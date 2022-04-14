Stader ETHx (ETHX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stader ETHx (ETHX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stader ETHx (ETHX) Information What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Officiel hjemmeside: https://staderlabs.com/ Hvidbog: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf Køb ETHX nu!

Stader ETHx (ETHX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stader ETHx (ETHX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 720.76M $ 720.76M $ 720.76M Samlet udbud $ 146.59K $ 146.59K $ 146.59K Cirkulerende forsyning $ 146.59K $ 146.59K $ 146.59K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 720.76M $ 720.76M $ 720.76M Alle tiders Høj: $ 5,094.29 $ 5,094.29 $ 5,094.29 Alle tiders Lav: $ 1,474.49 $ 1,474.49 $ 1,474.49 Nuværende pris: $ 4,920.07 $ 4,920.07 $ 4,920.07 Få mere at vide om Stader ETHx (ETHX) pris

Stader ETHx (ETHX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stader ETHx (ETHX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETHX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETHX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETHX's tokenomics, kan du udforske ETHX tokens live-pris!

ETHX Prisprediktion Vil du vide, hvor ETHX måske er på vej hen? Vores ETHX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETHX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!