MEXC Futures-Handelsleitfaden (App)



Der Futures-Handel bei MEXC bietet MEXCern eine fortschrittliche Möglichkeit, digitale Währungen zu handeln. Im Gegensatz zum Spot-Handel weist der Futures-Handel eine besondere Handelslogik und spezielle Eröffnungsmethoden auf. Dieser Artikel soll MEXCern, die neu im Futures-Handel sind, helfen, den Sprung von 0 auf 1 zu schaffen. Er dient als Einsteigerleitfaden für den Futures-Handel und erleichtert Neulingen den Einstieg.









Die Futures-Handelsplattform von MEXC ist in USDT-M-Futures und Coin-M-Futures unterteilt:





USDT-M-Futures-Kontrakte werden in USDT abgerechnet: Sie können auf MEXC mit mehreren Kryptowährungen Futures handeln, indem Sie USDT halten.





Coin-M-Futures-Kontrakte werden in Kryptowährungen wie BTC, ETH usw. abgerechnet.





In diesem Artikel verwenden wir USDT-M-Futures als Beispiel.









Bevor Sie mit dem Futures-Handel beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass sich ausreichende Mittel (z. B. USDT) auf Ihrem Futures-Konto befinden.









1）Öffnen Sie die MEXC-App und tippen Sie auf [Wallets] – [Transferieren].

2）Bestätigen Sie die Richtung: Übertragen von [Spot] zu [Futures].

3）Wählen Sie die Kryptowährung aus (in diesem Beispiel [USDT]).

4）Geben Sie den Übertragungsbetrag ein.

5）Tippen Sie auf [Transferieren].













Da der [Positionsmodus], [Margin-Modus] und [Hebel-Modus] Auswirkungen auf Ihre Gewinne und Verluste im Futures-Handel haben können, empfiehlt MEXC, die folgende Logik für die Auftragserteilung zu verwenden:





[Positionsmodus], [Margin-Modus] und [Hebel-Modus] festlegen → Auftragsmodus auswählen → Parameter einstellen → Auftrag bestätigen mit [Short eröffnen] / [Long eröffnen].









[Hedge-Modus]: Sie können gleichzeitig Long- und Short-Positionen für ein einzelnes Futures-Handelspaar halten.





[Einweg-Modus]: Sie können nur eine Art von Position (entweder Long oder Short) für ein einzelnes Futures-Handelspaar halten.





Beispiel: Im Hedge-Modus können Sie sowohl Long- als auch Short-Positionen für das BTC/USDT-Futures-Handelspaar halten. Im Einweg-Modus können Sie nur entweder eine Long- oder eine Short-Position für dasselbe Handelspaar halten.





Beziehung zwischen [Positionsmodus] und bestehenden Positionen/Aufträgen: Sobald bestehende Positionen oder offene Aufträge vorhanden sind, kann der Positionsmodus nicht mehr angepasst werden.









1）Tippen Sie auf das [...]-Symbol oben rechts auf der Futures-Handelsseite.

2）Tippen Sie auf [Einstellungen].

3）Tippen Sie auf [Positionsmodus].

4）Wählen Sie zwischen [Hedge-Modus] oder [Einweg-Modus].













Isolierte Margin: In diesem Modus wird die Position für jede Bestellung unabhängig berechnet, wenn die Bestellung ausgelöst wird. Wenn es notwendig ist, Positionen hinzuzufügen, wird dies auch dann nicht automatisch für das Handelspaar getan, wenn ausreichend Vermögenswerte in anderen isolierten Margin-Konten oder Cross-Margin-Konten vorhanden sind. Sie müssen Positionen manuell hinzufügen.





Beispiel: Im isolierten Margin-Modus hat ein Benutzer 1,000 USDT im Futures-Konto, verwendet nur 200 USDT als Initialmargin und eröffnet eine Long-Position in BTC. Im Falle einer Liquidation wird der Benutzer nur 200 USDT verlieren, nicht das gesamte USDT-Guthaben im Konto.





Cross Margin: In diesem Modus verwenden Sie alle verfügbaren Bestände in der entsprechenden Abrechnungseinheit als Positionsmargin, um Ihre Position zu halten und eine Liquidation zu vermeiden. Im Cross-Margin-Modus, wenn der Nettovermögenswert nicht ausreicht, um die erforderliche Wartungsmargin zu erfüllen, wird eine erzwungene Liquidation ausgelöst. Wenn die Position zwangsweise liquidiert wird, verlieren Sie alle Vermögenswerte in der entsprechenden Abrechnungseinheit.





Beispiel: Im Cross-Margin-Modus hat ein Benutzer 1,000 USDT im Futures-Konto, verwendet nur 200 USDT als Initialmargin und eröffnet eine Long-Position in BTC. Im Falle einer Liquidation wird der Benutzer das gesamte USDT-Guthaben im Konto verlieren.





Beziehung zwischen Margin-Modus und bestehenden Positionen/Aufträgen: Das Anpassen des Margin-Modus hat keinen Einfluss auf bestehende Positionen und offene Aufträge.









1）Tippen Sie auf das [Isolierte] Margin-Symbol in der oberen linken Ecke der Futures-Handelsseite.

2）Wischen Sie nach links oder rechts, um den entsprechenden Margin-Modus auszuwählen: [Isoliert] oder [Cross].

3）Setzen Sie ein Häkchen bei [Auf alle Futures gleichzeitig anwenden].

4）Tippen Sie auf [Bestätigen].













[Einfacher Modus]: In diesem Modus wird derselbe Hebel und Margin-Modus sowohl für Long- als auch für Short-Positionen verwendet.





[Fortgeschrittener Modus]: In diesem Modus können unterschiedliche Hebel und Margin-Modi für Long- und Short-Positionen verwendet werden.





Beispiel: Im [Einfachen Modus] können Sie direkt [Isoliert] / [Cross] und den Hebel-Multiplikator festlegen.









Im [Fortgeschrittenen Modus] können Sie den [Isolierten] / [Cross] Margin und den Hebel-Multiplikator sowohl für Long- als auch für Short-Positionen separat festlegen.









Beziehung zwischen Hebel-Modus und bestehenden Positionen/Aufträgen: Wenn bereits Positionen oder offene Aufträge in einem Futures-Paar bestehen, ist das Anpassen des Hebel-Modus nicht zulässig. Die Änderung des Hebel-Modus wird einheitlich auf alle Futures-Handelspaare angewendet.









1）Tippen Sie auf das [...] Symbol in der oberen rechten Ecke der Futures-Handelsseite.

2）Tippen Sie auf [Einstellungen].

3）Tippen Sie auf [Hebel-Modus].

4）Wählen Sie [Einfacher Modus] oder [Fortgeschrittener Modus].













Um die Auftragserteilung für MEXC-Benutzer zu erleichtern, können Sie die Position des K-Linien-Diagramms auf der Seite für den Futures-Handel vor der Durchführung von Operationen konfigurieren.





1）Tippen Sie auf [...] oben rechts auf der Seite für den Futures-Handel.

2）Tippen Sie auf [Einstellungen].

3）Tippen Sie auf [K-Linie auf der Handelsseite].

4）Wählen Sie [Oben] oder [Unten].

5）Tippen Sie auf [Bestätigen].









Für weitere Details, bitte beziehen Sie sich auf „ Wie man Futures-Einstellungen festlegt.









Betriebslogik: Preis festlegen → Basiseinheit festlegen → Menge festlegen → (Optional) [Gültigkeitsdauer] festlegen → Auftrag erteilen [Long eröffnen] / [Short eröffnen].





Limit-Aufträge: Im Wesentlichen erwarten Händler bei der Verwendung von Limit-Aufträgen, dass sie „niedrig kaufen und hoch verkaufen“, was bedeutet, dass sie zu einem niedrigeren Preis als dem aktuellen Marktpreis Long gehen und zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis Short gehen.





Wenn Sie [Limit-Auftrag] wählen, können Sie nur [Long eröffnen]-Aufträge zu einem Preis unterhalb des aktuellen Marktpreises und [Short eröffnen]-Aufträge zu einem Preis über dem aktuellen Marktpreis festlegen; andernfalls wird der Auftrag als Marktauftrag ausgeführt.





Futures-Basiseinheiten: BTC, USDT und Cont.





Gültigkeitsdauer: Basierend auf der Ausführungsfähigkeit können die drei Optionen für die Gültigkeitsdauer wie folgt sortiert werden:





GTC (Good Till Cancelled - der Auftrag bleibt aktiv, bis er vollständig ausgeführt oder storniert wird).

IOC (Immediate or Cancel - wenn der Auftrag nicht sofort zum festgelegten Preis ausgeführt werden kann, wird er storniert).

FOK (Fill or Kill - wenn der Auftrag nicht vollständig ausgeführt werden kann, wird er sofort storniert).









1）Preis festlegen.

2）Basiseinheit festlegen.

3）Menge festlegen.

4）[Gültigkeitsdauer] festlegen.

5）Auftrag erteilen [Short eröffnen] / [Long eröffnen].









Betriebslogik: Basiseinheit festlegen → Menge festlegen → (Optional) MTL (Market to Limit) festlegen → Auftrag erteilen [Short eröffnen] / [Long eröffnen].





Marktaufträge: Als die am einfachsten auszuführenden Aufträge wird Ihr Auftrag zum besten verfügbaren Marktpreis ausgeführt.





Futures-Basiseinheiten: BTC, USDT und Cont.





MTL (Market to Limit): Der Auftrag wird zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, und der nicht ausgeführte Teil wird in einen Limit-Auftrag umgewandelt. Dieser Auftragsmodus ist geeignet für Situationen, in denen es nicht möglich ist, den gesamten Auftrag mit einem Marktauftrag auszuführen.









1）Basiseinheit festlegen.

2）Menge festlegen.

3）(Optional) MTL [Market to Limit] festlegen.

4）Auftrag erteilen [Short eröffnen] / [Long eröffnen].













Betriebslogik: Preistyp festlegen (Last, Fair und Index Preis) und Auslöseverfahren (Limit oder Markt) → [Auslösepreis] festlegen → [Preis] festlegen → Basiseinheit festlegen → Menge festlegen → (Optional) [Gültigkeitsdauer] festlegen → Auftrag erteilen [Short eröffnen] / [Long eröffnen].





Trigger-Aufträge sind ähnlich wie Stop-Limit-Aufträge im Spot-Handel: Durch das Festlegen des [Auslösepreises] und [Preises] können Sie Long oder Short gehen zu einem Preis über dem aktuellen Marktpreis oder zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis.





[Auslösepreis] und [Preis] können auf Last, Fair oder Index Preis festgelegt werden. Der Auslöse- und Ausführungspreis können entweder Limit oder Markt sein.





Futures-Basiseinheiten: BTC, USDT und Cont.





Gültigkeitsdauer: Langfristig, 7 Tage und 24 Stunden.









1）Preistyp festlegen: Last, Fair und Index Preis.

2）Auslöseverfahren festlegen: Limit oder Markt.

3）[Trigger-Preis] festlegen.

4）[Preis] festlegen.

5）Basiseinheit festlegen.

6）Menge festlegen.

7）(Optional) [Gültigkeitsdauer] festlegen.

8）Auftrag erteilen [Short eröffnen] / [Long eröffnen].













Betriebslogik: Wählen Sie [Verhältnis] oder [Preisabstand] → [Verhältnis] oder [Preisabstand] festlegen → Basiseinheit festlegen → Menge festlegen → (Optional) [Aktivierungspreis] festlegen → Auftrag erteilen [Short eröffnen / Long eröffnen].





Trailing Stop-Aufträge sind ähnlich wie Stop-Limit-Aufträge mit einer nachziehenden Funktion; das heißt, Long und/oder Short zu einem Preis über und/oder unter dem aktuellen Marktpreis. Der [Auslösepreis] wird berechnet, indem der höchste oder niedrigste Preis innerhalb eines 10-Minuten-Zeitraums referenziert wird.





Wenn Sie Long gehen (Long eröffnen): Auslösepreis = (1 + Preisunterschied) * Historischer Höchstpreis (10-Minuten-Zeitraum). Wenn Sie Short gehen (Short eröffnen): Auslösepreis = (1 - Preisunterschied) * Historischer Tiefstpreis (10-Minuten-Zeitraum).





Der [Aktivierungspreis] ist die Aktivierungsbedingung für den Trailing-Auftrag. Wenn Sie den [Aktivierungspreis] nicht festlegen, wird der Auslöseauftrag sofort als Marktauftrag ausgeführt, wenn der letzte Preis (oder Marktpreis) den [Auslösepreis] erreicht. Wenn Sie den [Aktivierungspreis] festlegen, wird der [Auslösepreis] nach der Aktivierung des Auftrags generiert.





Der [Aktivierungspreis] kann auf Last Price, Fair Price oder Index Price festgelegt werden.









1）Wählen Sie [Verhältnis] oder [Preisabstand].

2）[Verhältnis] oder [Preisabstand] festlegen.

3）Basiseinheit festlegen.

4）Menge festlegen.

5）(Optional) [Aktivierungspreis] festlegen.

6）Auftrag erteilen [Short eröffnen] / [Long eröffnen].













Betriebslogik: Preis festlegen → Basiseinheit festlegen → Menge festlegen → Auftrag erteilen [Short eröffnen] / [Long eröffnen].





Post-Only-Aufträge stellen sicher, dass der Händler immer ein Maker ist. Wenn der Handel ausgeführt wird, verdient der Händler als Liquiditätsanbieter Transaktionsgebühren.





Futures-Basiseinheiten: BTC, USDT und Cont.









1）Preis festlegen.

2）Basiseinheit festlegen.

3）Menge festlegen.

4）Auftrag erteilen [Short eröffnen] / [Long eröffnen].









[Hinweis]: Wenn Sie mehr über Futures-Aufträge erfahren möchten, lesen Sie „Verschiedene Arten von Futures-Aufträgen erteilen - MEXC Lernen".



3.5 Wie die maximale Positionsgröße berechnet wird

Im Handelsfenster können Sie die maximale Positionsgröße für Long- oder Short-Positionen einsehen.

Berechnungsmethode: Wenn Sie einen Futures-Auftrag einreichen, berechnet das System zunächst die maximal mögliche Positionsgröße. Wird die Positionsgröße auf USDT oder das Token des Handelspaars umgestellt, rechnet das System die Menge entsprechend um. Die angezeigte maximale Größe basiert auf dem aktuell gewählten Hebel.



Berechnungsformeln für unterschiedliche Positionsgrößen (Token-Anzahl, USDT, Kontrakte):

Max Open Long/Short (Cont.) = Verfügbare Marge / [Geschätzter Preis × Kontraktgröße × (Initial Margin Rate + 2 × Geschätzte Gebührensatz)] Max Open (USDT-Wert) = Kontrakte × Kontraktgröße × Preis Max Open (Token-Anzahl) = Kontrakte × Kontraktgröße

Hinweise: 1) Der geschätzte Einstiegspreis und die geschätzte Gebühr basieren auf Auftragstyp (Market oder Limit) und Richtung (Long oder Short). 2) Limit-Aufträge: Das System verwendet den eingegebenen Preis als Schätzwert (nicht als Taker ausgeführt). 3) Market-Aufträge: Das System nutzt den besten verfügbaren Preis im Orderbuch – Bid1 bei Short, Ask1 bei Long.

Die Kontraktmenge muss eine ganze Zahl sein. Dezimalwerte werden abgerundet.













Wenn Ihr Auftrag nicht ausgelöst wurde, überprüfen Sie bitte [Offene Aufträge] und [Auftragsverlauf].













Wenn Ihr Auftrag ausgelöst wurde, überprüfen Sie bitte [Positionen].













Wenn Ihr Auftrag ausgelöst wurde und Sie Gewinn oder Verlust erzielt haben, können Sie die Position aktiv zum richtigen Zeitpunkt basierend auf Ihren Erwartungen schließen. Alternativ können Sie die Position aktiv schließen, indem Sie die Take-Profit- und Stop-Loss-Funktionen vor oder nach der Auftragserteilung einstellen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel: Festlegen von Take-Profit und Stop-Loss für den Futures-Handel









Zwangsliquidation ist eine passive Schließung der Position. Um sicherzustellen, dass Verluste das eingezahlte Kapital nicht überschreiten, wird MEXC die verbleibenden offenen Positionen zwangsweise liquidieren, wenn das vorhandene Kapital unter dem notwendigen Betrag liegt, um die Position aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen finden Sie im Artikel: Was ist eine Zwangsliquidation?









Dieser Artikel bietet einen detaillierten Überblick über die drei wichtigsten Schritte, um den Futures-Handel abzuschließen: Überweisung von Mitteln, Auftragserteilung (5 Arten von Aufträgen) und Auftragsüberwachung. Da dies Ihre erste Begegnung mit dem Futures-Handel ist, wurde jeder Auftragsmodus mit grundlegender Betriebslogik zusammengefasst, um die Komplexität des Futures-Handels für Sie zu verringern. Einige Inhalte werden auch in einer knappen Form durch Flussdiagramme dargestellt. Sobald Sie mit dem Futures-Handel vertraut sind, können Sie in Betracht ziehen, Ihr operatives Denken basierend auf Ihren Erfahrungen zu vereinfachen, z. B. die 5 Auftragsarten nach ihrer Ausführbarkeit zu kategorisieren.




