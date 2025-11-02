UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Wakehacker by Virtuals pris i dag er 0.000544 USD. Følg med i realtid WAKEAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WAKEAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Wakehacker by Virtuals pris i dag er 0.000544 USD. Følg med i realtid WAKEAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WAKEAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om WAKEAI

WAKEAI Prisinfo

Hvad er WAKEAI

WAKEAI Whitepaper

WAKEAI Officiel hjemmeside

WAKEAI Tokenomics

WAKEAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Wakehacker by Virtuals Logo

Wakehacker by Virtuals Pris (WAKEAI)

Ikke noteret

1 WAKEAI til USD direkte pris:

$0.0005418
$0.0005418$0.0005418
+23.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:10:02 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00043959
$ 0.00043959$ 0.00043959
24H lav
$ 0.00057204
$ 0.00057204$ 0.00057204
24H høj

$ 0.00043959
$ 0.00043959$ 0.00043959

$ 0.00057204
$ 0.00057204$ 0.00057204

$ 0.00132264
$ 0.00132264$ 0.00132264

$ 0.00014284
$ 0.00014284$ 0.00014284

-0.42%

+23.75%

+28.96%

+28.96%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) realtidsprisen er $0.000544. I løbet af de sidste 24 timer har WAKEAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00043959 og et højdepunkt på $ 0.00057204, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAKEAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00132264, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00014284.

Når det gælder kortsigtet performance, WAKEAI har ændret sig med -0.42% i løbet af den sidste time, +23.75% i løbet af 24 timer og +28.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Markedsinformation

$ 353.54K
$ 353.54K$ 353.54K

--
----

$ 543.91K
$ 543.91K$ 543.91K

650.00M
650.00M 650.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Wakehacker by Virtuals er $ 353.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAKEAI er 650.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 543.91K.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Wakehacker by Virtuals til USD $ +0.00010441.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Wakehacker by Virtuals til USD $ +0.0001291208.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Wakehacker by Virtuals til USD $ +0.0001273475.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Wakehacker by Virtuals til USD $ +0.0000252921836359623.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00010441+23.75%
30 dage$ +0.0001291208+23.74%
60 dage$ +0.0001273475+23.41%
90 dage$ +0.0000252921836359623+4.88%

Hvad er Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Wakehacker by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Wakehacker by Virtuals.

Tjek Wakehacker by Virtuals prisprediktion nu!

WAKEAI til lokale valutaer

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WAKEAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Hvor meget er Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) værd i dag?
Den direkte WAKEAI pris i USD er 0.000544 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WAKEAI til USD pris?
Den aktuelle pris på WAKEAItil USD er $ 0.000544. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Wakehacker by Virtuals?
Markedsværdien for WAKEAI er $ 353.54K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WAKEAI?
Den cirkulerende forsyning af WAKEAI er 650.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WAKEAI?
WAKEAI opnåede en ATH-pris på 0.00132264 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WAKEAI?
WAKEAI så en ATL-pris på 0.00014284 USD.
Hvad er handelsvolumen for WAKEAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WAKEAI er -- USD.
Bliver WAKEAI højere i år?
WAKEAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WAKEAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:10:02 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,912.56
$109,912.56$109,912.56

-0.34%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,861.99
$3,861.99$3,861.99

-0.86%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02840
$0.02840$0.02840

-5.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$184.88
$184.88$184.88

-0.82%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,912.56
$109,912.56$109,912.56

-0.34%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,861.99
$3,861.99$3,861.99

-0.86%

Solana Logo

Solana

SOL

$184.88
$184.88$184.88

-0.82%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.68
$71.68$71.68

+1.08%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.730
$19.730$19.730

+3.26%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07164
$0.07164$0.07164

+43.28%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0038714
$0.0038714$0.0038714

+89.80%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005599
$0.00005599$0.00005599

+90.31%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000279
$0.000279$0.000279

+63.15%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004382
$0.0000000000004382$0.0000000000004382

+45.33%