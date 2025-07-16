Wie Sie einen Stop-Loss im Futures-Handel setzen





Im Futures-Handel hilft die Stop-Loss-Funktion den Händlern, Verluste zu begrenzen und Risiken zu kontrollieren. Durch das Setzen von Stop-Loss-Preisen können Sie sicherstellen, dass Sie rechtzeitig aus Positionen aussteigen, wenn sich der Markt in eine ungünstige Richtung bewegt, und so weitere Verluste vermeiden.









Im Futures-Handel bezieht sich Stop-Loss auf die Ausführung von Aufträgen zum Schließen von Positionen und zur Begrenzung weiterer Verluste, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Im Futures-Handel wird der Stop-Loss normalerweise zu einem bestimmten Preis oder Prozentsatz festgelegt. Sobald der Marktpreis den festgelegten Stop-Loss-Punkt berührt oder überschreitet, wird der Auftrag automatisch ausgeführt.













Ein festgelegter Betrag wird als Stop-Loss-Punkt angegeben. Zum Beispiel, wenn Sie eine Position in einem Futures-Paar eröffnen: Sie können einen Stop-Loss-Punkt festlegen, und sobald der Futures-Preis den Stop-Loss-Punkt erreicht, wird Ihre Position automatisch geschlossen, um Ihre Verluste zu begrenzen.









Sie können einen Prozentsatz-Stop-Loss basierend auf Ihrer Risikobereitschaft festlegen. Zum Beispiel können Sie einen automatischen Verkauf eines Vermögenswerts festlegen, wenn dessen Preis 10 % unter Ihrem Kaufpreis fällt.









Sie können technische Indikatoren verwenden, um Stop-Loss-Punkte festzulegen. Zum Beispiel können Sie technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Unterstützungslinien, Widerstandslinien usw. verwenden, um Stop-Loss-Punkte zu bestimmen.









Dies unterteilt den Stop-Loss-Punkt in mehrere Phasen und reduziert den Stop-Loss-Punkt schrittweise. Dies kann Ihnen helfen, den Stop-Loss-Punkt während der Marktschwankungen flexibler anzupassen.













Flash Close bezieht sich auf die Ausführung von Aufträgen basierend auf dem Schlusspreis der Gegenpartei und der Umsetzung von „Best 30 Bid“-Transaktionen: Ihr Schließungsauftrag kann schnell mit den Preisen der Gegenpartei innerhalb eines Bereichs von 30 Geboten abgeglichen werden, wobei der verbleibende nicht ausgeführte Teil automatisch in einen Limitauftrag umgewandelt wird.









Sie müssen den [Preis] (Marktpreis oder letzter Preis) und die [Menge] (25%, 50%, 75% und 100%) festlegen.









Dies wird alle Limitaufträge stornieren und alle Positionen mit Marktaufträgen schließen (je nach Marktlage ist Ihre Operation möglicherweise nicht zu 100% erfolgreich).









Die Verwendung von [Marktpreis] zum [Long schließen] / [Short schließen] von Positionen kann ebenfalls den Zweck der aktiven Stop-Loss-Umsetzung erreichen.









Da das Schließen von Long-/Short-Positionen mit [Limitaufträgen] nur zum letzten Preis oder zu einem besseren Preis als dem letzten Preis (d. h. in einem profitablen Szenario) ausgeführt werden kann, kann nach der Eröffnung einer Position das Schließen mit einem [Limitauftrag] nicht den Zweck des Stop-Loss erreichen.





Wie im folgenden Diagramm gezeigt: Wenn Sie eine Long-Position in BTC/USDT eröffnen und einen Stop-Loss mit einem [Limitauftrag] ([Auftragskurs] bei 65,000 USDT) festlegen, kann dieser nicht unter dem letzten Preis (durchschnittlicher Ausführungspreis bei 66,972.7 USDT) ausgeführt werden.













Sie können den [Trigger-Preis], [Preis] und [Menge] (anpassbares Verhältnis) genau festlegen;





[Limitaufträge] zum Schließen von Long-/Short-Positionen können zum letzten Preis oder zu einem besseren Preis als dem letzten Preis (d. h. in einem profitablen Szenario) oder zu einem schlechteren Preis als dem letzten Preis (d. h. in einem Verlustszenario) ausgeführt werden;





Wie im folgenden Diagramm gezeigt: Wenn Sie eine Long-Position in BTC/USDT eröffnen, ermöglicht die Verwendung eines [Trigger-Auftrags] das Festlegen von sowohl Long- als auch Short-[Schließungspositionen]; daher kann der Auftrag auch ausgelöst werden, wenn der [durchschnittliche Ausführungspreis] unter dem [durchschnittlichen Eröffnungspreis] liegt, um den vorherbestimmten [Stop-Loss] zu erreichen.













[Trailing-Aufträge] ermöglichen präzise Einstellungen für [Trail-Abweichung] ([Verhältnis] oder [Preisdistanz]) und [Menge] (anpassbares Verhältnis);





[Trailing-Stop-Aufträge] zum [Schließen von Long-]/[Schließen von Short-]Positionen können nur zu einem schlechteren Preis als dem letzten Preis (d. h. in einem Verlustszenario) ausgeführt werden;





Wie im folgenden Diagramm gezeigt: Wenn Sie eine Short-Position in BTC/USDT eröffnen, werden bestehende Positionen nach der Verwendung eines [Trailing-Stop-Auftrags] zu einem Preis abgeschlossen, der etwa 10% schlechter ist als der letzte Preis (64,924.7 USDT).

















[Nur posten]-Aufträge sind ähnlich wie [Limit-Aufträge] zum Schließen von Long-/Short-Positionen: Sie können nur zum letzten Preis oder zu einem besseren Preis als dem letzten Preis (d. h. in einem profitablen Szenario) ausgeführt werden;





Daher kann nach der Eröffnung einer Position das Schließen mit einem [Nur posten]-Auftrag nicht den Zweck des Stop-Loss erreichen;





Wie im folgenden Diagramm gezeigt: Wenn Sie eine Long-Position in BTC/USDT eröffnen und den Stop-Loss mit einem [Nur posten]-Auftrag ([Auftragskurs] bei 65,000 USDT) festlegen, wird der Auftrag storniert.













Die Funktion [Take Profit] / [Stop Loss] kann sowohl vor der Eröffnung einer Position festgelegt als auch nach der Eröffnung bearbeitet werden. Weitere Details finden Sie unter: Festlegen von Take-Profit und Stop-Loss für den Futures-Handel









Auf der MEXC Futures-Handelsplattform können Sie Stop-Loss-Bedingungen gemäß Ihren Risikopräferenzen, Handelsstrategien und Marktbedingungen festlegen: normalerweise in Form von Preis- oder Prozentsatz-Einstellungen. Sie können auch manuell Stop-Loss-Aufträge ausführen, um Positionen zu schließen und Verluste zu begrenzen. Die Stop-Loss-Funktion hilft, das Risiko zu kontrollieren und zu verhindern, dass Verluste weiter ausweiten. In echtem Futures-Handel können jedoch unterschiedliche Marktsentimente verschiedene Stop-Loss-Verhalten auslösen: Zum Beispiel, wenn es günstige oder ungünstige fundamentale Faktoren (wie Branchennachrichten) gibt, können Händler bestehende Positionen aktiv schließen. Daher müssen durch tatsächliche Handelserfahrungen mehr Stop-Loss-Techniken angesammelt werden.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Besteuerung, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen oder anderen verwandten Dienstleistungen dar und stellen auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken zur Verfügung und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Die Plattform ist nicht für die Investitionsentscheidungen der Benutzer verantwortlich.