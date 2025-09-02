Wie tätigt man eine Auszahlung auf MEXC?





Mit der Auszahlungsfunktion auf MEXC können Sie Ihre Krypto-Assets an Ihre Wallet übertragen. Außerdem können Sie mit der internen Transferfunktion auch Guthaben zwischen MEXC-Benutzern übertragen. Gehen wir den Schritt-für-Schritt-Prozess für jede Option durch.









1) Gehen Sie auf der offiziellen MEXC-Website oben rechts auf [Wallets] und wählen Sie [Auszahlung].









2) Wählen Sie die [Krypto], die Sie auszahlen möchten, geben Sie die [Auszahlungsadresse] ein, wählen Sie das [Netzwerk] und tragen Sie den [Betrag] ein. Überprüfen Sie die Angaben und klicken Sie auf [Absenden].









Hinweis:

Die Auszahlungsadresse bezeichnet die Kryptowährungs-Auszahlungsadresse, auch Wallet-Adresse genannt. Diese Adresse ist ein eindeutiger Bezeichner, bestehend aus einer langen Zeichenfolge aus Zahlen und Buchstaben, und gibt an, auf welches Konto oder welche Wallet die Kryptowährung überwiesen werden soll.





Das Transfernetzwerk ist das Netzwerk, über das Kryptowährungstransaktionen und -überweisungen verarbeitet werden. Verschiedene Kryptowährungen können unterschiedliche Blockchain-Netzwerke verwenden – z. B. verwendet Bitcoin das Bitcoin-Netzwerk, Ethereum das Ethereum-Netzwerk usw. Einige Kryptowährungen unterstützen mehrere Netzwerke; in diesem Fall ist es wichtig, das richtige Netzwerk zu wählen. Bei USDT müssen Sie z. B. prüfen, ob es sich um das ERC-20- oder TRC-20-Netzwerk handelt. Die Wahl des falschen Netzwerks kann dazu führen, dass die Auszahlung nicht gutgeschrieben wird.





Bei der Auszahlung bestimmter Kryptowährungen müssen Sie ein Memo angeben. Wird kein Memo angegeben, kann es sein, dass die Auszahlung nicht gutgeschrieben wird. Weitere Informationen zu Memo finden Sie im Artikel „ Was sind Memos/Tags? “.





Bei der Auszahlung muss der Mindest­auszahlungsbetrag erreicht werden. Liegt der Betrag darunter, fügen Sie bitte weitere Token hinzu, bis der Mindestbetrag erreicht ist, bevor Sie die Auszahlung starten. Für Auszahlungen wird eine Gebühr erhoben, die je nach Netzwerkgebühren variieren kann.





MEXC ist bestrebt, das bestmögliche Benutzererlebnis zu bieten. Wenn Sie feststellen, dass eine andere Plattform niedrigere Auszahlungsgebühren anbietet, senden Sie bitte Screenshots und Webseiten-Links an unseren Online-Kundendienst zur Prüfung.





3) Geben Sie nach Erhalt den E-Mail-Bestätigungscode ein, tragen Sie den Google-Verifizierungscode ein und klicken Sie auf [Absenden].









4) Warten Sie, bis die Auszahlung erfolgreich bearbeitet wurde.













1) Gehen Sie auf der offiziellen MEXC-Website oben rechts auf [Wallets] und wählen Sie [Auszahlung].









2) Wählen Sie die Krypto aus, die Sie übertragen möchten.





3) Wählen Sie [MEXC-Benutzer]. Derzeit werden Übertragungen per [E-Mail], [Telefonnummer] oder [MEXC-UID] unterstützt. Geben Sie die Kontoinformationen des Empfängers ein.





4) Tragen Sie die entsprechenden Informationen und den Übertragungsbetrag ein. Klicken Sie dann auf [Absenden].









5) Geben Sie den E-Mail-Bestätigungscode und den Google-Authentifikator-Code ein und klicken Sie auf [Absenden].









6) Die Übertragung ist nun abgeschlossen.













1) Tippen Sie in der App unten rechts auf [Wallets].

2) Tippen Sie auf [Auszahlung].

3) Wählen Sie die Krypto aus, die Sie auszahlen möchten.

4) Wählen Sie als Auszahlungsmethode [On-Chain-Auszahlung].









5) Geben Sie die Auszahlungsadresse ein, wählen Sie das Netzwerk und tragen Sie den Auszahlungsbetrag ein. Tippen Sie anschließend auf [Bestätigen].

6) Lesen Sie die Erinnerung und tippen Sie dann auf [Bestätigen].

7) Überprüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind, und tippen Sie auf [Auszahlung bestätigen].

8) Geben Sie den E-Mail-Bestätigungscode und den Google-Authentifikator-Code ein. Tippen Sie anschließend auf [Absenden].













1) Tippen Sie in der App unten rechts auf [Wallets].

2) Tippen Sie auf [Auszahlung].

3) Wählen Sie die Krypto aus, die Sie auszahlen möchten.

4) Wählen Sie als Auszahlungsmethode [MEXC-Transfer].









5) Geben Sie die Kontoinformationen des Empfängers und den Betrag ein, dann tippen Sie auf [Absenden]. Derzeit werden drei Transfermethoden unterstützt: E-Mail, Telefonnummer und UID.

6) Prüfen Sie, ob die Informationen korrekt sind, und tippen Sie auf [Bestätigen].

7) Geben Sie den E-Mail-Bestätigungscode und den Google-Authentifikator-Code ein, dann tippen Sie auf [Bestätigen].

8) Die Übertragung ist nun abgeschlossen.













1. Bei Kryptowährungen, die mehrere Chains unterstützen, wie z. B. USDT, stellen Sie bitte sicher, dass Sie beim Erstellen der Auszahlungsanfrage das entsprechende Netzwerk auswählen.





2. Wenn die auszuzahlende Kryptowährung ein Memo erfordert, kopieren Sie bitte das korrekte Memo von der empfangenden Plattform und geben Sie es exakt ein. Andernfalls können die Assets nach der Auszahlung verloren gehen.





3. Wenn nach Eingabe der Adresse auf der Seite angezeigt wird, dass die Adresse ungültig ist, überprüfen Sie die Adresse oder wenden Sie sich an unseren Online-Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.





4. Die Auszahlungsgebühren sind für jede Kryptowährung unterschiedlich und können nach Auswahl der Kryptowährung auf der Auszahlungsseite eingesehen werden.





5. Auf der Auszahlungsseite können Sie den Mindest­auszahlungsbetrag und die Auszahlungsgebühr für die entsprechende Kryptowährung einsehen.



