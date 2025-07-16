Einführung in die MEXC Spot-Handelszonen

Sie können die Token, die Sie im Spot-Handel handeln möchten, schnell finden, indem Sie nach ihren Token-Namen suchen. Der Spot-Handel auf MEXC ist in mehrere Bereiche unterteilt, darunter die Hauptzone, Innovationszone, Bewertungszone, MEME, ZK und Arbitrum. Mit Ausnahme der ersten drei Bereiche sind die anderen nach aktuellen Ereignissen und Token-Typen benannt.





Was sind also die Unterschiede zwischen der Hauptzone, der Innovationszone und der Bewertungszone?









① Hauptzone

Die Hauptzone enthält gut etablierte Tokens. Diese sind meist Mainstream-Kryptowährungen mit ausgereifteren Projekten, höherer Marktkapitalisierung und größeren Handelsvolumen. Einige der häufigsten Token, die in der Hauptzone zu finden sind, sind BTC, ETH und MX.





② Innovationszone Die Innovationszone enthält hauptsächlich aufstrebende Projekte. Im Vergleich zum Markt der Hauptzone weisen Token in der Innovationszone häufig größere Preisschwankungen und ein höheres Risiko auf. Es ist ratsam, vorsichtig zu sein und gründliche Recherchen durchzuführen, bevor man in der Innovationszone handelt. Das untenstehende Bild zeigt Token der Innovationszone.









③ Bewertungszone Projekte in der Bewertungszone sind in der Regel keine Erstauflistungen, einschließlich Frühphasenprojekte, die eine bestimmte Nutzerbasis erreicht haben und von der Community zur Notierung empfohlen wurden. Einige Frühphasenprojekte in der Bewertungszone könnten noch Zeit und Markttests benötigen. Die Preise der Token in dieser Zone können ziemlich volatil sein, daher wird den Benutzern geraten, vorsichtig zu sein und sich der potenziellen Auslistungsrisiken bewusst zu sein, wenn sie zu einem hohen Preis kaufen. Das untenstehende Bild zeigt Token, die in der Bewertungszone notiert sind.









Beachten Sie, dass Token in der Bewertungszone regelmäßig bewertet werden. Nach dem Eintritt in die Bewertungszone durchlaufen Token eine 60-tägige Bewertungsperiode. Wenn sie die Bewertung bestehen, werden sie in die Innovationszone verschoben. Wenn sie jedoch die Bewertung nicht bestehen, wird der Token ausgelistet.

Hinweis: