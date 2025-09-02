In diesem Artikel werden Sie die Grundlagen des Futures-Handels mit MEXC Learn erkunden. Dieser einfache Leitfaden hilft Ihnen, den Derivatemarkt leicht zu verstehen. Futures sind eine Form von DerivaIn diesem Artikel werden Sie die Grundlagen des Futures-Handels mit MEXC Learn erkunden. Dieser einfache Leitfaden hilft Ihnen, den Derivatemarkt leicht zu verstehen. Futures sind eine Form von Deriva
Was ist der Futures-Handel?

Was ist der Futures-Handel?

In diesem Artikel werden Sie die Grundlagen des Futures-Handels mit MEXC Learn erkunden. Dieser einfache Leitfaden hilft Ihnen, den Derivatemarkt leicht zu verstehen.

Futures sind eine Form von Derivat-Kontrakten, bei denen die Handelspartner verpflichtet sind, eine Transaktion eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Datum und Preis in der Zukunft abzuschließen. Der Käufer und der Verkäufer müssen den Preis zahlen, der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Futures-Kontrakts festgelegt wurde. Diese Bedingung bedeutet, dass der im Kontrakt festgelegte Preis bezahlt werden muss, unabhängig vom aktuellen Preis des Vermögenswerts.

Futures-Kontrakte können für physische Rohstoffe oder finanzielle Instrumente abgeschlossen werden. Diese Kontrakte sind so detailliert, dass sie die Mengen der durch den Kontrakt abgedeckten Vermögenswerte auflisten. Futures-Kontrakte werden häufig an Futures-Börsen wie denen von MEXC gehandelt.

Futures sind ein gängiges Werkzeug, um sich gegen fallende Marktpreise abzusichern. Händler verwenden sie auch, um ihre regulären Transaktionen vor Preisschwankungen zu schützen.

1. Wie funktioniert der Futures-Handel?


Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, den Preis des Vermögenswerts im Kontrakt festzulegen. Dieser Vermögenswert kann eine gängige gehandelte Ware wie Öl, Gold, Silber, Mais, Zucker und Baumwolle sein. Der zugrunde liegende Vermögenswert kann auch Aktien, Währungspaare, Kryptowährungen und Staatsanleihen sein.

Ein Futures-Kontrakt würde den Preis eines dieser Vermögenswerte zu einem zukünftigen Datum festschreiben. Ein standardmäßiger Futures-Kontrakt hat ein Fälligkeitsdatum, auch bekannt als Ablaufdatum und einen festgelegten Preis. Das Fälligkeitsdatum oder der Monat wird häufig verwendet, um Futures zu identifizieren.

Zum Beispiel
Mais-Futures-Kontrakte, die im Januar ablaufen, werden als Januar-Mais-Futures bezeichnet.

Als Käufer eines Futures-Kontrakts sind Sie verpflichtet, den Rohstoff oder Vermögenswert zum Fälligkeitsdatum des Kontrakts zu übernehmen. Diese Übernahme kann in bar erfolgen und muss nicht immer in der physischen Eigentümerschaft des Vermögenswerts bestehen.

Der wichtigste Punkt, den man sich merken sollte, ist, dass Käufer ihren Futures-Kontrakt an jemand anderen verkaufen und sich so von ihrer vertraglichen Verpflichtung befreien können.

2. Wie gelangt man zum Futures-Handelsterminal auf MEXC?


2.1 Wenn MEXC-Benutzer auf der Webseite handeln möchten, folgen Sie bitte den untenstehenden Anweisungen, um die MEXC-Seite für Krypto-Futures-Käufe zu nutzen:


Öffnen Sie dieMEXC Hauptseite, bewegen Sie den Cursor über „Futures“ im oberen Menü und wählen Sie dann „Futures“ im Dropdown-Menü oderklicken Sie einfach auf diesen Link.


2.2 Wenn MEXC-Benutzer auf dem Mobilgerät handeln möchten, folgen Sie bitte den untenstehenden Anweisungen, um Krypto-Futures in der MEXC-App zu kaufen:


Tippen Sie auf die MEXC App, bewegen Sie den Finger auf „Futures“ im unteren Menü.


Das MEXC Futures-Handelsterminal bietet alle erforderlichen Werkzeuge für jeden Händler kostenlos an. Das Terminal ist benutzerfreundlich und liefert alle benötigten Informationen auf einen Blick.

Von der MEXC-Webseite:


Auf der MEXC-App:


Wie im oberen Bild zu sehen ist:
Nr. 1 zeigt auf die Menüleiste oben, mit der Sie das Futures-Handelspaar auswählen können, das Sie handeln möchten. Nr. 2 zeigt auf den unteren Teil des Bildschirms, der Ihre Positions- und Auftragsdetails enthält. Nr. 3 zeigt auf das Auftragsbuch auf der linken Seite des Bildschirms, mit dem Sie einen Überblick darüber erhalten können, was andere Broker kaufen und verkaufen, sodass Sie wissen, was derzeit auf den Märkten passiert. Nr. 4 zeigt auf die Schaltfläche zur Auftragserstellung, die sich rechts auf dem Bildschirm befindet.

3. Futures-Handel auf MEXC


Um mit dem Futures-Handel auf MEXC zu beginnen, müssen Sie Mittel von Ihrem Spot-Konto auf Ihr Derivaten- (Kontrakt-) Konto übertragen, um Futures zu handeln.

Beim Buchen eines Auftrags geben Sie den Preis und die Menge der Vermögenswerte an, die Sie handeln möchten, und bestätigen dies, indem Sie auf die Optionen „Kaufen/Long“ oder „Verkaufen/Short“ klicken.

Die Futures-Optionen bieten unterschiedliche Hebelraten für verschiedene Handelskombinationen.

Die MEXC-Börse unterstützt Hebel von bis zu 500x. Der maximale Hebel hängt von der Ursprungs- und Wartungsmargin ab.

Die Börse erlaubt es Benutzern, ihre Long- und Short-Positionen im Cross-Margin-Modus zu ändern. Zum Beispiel, wenn die Long-Position 30x und die Short-Position 90x beträgt, kann der Händler zur Absicherung des Risikos den Hebel von 90x auf 30x anpassen.

Die Plattform unterstützt Händler mit unterschiedlichen Margin-Präferenzen, indem verschiedene Margin-Modi angeboten werden.

Der Cross-Margin-Modus teilt die Margen zwischen zwei Positionen, die gegen die gleiche Kryptowährung geöffnet wurden. Jeglicher Gewinn oder Verlust aus einer Position kann zur Anpassung des Guthabens der anderen Position verwendet werden.

Der isolierte Margin-Modus akzeptiert nur die Margin für eine geöffnete Position. Im Falle eines Verlusts verliert der Handel nur gegen die spezifische Position bei der Abrechnung. Das Guthaben der Kryptowährung bleibt unangetastet. Dies ist die beste Option für alle neuen Händler, da es das Hauptguthaben der Krypto-Coins schützt.

Als Standardeinstellung beginnen alle Händler im isolierten Margin-Modus zu handeln.

4. Warum werden Futures von Händlern bevorzugt?


Der Futures-Handel bietet viele Vorteile, die alle Investoren ansprechen. Da es sich um Finanzderivate handelt, deren Wert auf einem finanziellen oder physischen Vermögenswert basiert, sind sie hervorragend für das Risikomanagement und für die Absicherung beim Kryptowährungshandel und -Mining geeignet. Diese Risikominderung macht den Futures-Handel effizienter im Umgang mit Risiken.


