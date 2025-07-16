E-Mail-Betrugsversuche sind eine Form des Betrugs, bei der Empfänger über E-Mails dazu verleitet werden, sensible Informationen oder Geld preiszugeben. Im Kryptowährungsmarkt nehmen Phishing-Angriffe E-Mail-Betrugsversuche sind eine Form des Betrugs, bei der Empfänger über E-Mails dazu verleitet werden, sensible Informationen oder Geld preiszugeben. Im Kryptowährungsmarkt nehmen Phishing-Angriffe
So erkennen Sie E-Mail-Betrugsversuche

16. Juli 2025
E-Mail-Betrugsversuche sind eine Form des Betrugs, bei der Empfänger über E-Mails dazu verleitet werden, sensible Informationen oder Geld preiszugeben. Im Kryptowährungsmarkt nehmen Phishing-Angriffe per E-Mail immer weiter zu. Benutzer sollten wachsam gegenüber E-Mail-Betrugsversuchen sein, bei E-Mails unbekannter Absender besondere Vorsicht walten lassen, keine verdächtigen Links anklicken und keine unbekannten Anhänge herunterladen, um ihre persönlichen Vermögenswerte zu schützen.

1. Häufige Arten von E-Mail-Betrugsversuchen



Phishing-E-Mails geben sich häufig als MEXC-Börse aus und versuchen, Benutzer dazu zu verleiten, auf schädliche Links zu klicken, sich auf gefälschten Webseiten anzumelden und Kontoinformationen einzugeben, um so ihre Vermögenswerte zu stehlen. Einige E-Mails enthalten schädliche Skripte oder Software, die beim Öffnen Hackern Zugriff auf Ihr Gerät ermöglichen, sensible Informationen stehlen oder sogar ohne Ihre Zustimmung Vermögenswerte übertragen können.

1.2 Gefälschte Sicherheitswarnungen


Betrügerische E-Mails behaupten möglicherweise, dass Ihr Konto ein Sicherheitsproblem aufweist, und fordern Sie auf, Ihre Daten zu verifizieren oder Ihr Passwort sofort zu ändern. In Wirklichkeit dienen diese Aufforderungen dazu, Ihre sensiblen Daten zu stehlen. Wenn Sie den Anweisungen in der E-Mail folgen und Ihr Passwort zurücksetzen, könnte dieses von Hackern abgefangen werden.

1.3 Identitätsdiebstahl


Betrüger erstellen gefälschte Domains und Absendernamen, die den offiziellen E-Mail-Adressen von MEXC stark ähneln, um Benutzer zu täuschen. Mit diesen täuschend echt wirkenden E-Mails werden Benutzer dazu verleitet, persönliche Informationen preiszugeben.

1.4 Betrügerische Investitionsangebote


Phishing-E-Mails verbreiten falsche Informationen zu Investitionsmöglichkeiten und versprechen hohe Renditen. Sie locken Benutzer dazu, Kryptowährungen zu überweisen, was zum Verlust ihrer Vermögenswerte führt.

1.5 Giveaway-Betrug


Betrügerische E-Mails behaupten, MEXC veranstalte ein Belohnungsevent, bei dem Benutzer eine bestimmte Menge an Kryptowährungen zahlen müssten, um den entsprechenden Preis zu erhalten.

2. So schützen Sie sich vor E-Mail-Betrugsversuchen


2.1 Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders


Wenn Sie Zweifel an der Herkunft einer E-Mail haben, kopieren Sie bitte die Absenderadresse und überprüfen Sie diese über den offiziellen Verifizierungskanal von MEXC. Wie im untenstehenden Beispiel einer Phishing-E-Mail zu sehen ist, zeigt die Überprüfung, dass der Absender nicht von einer offiziellen Quelle stammt.


Bitte beachten Sie: Einige Phishing-E-Mails können legitime Absendernamen oder E-Mail-Adressen nachahmen und sind daher besonders schwer zu erkennen. Um die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen, empfehlen wir dringend, vertrauenswürdige E-Mail-Dienste wie Gmail, Outlook oder Yandex zu verwenden. Diese Plattformen bieten erweiterte Sicherheitsfunktionen, die verdächtige E-Mails automatisch erkennen und filtern, wodurch das Betrugsrisiko verringert und eine sicherere Kommunikation gewährleistet wird.

2.2 Anti-Phishing-Code einrichten


Nachdem Sie erfolgreich einen Anti-Phishing-Code eingerichtet haben, wird dieser Code in allen E-Mails angezeigt, die Sie von MEXC erhalten. Ist der Code falsch oder fehlt er, deutet dies darauf hin, dass es sich möglicherweise um eine betrügerische E-Mail handelt.


2.3 Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres persönlichen Kontos


Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um die Sicherheit Ihres persönlichen Kontos zu erhöhen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und Ihre Software stets auf dem neuesten Stand sind, und vermeiden Sie es, auf unbekannte Links zu klicken oder unbekannte Software herunterzuladen und zu installieren, um Ihre persönlichen Vermögenswerte zu schützen.

2.4 Wachsam bleiben


Im Kryptowährungsbereich ist der Schutz persönlicher Vermögenswerte und die Abwehr von Angriffen eine kontinuierliche Aufgabe. Benutzer müssen stets wachsam gegenüber dem Inhalt von E-Mails bleiben. Das MEXC-Team wird Sie niemals auffordern, Vermögenswerte an unbekannte Adressen zu übertragen. Bevor Sie den Anweisungen in einer potenziell betrügerischen E-Mail folgen, sollten Sie die Echtheit des Inhalts sorgfältig überprüfen. Offizielle MEXC-Mitarbeiter werden Sie niemals nach Ihren Kontodaten, Passwörtern oder anderen vertraulichen Informationen fragen – in keiner Form. Wenn Sie solche E-Mails erhalten, seien Sie besonders vorsichtig, um Vermögensverluste zu vermeiden.

2.5 Kontaktieren Sie den Kundendienst


Wenn Sie eine verdächtige E-Mail erhalten, können Sie sich auch an den MEXC-Kundendienst wenden, um zu überprüfen, ob es sich um eine offizielle E-Mail handelt, und so mögliche Vermögensverluste verhindern.

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen weder eine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder sonstige Dienstleistungen dar, noch sind sie eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

