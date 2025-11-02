Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00043959 $ 0.00043959 $ 0.00043959 24H lav $ 0.00057204 $ 0.00057204 $ 0.00057204 24H høj 24H lav $ 0.00043959$ 0.00043959 $ 0.00043959 24H høj $ 0.00057204$ 0.00057204 $ 0.00057204 All Time High $ 0.00132264$ 0.00132264 $ 0.00132264 Laveste pris $ 0.00014284$ 0.00014284 $ 0.00014284 Prisændring (1H) -0.42% Prisændring (1D) +23.75% Prisændring (7D) +28.96% Prisændring (7D) +28.96%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) realtidsprisen er $0.000544. I løbet af de sidste 24 timer har WAKEAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00043959 og et højdepunkt på $ 0.00057204, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WAKEAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00132264, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00014284.

Når det gælder kortsigtet performance, WAKEAI har ændret sig med -0.42% i løbet af den sidste time, +23.75% i løbet af 24 timer og +28.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 353.54K$ 353.54K $ 353.54K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 543.91K$ 543.91K $ 543.91K Cirkulationsforsyning 650.00M 650.00M 650.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Wakehacker by Virtuals er $ 353.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WAKEAI er 650.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 543.91K.