XSwap Protocol (XSP) Information XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain. Officiel hjemmeside: https://xspswap.finance Køb XSP nu!

XSwap Protocol (XSP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XSwap Protocol (XSP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Samlet udbud $ 13.00B $ 13.00B $ 13.00B Cirkulerende forsyning $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Alle tiders Høj: $ 0.01451122 $ 0.01451122 $ 0.01451122 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00056342 $ 0.00056342 $ 0.00056342 Få mere at vide om XSwap Protocol (XSP) pris

XSwap Protocol (XSP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XSwap Protocol (XSP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XSP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XSP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XSP's tokenomics, kan du udforske XSP tokens live-pris!

