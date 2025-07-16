



Im Artikel „ Bullische Candlestick-Muster “ haben wir gängige bullische Candlestick-Muster vorgestellt. Bärische Candlestick-Muster hingegen sind das Gegenteil und entstehen nach einem Aufwärtstrend. Das Auftreten bärischer Candlestick-Muster deutet auf eine mögliche Umkehr von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend hin. Wenn bärische Candlestick-Muster erscheinen, müssen wir sie im Zusammenhang mit der jeweiligen Marktsituation analysieren und bewerten. Zu den gängigen bärischen Candlestick-Mustern gehören die folgenden: Hanging-Man-Muster, Shooting-Star-Muster, Bärisches Engulfing-Muster (Bearish Engulfing), Evening-Star-Muster und Drei-Schwarze-Krähen-Muster (Three Black Crows).





Es ist wichtig zu beachten, dass Kryptowährungs-Candlestick-Diagramme im Gegensatz zu traditionellen Finanzmärkten grün für Kursanstiege und rot für Kursrückgänge anzeigen.





















Das Shooting-Star-Muster trägt seinen Namen zu Recht, da es einem Gewehrvisier ähnelt und eine Form hat, die dem umgekehrten Hammer ähnelt. Das Shooting-Star-Muster tritt typischerweise am Ende eines Aufwärtstrends auf und dient als offensichtlicheres Signal für eine mögliche Trendwende. Der Körper des Shooting Stars ist relativ klein, während der obere Schatten lang ist. Diese Kerze kann entweder eine kleine bullische oder bärische Candlestick sein.









Das Bearish-Engulfing-Muster tritt typischerweise am Ende eines Aufwärtstrends auf und besteht aus zwei Candlesticks. Die erste Kerze ist eine kleine bullische Kerze, gefolgt von einer zweiten, deutlich größeren bärischen Kerze, die die kleine bullische Kerze vollständig umschließt. Das Bearish-Engulfing-Muster deutet in der Regel auf eine hohe Preisvolatilität hin, und der darauf folgende Markttrend ist meist wenig optimistisch. Je größer der Körper der zweiten bärischen Kerze ist, desto stärker ist das potenzielle Abwärtssignal.













Das Evening-Star-Muster tritt während eines Aufwärtstrends auf und signalisiert, dass der Markt möglicherweise einen Höchststand erreicht, wobei es als relativ zuverlässiges Umkehrsignal gilt. Wenn sich ein Evening-Star-Muster im Markt zeigt, sollte dies mit Vorsicht betrachtet werden.





Das Evening-Star-Muster besteht aus drei Candlesticks und verhält sich entgegengesetzt zum Morning-Star-Muster. Die erste Kerze des Evening-Star-Musters ist eine bullische Kerze. Ihr folgt eine zweite Kerze, die entweder eine kleine bärische, kleine bullische oder eine Doji-Kerze sein kann. Die dritte Kerze ist eine bärische Kerze, deren Tiefpunkt unter dem Tiefpunkt der ersten Kerze liegt.













Das Drei-Schwarze-Krähen-Muster besteht aus drei aufeinanderfolgenden bärischen Kerzen, die entweder keine oder nur sehr kurze Schatten aufweisen. Der Eröffnungskurs eines jeden Handelstages liegt in der Nähe des Schlusskurses des vorherigen Tages. Mit zunehmendem Verkaufsdruck fällt jedoch der Schlusskurs stetig weiter. Das Drei-Schwarze-Krähen-Muster signalisiert in der Regel den Beginn eines Abwärtstrends.







