Wie kann ich die KYC-Verifizierung abschließen?









KYC ist die Abkürzung für „Know Your Customer“ (Kenne deinen Kunden) und bedeutet, den Kunden vollständig zu identifizieren. Es kann auch als Verifizierung mit echtem Namen verstanden werden.









Die abgeschlossene KYC-Verifizierung kann zur Erhöhung der Sicherheit Ihrer Vermögenswerte beitragen.

Abhängig von Ihrem KYC-Level können Sie verschiedene Handelsfunktionen und Sparaktionen freischalten.

Durch die KYC-Verifizierung erhöht sich das Limit für Einzeltransaktionen beim Token-Kauf und bei Auszahlungen.

Mit abgeschlossener KYC-Verifizierung qualifizieren Sie sich für zusätzliche Bonusaktionen.









Die KYC-Verifizierung bei MEXC ist in Basis-KYC und Erweiterte KYC unterteilt. Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede deutlich:

KYC-Typ KYC-Information 24-Stunden-Auszahlungslimit Basis-KYC Grundlegende persönliche Informationen 80 BTC Erweiterte KYC Grundlegende persönliche Informationen Gesichtserkennungsverifizierung 200 BTC













Öffnen Sie die offizielle Website von MEXC und melden Sie sich an. Klicken Sie oben rechts auf das Benutzersymbol und wählen Sie anschließend [Verifizierung] aus.









Neben „Basis-KYC“ klicken Sie auf [Verifizieren]. Sie können die Basis-KYC auch überspringen und direkt mit der erweiterten KYC fortfahren.









Auf der Seite für die Basis-KYC wählen Sie Ihr Land/Ihre Region aus (bitte das Ausstellungsland des Dokuments angeben) sowie den Ausweis-Typ. Füllen Sie anschließend die Felder „Nachname“, „Vorname“, „Ausweisnummer“ und „Geburtsdatum“ aus.









Nehmen Sie Fotos der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises auf und laden Sie sie hoch. Stellen Sie sicher, dass Ihre Fotos klar und gut sichtbar sind und alle vier Ecken des Dokuments enthalten. Sie können auch die Option "Lokal hochladen" verwenden, um die Vorder- und Rückseite des Ausweises hochzuladen.





Nach Abschluss klicken Sie auf [Zur Überprüfung einreichen]. Das Ergebnis der Basis-KYC ist innerhalb von 24 Stunden verfügbar.













Öffnen Sie die offizielle Website von MEXC und melden Sie sich an. Klicken Sie oben rechts auf das Benutzersymbol und wählen Sie anschließend [Verifizierung].









Neben "Erweiterte KYC" klicken Sie auf [Verifizieren].









Auf der Seite für die Erweiterte KYC wird darauf hingewiesen, dass Sie im nächsten Schritt einen Identitätsnachweis einreichen und eine Gesichtserkennung durchführen müssen. Sie können die erforderlichen Dokumente im Voraus vorbereiten und einen gut beleuchteten Ort aufsuchen. Klicken Sie dann auf [Verifizierung starten].









Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region (bitte das Ausstellungsland des Dokuments angeben) und den Ausweis-Typ. Nehmen Sie Fotos der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises auf und laden Sie sie hoch. Stellen Sie sicher, dass Ihre Fotos klar und gut sichtbar sind und alle vier Ecken des Dokuments enthalten.





Sie können auch die Option "Lokal hochladen" verwenden, um die Vorder- und Rückseite des Ausweises hochzuladen. Nach Abschluss klicken Sie auf [Weiter].





Bitte beachten: Wenn Sie die Basis-KYC nicht abgeschlossen haben, müssen Sie während der erweiterten KYC Ihr Land/Ihre Region (bitte das Ausstellungsland des Dokuments angeben) und den Ausweis-Typ auswählen. Wenn Sie die Basis-KYC bereits abgeschlossen haben, wird standardmäßig das bei der Basis-KYC ausgewählte Ausstellungsland übernommen, und Sie müssen nur noch den Ausweis-Typ auswählen.









Wählen Sie Ihren Wohnsitzstandort aus und klicken Sie auf [Weiter].









Klicken Sie auf [Ich bin bereit] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Gesichtserkennung durchzuführen und den erweiterten KYC-Prozess abzuschließen.





Wählen Sie während der Gesichtserkennung einen gut beleuchteten Ort und stellen Sie sicher, dass das Bild klar ist, da die Verifizierung sonst fehlschlagen kann.









Das Verifizierungsergebnis ist innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Bitte haben Sie etwas Geduld.













1) Melden Sie sich in der MEXC App an. Tippen Sie oben links auf das Benutzersymbol.





2) Tippen Sie auf [Verifizieren].





3) Tippen Sie unter "Basis-KYC" auf [Verifizieren]. Sie können die Basis-KYC auch überspringen und direkt mit der erweiterten KYC fortfahren.









4) Wählen Sie im Suchfeld Ihr Ausweis-ausstellendes Land oder Ihre Region aus.





5) Wählen Sie den Ausweis-Typ aus und geben Sie Nachname, Vorname, Ausweisnummer und Geburtsdatum ein. Tippen Sie anschließend auf [Einreichen].





6) Laden Sie Fotos der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises hoch. Stellen Sie sicher, dass Ihre Fotos klar und gut sichtbar sind und alle vier Ecken des Dokuments enthalten. Nach Abschluss tippen Sie auf [Einreichen]. Das Ergebnis der Basis-KYC ist innerhalb von 24 Stunden verfügbar.













1)Melden Sie sich in der MEXC App an. Tippen Sie oben links auf das Benutzersymbol.





2)Tippen Sie auf [Verifizieren].





3)Tippen Sie unter "Erweiterte KYC" auf [Verifizieren].









4) Wählen Sie im Suchfeld Ihr Ausweis-ausstellendes Land oder Ihre Region aus.





5) Wählen Sie Ihren Ausweis-Typ, z. B. [Personalausweis], und tippen Sie anschließend auf [Weiter] unten.





6) Auf der Seite „Identität verifizieren“ wird darauf hingewiesen, dass im nächsten Schritt das Hochladen Ihres Ausweisdokuments und das Aufnehmen eines Selfies erforderlich ist. Tippen Sie auf [Weiter] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Fotos der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises aufzunehmen und hochzuladen, und nehmen Sie anschließend ein Selfie auf, um den erweiterten KYC-Prozess abzuschließen.









Das Verifizierungsergebnis ist innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Bitte haben Sie etwas Geduld.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und gehen Sie beim Investieren mit Vorsicht vor. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.