung beträgt 3–7 Werktage.

















Web:

Wallets → Auszahlen. 1）Gehen Sie auf der MEXC-Website in die obere rechte Ecke der Navigationsleiste und klicken Sie auf

2）Wählen Sie die Kryptowährung, die Sie auszahlen möchten, geben Sie die Auszahlungsadresse ein und wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus.

3）Füllen Sie, falls erforderlich, das Memo/Tag aus.

4）Geben Sie den Betrag ein, den Sie auszahlen möchten, und warten Sie, bis die Auszahlung abgeschlossen ist.





App:

1）Öffnen Sie die MEXC-App und tippen Sie auf Wallets → Auszahlen.

2）Wählen Sie die Kryptowährung, die Sie auszahlen möchten, und tippen Sie auf On-Chain-Auszahlung. Geben Sie die Auszahlungsadresse ein und wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus.

3）Füllen Sie, falls erforderlich, das Memo/Tag aus.

4）Geben Sie den Betrag ein, den Sie auszahlen möchten, und tippen Sie auf Bestätigen. Warten Sie anschließend, bis die Auszahlung abgeschlossen ist.





1.2 Interne Übertragung:

Web:

Wallets → Auszahlen. 1）Gehen Sie auf der MEXC-Website in die obere rechte Ecke der Navigationsleiste und klicken Sie auf

2）Wählen Sie die Kryptowährung, die Sie auszahlen möchten, und wählen Sie MEXC-Benutzer aus.

3）Geben Sie E-Mail-Adresse/Handynummer/MEXC-UID des Empfängers ein.

4）Geben Sie den Betrag ein, den Sie auszahlen möchten, und klicken Sie auf Absenden. Warten Sie anschließend, bis die Auszahlung abgeschlossen ist.





App:

1）Öffnen Sie die MEXC-App und tippen Sie auf Wallets → Auszahlen.

2）Wählen Sie die Kryptowährung, die Sie auszahlen möchten, und tippen Sie auf MEXC-Überweisung.

3）Geben Sie die E-Mail-Adresse/Handynummer/MEXC-UID des Empfängers ein.

4）Geben Sie den Betrag ein, den Sie auszahlen möchten, und tippen Sie auf Absenden. Warten Sie anschließend, bis die Auszahlung abgeschlossen ist.









Wenn Sie bemerken, dass die Auszahlungsadresse falsch ist, bevor Sie die Bestätigungs-SMS oder -E-Mail erhalten, können Sie die Transaktion stornieren, indem Sie zum Auszahlungsverlauf navigieren und auf „Abbrechen“ klicken. Nach der Stornierung können Sie eine neue Auszahlung mit der richtigen Adresse einleiten.





Web:

Wallets → Finanzierungsverlauf. 1）Besuchen Sie die MEXC-Website , gehen Sie zur oberen rechten Ecke der Navigationsleiste und klicken Sie auf

2）Unter Auszahlung finden Sie die Auszahlungs-Transaktion und klicken Sie auf Abbrechen.





App:

1）Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das Benutzersymbol in der oberen linken Ecke der Startseite und dann auf Transaktionen.

2）Tippen Sie auf Einzahlungen/Auszahlungen → Auszahlung. Finden Sie die Auszahlungs-Transaktion und tippen Sie auf Abbrechen.









Nach einer erfolgreichen Auszahlung erhalten Sie eine Benachrichtigungs-E-Mail, sofern Ihr Konto mit einer E-Mail-Adresse verknüpft ist. Sie können auch Ihre Benachrichtigungen in den In-App-Nachrichten überprüfen. So können Sie die In-App-Nachrichten ansehen:





Web : Klicken Sie auf der Startseite auf das Chat-Symbol in der oberen rechten Ecke (oben links für die Region Naher Osten), um die In-App-Nachrichten anzuzeigen.

App: Tippen Sie auf der Startseite auf das Chat-Symbol in der oberen rechten Ecke (oben links für die Region Naher Osten), um die In-App-Nachrichten anzuzeigen.





Wenn Ihre Auszahlung von MEXC auf eine andere Plattform auf der Blockchain bestätigt wurde, die Mittel jedoch nicht angekommen sind, kopieren Sie die TxID der Auszahlung und kontaktieren Sie das Kundendienstteam der empfangenden Plattform für Unterstützung. Anweisungen zum Auffinden der TxID finden Sie im Artikel Wie finde ich TxIDs auf MEXC









Wenn Vermögenswerte, die auf eine andere Plattform ausgezahlt wurden, in Ihre MEXC-Wallet zurücküberwiesen werden, müssen Sie diese manuell wieder auf Ihr Konto einzahlen. Die spezifischen Schritte sind wie folgt:





Web:

Benutzer-Support→ Hilfecenter → Rückgabe-Antrag nicht gutgeschriebener Einzahlungen. 1）Besuchen Sie die MEXC-Website und scrollen Sie nach unten zu

2）Wählen Sie Die Auszahlung von MEXC auf eine andere Plattform wurde zurückgesendet aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Formular auszufüllen.





App:

1）Öffnen Sie die MEXC-App und tippen Sie auf Benutzersymbol → Kundendienst und Support → Support-Center → Rückgabe-Antrag nicht gutgeschriebener Einzahlungen.

2）Wählen Sie Die Auszahlung von MEXC auf eine andere Plattform wurde zurückgesendet aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Formular auszufüllen.





Die manuelle Einzahlung wird innerhalb von 1–3 Werktagen bearbeitet. Bitte haben Sie nach dem Absenden des Antrags Geduld. Beachten Sie, dass der zurücküberwiesene Betrag aufgrund von Gebühren, die von der empfangenden Plattform abgezogen wurden, vom ursprünglichen Auszahlungsbetrag abweichen kann.









Wenn Sie feststellen, dass die Memo-Informationen falsch sind, bevor Sie die Bestätigungs-SMS oder -E-Mail zur Auszahlung erhalten, können Sie den Auszahlungsverlauf aufrufen und die Transaktion abbrechen. Anschließend können Sie die Auszahlung erneut mit der korrekten Adresse starten.





Web:

Wallets → Finanzierungsverlauf. 1）Besuchen Sie die MEXC-Website , gehen Sie zur Navigationsleiste und wählen Sie

2）Unter Auszahlung finden Sie die Auszahlungs-Transaktion und klicken Sie auf Abbrechen.





App:

1）Öffnen Sie die MEXC-App, tippen Sie auf das Benutzersymbol in der oberen linken Ecke der Startseite und anschließend auf Transaktionen.

2）Tippen Sie auf Einzahlungen/Auszahlungen → Auszahlung, suchen Sie die Auszahlungs-Transaktion und tippen Sie auf Abbrechen.





Wenn Sie feststellen, dass Sie die falschen Memo-Informationen eingegeben haben, nachdem Sie die Bestätigungs-E-Mail oder -SMS zur Auszahlung erhalten haben, kopieren Sie die TxID der Auszahlung und kontaktieren Sie den Kundendienst der Empfängerplattform, um Unterstützung bei der Wiederherstellung der Mittel zu erhalten.









Wenn der Auszahlungsstatus „In Bearbeitung“ angezeigt wird, liegt dies normalerweise an einer Überlastung des Blockchain-Netzwerks, was zu Verzögerungen bei der Transaktion führen kann. Bitte warten Sie geduldig. Wenn der Auszahlungsstatus „Abgeschlossen“ angezeigt wird, die Mittel jedoch nach einiger Zeit nicht gutgeschrieben wurden, warten Sie bitte, bis die erforderliche Anzahl von Bestätigungen im Blockchain-Netzwerk erreicht ist. Sie können auch die TxID von MEXC kopieren und den Kundendienst der Empfängerplattform kontaktieren, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Wenn die Auszahlungsanforderung mehr als 1 Stunden lang aussteht, ohne eine TxID zu generieren, wenden Sie sich bitte sofort an den MEXC-Kundendienst und stellen Sie einen Screenshot der Auszahlungsanforderung zur Verfügung. Wir werden Ihnen bei der Bearbeitung Ihrer Anfrage behilflich sein.









Einige Mainnet-Token müssen in der Wallet aktiviert werden, bevor eine Überweisung abgeschlossen werden kann; andernfalls schlägt die Überweisung fehl. Wenn Benutzer Token von MEXC abheben, prüft das System automatisch, ob die Token-Adresse aktiviert ist. Wenn die Adresse nicht aktiviert ist, erhalten die Benutzer während des Auszahlungsprozesses eine Benachrichtigung. Benutzer können auch einen Blockchain-Explorer verwenden, um zu überprüfen, ob ihre Token-Adresse aktiviert ist.