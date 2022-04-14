SLUB (SLUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i SLUB (SLUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SLUB (SLUB) Information SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand . Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1920964345456193568 Køb SLUB nu!

SLUB (SLUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SLUB (SLUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.31K Samlet udbud $ 997.36M Cirkulerende forsyning $ 997.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.31K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

SLUB (SLUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SLUB (SLUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLUB's tokenomics, kan du udforske SLUB tokens live-pris!

