Wie konvertiert man kleine Guthaben in MX?





Um den Handelsanforderungen der Benutzer gerecht zu werden, hat MEXC die Funktion [Konvertierung kleiner Guthaben] eingeführt. Gemäß den Konvertierungsregeln können Benutzer ihre kleinen Guthaben in MX umwandeln.





Konvertierungsregeln:





Die Funktion kann bis zu 10 Mal alle 24 Stunden genutzt werden.

Bis zu 99 verschiedene Vermögenswerte können pro Konvertierung umgewandelt werden, und jeder einzelne Vermögenswert muss weniger als 5 USDT wert sein.

Vermögenswerte, die ausgelistet wurden oder deren Ein- und Auszahlungen ausgesetzt sind, sowie Vermögenswerte mit Kursänderungen von über 300,00% in den letzten 12 Stunden, werden nicht unterstützt.

Derzeit unterstützt die Funktion nur die Handelspaare USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.

Wenn Ihr ausgewähltes Handelspaar kein USDT enthält, aber USDC/ETH/BTC/USDP unterstützt wird, erfolgt die Bewertung und Konvertierung basierend auf dem entsprechenden USDT-Preis.

Es fällt eine Gebühr von 0,2% für die Konvertierung kleiner Guthaben in MX an.

































































































Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs- oder Beratungsdienstleistung dar und sind keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich informativen Zwecken und ist keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Bedacht. Alle Anlageentscheidungen der Benutzer erfolgen eigenständig und stehen in keinem Zusammenhang mit dieser Plattform.