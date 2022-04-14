Usual USD (USD0) Tokenomics Få vigtig indsigt i Usual USD (USD0), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Usual USD (USD0) Information USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC. Officiel hjemmeside: https://usual.money Hvidbog: https://docs.usual.money/ Køb USD0 nu!

Usual USD (USD0) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Usual USD (USD0), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 574.09M $ 574.09M $ 574.09M Samlet udbud $ 575.08M $ 575.08M $ 575.08M Cirkulerende forsyning $ 575.08M $ 575.08M $ 575.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 574.09M $ 574.09M $ 574.09M Alle tiders Høj: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Alle tiders Lav: $ 0.962885 $ 0.962885 $ 0.962885 Nuværende pris: $ 0.998298 $ 0.998298 $ 0.998298 Få mere at vide om Usual USD (USD0) pris

Usual USD (USD0) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Usual USD (USD0) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USD0 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USD0 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USD0's tokenomics, kan du udforske USD0 tokens live-pris!

USD0 Prisprediktion Vil du vide, hvor USD0 måske er på vej hen? Vores USD0 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USD0 Tokens prisprediktion nu!

