So zahlen Sie Krypto auf die MEXC-Plattform ein (App）





Wenn Sie Krypto in anderen Wallets oder auf anderen Plattformen haben, können Sie diese auf die MEXC-Plattform übertragen, um damit zu handeln.









Schritt 1: Öffnen Sie die MEXC App auf Ihrem Mobiltelefon und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Tippen Sie unten rechts auf [Wallets].









Schritt 2: Tippen Sie auf [Einzahlen].









Geben Sie in der Suchleiste die Kryptowährung ein, die Sie einzahlen möchten. In diesem Beispiel wählen wir MX Token. Wählen Sie "MX Token" aus den Suchergebnissen aus.









Schritt 3: Wählen Sie das Netzwerk aus.









Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte Netzwerk mit dem Netzwerk übereinstimmt, das Sie auf Ihrer Auszahlungsplattform ausgewählt haben. Falls Sie das falsche Netzwerk wählen, können Ihre Gelder verloren gehen und nicht wiederhergestellt werden.





Verschiedene Netzwerke haben unterschiedliche Transaktionsgebühren. Sie können ein Netzwerk mit niedrigeren Gebühren für Ihre Auszahlungen auswählen.





Für dieses Beispiel wählen wir ERC20. Tippen Sie auf [ERC20].









Schritt 4: Tippen Sie auf [Tippen, um die Adresse zu generieren] und überprüfen Sie das Netzwerk und die Einzahlungsadresse. Kopieren Sie die MEXC-Einzahlungsadresse und fügen Sie sie auf der Auszahlungsplattform ein.





Falls jemand anderes für Sie eine Einzahlung vornimmt, können Sie auch [Als Bild speichern] oder [Adresse teilen] wählen, um die Adresse oder das Bild mit dieser Person zu teilen.













Bei bestimmten Netzwerken wie EOS müssen Sie zusätzlich zur Adresse eine Memo angeben, wenn Sie eine Einzahlung vornehmen. Andernfalls kann Ihre Adresse nicht erkannt werden.









Nehmen wir als Beispiel das MetaMask-Wallet, um zu demonstrieren, wie man MX Token auf die MEXC-Plattform einzahlt.





Schritt 5: Fügen Sie die kopierte Einzahlungsadresse in das Feld für die Auszahlungsadresse in MetaMask ein und stellen Sie sicher, dass Sie dasselbe Netzwerk wie Ihre Einzahlungsadresse auswählen. Tippen Sie auf [Weiter].









Schritt 6: Geben Sie den Betrag ein, den Sie auszahlen möchten, und tippen Sie auf [Weiter].









Überprüfen Sie die Auszahlungsadresse und das Netzwerk, prüfen Sie die aktuelle Netzwerk-Transaktionsgebühr, stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt sind, und tippen Sie dann auf [Senden] , um die Auszahlung auf die MEXC-Plattform abzuschließen. Ihre Gelder werden in Kürze auf Ihrem MEXC-Konto gutgeschrieben.







