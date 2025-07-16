Was bedeutet es, kleine Guthaben in MX zu konvertieren? Um den Handelsanforderungen der Benutzer gerecht zu werden, hat MEXC die Funktion [Konvertierung kleiner Guthaben] eingeführt. Gemäß den KonvertWas bedeutet es, kleine Guthaben in MX zu konvertieren? Um den Handelsanforderungen der Benutzer gerecht zu werden, hat MEXC die Funktion [Konvertierung kleiner Guthaben] eingeführt. Gemäß den Konvert
Lernen/MX-Zone/Analyse aktueller Themen/Wie konvert...aben in MX?

Wie konvertiert man kleine Guthaben in MX?

16. Juli 2025MEXC
0m
#Neueinsteiger
Matrix AI Network
MAN$0.00483+5.68%
MX Token
MX$2.1779+1.60%
Eclipse
ES$0.10273-1.09%
HIRO
HRT$0.000239+3.01%
Propy
PRO$0.5219+7.16%

Was bedeutet es, kleine Guthaben in MX zu konvertieren?


Um den Handelsanforderungen der Benutzer gerecht zu werden, hat MEXC die Funktion [Konvertierung kleiner Guthaben] eingeführt. Gemäß den Konvertierungsregeln können Benutzer ihre kleinen Guthaben in MX umwandeln.

Konvertierungsregeln:

  • Die Funktion kann bis zu 10 Mal alle 24 Stunden genutzt werden.
  • Bis zu 99 verschiedene Vermögenswerte können pro Konvertierung umgewandelt werden, und jeder einzelne Vermögenswert muss weniger als 5 USDT wert sein.
  • Vermögenswerte, die ausgelistet wurden oder deren Ein- und Auszahlungen ausgesetzt sind, sowie Vermögenswerte mit Kursänderungen von über 300,00% in den letzten 12 Stunden, werden nicht unterstützt.
  • Derzeit unterstützt die Funktion nur die Handelspaare USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.
  • Wenn Ihr ausgewähltes Handelspaar kein USDT enthält, aber USDC/ETH/BTC/USDP unterstützt wird, erfolgt die Bewertung und Konvertierung basierend auf dem entsprechenden USDT-Preis.
  • Es fällt eine Gebühr von 0,2% für die Konvertierung kleiner Guthaben in MX an.

1.Anleitung zur Konvertierung kleiner Guthaben in MX


I. [Website] So konvertieren Sie kleine Guthaben in MX:


Schritt 1: Melden Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website an. Klicken Sie oben rechts auf der Startseite auf [Wallets] - [Spot].



Schritt 2: Klicken Sie auf der Spot-Seite auf [Kleine Guthaben in MX konvertieren] auf der rechten Seite der Vermögensliste.



Schritt 3: Wählen Sie das Krypto-Guthaben aus, das Sie in MX konvertieren möchten, und klicken Sie oben rechts auf der Oberfläche auf [Konvertieren].



Schritt 4: Klicken Sie auf [Jetzt konvertieren].



Schritt 5: Konvertierung erfolgreich, klicken Sie auf [Bestätigen].



[App] So konvertieren Sie kleine Guthaben in MX:


Schritt 1: Tippen Sie auf [Wallets] in der unteren rechten Ecke



Schritt 2: Wählen Sie [Spot] und tippen Sie auf [Kleine Guthaben in MX konvertieren].



Schritt 3: Wählen Sie das Krypto-Guthaben aus, das Sie in MX konvertieren möchten, und tippen Sie unten auf der Seite auf [Konvertieren]



Schritt 4: Tippen Sie auf [Bestätigen].



Schritt 5: Konvertierung erfolgreich, tippen Sie erneut auf [Bestätigen].



Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs- oder Beratungsdienstleistung dar und sind keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich informativen Zwecken und ist keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Bedacht. Alle Anlageentscheidungen der Benutzer erfolgen eigenständig und stehen in keinem Zusammenhang mit dieser Plattform.


Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Wie man Aktien-Futures auf MEXC handelt

Wie man Aktien-Futures auf MEXC handelt

Krypto-basierte Aktien-Futures sind Finanzderivate, die US-Aktien (Aktien börsennotierter US-Unternehmen) mit dem Kryptowährungsmarkt durch Futures-basierten Handel verbinden. Diese Instrumente ermögl

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Was ist MEXC Earn

Was ist MEXC Earn

1.Was ist MEXC Earn?MEXC Earn ist ein One-Stop-Produkt, das von MEXC eingeführt wurde, um Benutzern zu helfen, eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Erzielen von Erträgen durch das Halten von Token zu e

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten