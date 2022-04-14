SingularityDAO (SDAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i SingularityDAO (SDAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SingularityDAO (SDAO) Information SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology. Officiel hjemmeside: https://www.singularitydao.ai/ Køb SDAO nu!

SingularityDAO (SDAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SingularityDAO (SDAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 90.50M $ 90.50M $ 90.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Alle tiders Høj: $ 6.62 $ 6.62 $ 6.62 Alle tiders Lav: $ 0.0360741 $ 0.0360741 $ 0.0360741 Nuværende pris: $ 0.04106654 $ 0.04106654 $ 0.04106654 Få mere at vide om SingularityDAO (SDAO) pris

SingularityDAO (SDAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SingularityDAO (SDAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SDAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SDAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SDAO's tokenomics, kan du udforske SDAO tokens live-pris!

