Nicht nötig, ETC selbst zu besitzen

Nicht- ETC-Besitzer können auf den Preis von ETC spekulieren und schnelle Gewinne erzielen, ohne den Vermögenswert selbst zu kaufen. Sie können eine Position in einem ETC Futures-Kontrakt mit USDT eröffnen, und alle erzielten Gewinne werden in USDT abgerechnet.