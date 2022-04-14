VFOX (VFOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i VFOX (VFOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VFOX (VFOX) Information VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs. Officiel hjemmeside: https://rfox.finance/

VFOX (VFOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VFOX (VFOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 197.46K $ 197.46K $ 197.46K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 197.50K $ 197.50K $ 197.50K Alle tiders Høj: $ 5.28 $ 5.28 $ 5.28 Alle tiders Lav: $ 0.00752955 $ 0.00752955 $ 0.00752955 Nuværende pris: $ 0.00940485 $ 0.00940485 $ 0.00940485 Få mere at vide om VFOX (VFOX) pris

VFOX (VFOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VFOX (VFOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VFOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VFOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VFOX's tokenomics, kan du udforske VFOX tokens live-pris!

VFOX Prisprediktion Vil du vide, hvor VFOX måske er på vej hen? Vores VFOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

