SkyAI (SKYAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01894412 24H lav $ 0.02068888 24H høj All Time High $ 0.09237 Laveste pris $ 0.01433298 Prisændring (1H) -0.36% Prisændring (1D) +3.62% Prisændring (7D) -19.13%

SkyAI (SKYAI) realtidsprisen er $0.01992761. I løbet af de sidste 24 timer har SKYAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01894412 og et højdepunkt på $ 0.02068888, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SKYAIs højeste pris nogensinde er $ 0.09237, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01433298.

Når det gælder kortsigtet performance, SKYAI har ændret sig med -0.36% i løbet af den sidste time, +3.62% i løbet af 24 timer og -19.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SkyAI (SKYAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 19.91M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.91M Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SkyAI er $ 19.91M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SKYAI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.91M.