staring robot (SONNY) Information Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique: 🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation. 🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle. 🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core. 💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share. So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way. Officiel hjemmeside: https://sonnyonsol.xyz/ Køb SONNY nu!

staring robot (SONNY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for staring robot (SONNY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 155.00K $ 155.00K $ 155.00K Samlet udbud $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M Cirkulerende forsyning $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 155.00K $ 155.00K $ 155.00K Alle tiders Høj: $ 0.00444034 $ 0.00444034 $ 0.00444034 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015511 $ 0.00015511 $ 0.00015511 Få mere at vide om staring robot (SONNY) pris

staring robot (SONNY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for staring robot (SONNY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SONNY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SONNY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SONNY's tokenomics, kan du udforske SONNY tokens live-pris!

SONNY Prisprediktion Vil du vide, hvor SONNY måske er på vej hen? Vores SONNY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SONNY Tokens prisprediktion nu!

