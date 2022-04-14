Sator (SAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sator (SAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sator (SAO) Information Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality. Demand to "earn crypto for watching tv" is evident from consumers' perspective. Thus, Sator's economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator's value-proposition is compelling from a content provider's perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding. Officiel hjemmeside: https://sator.io

Sator (SAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sator (SAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.40K $ 8.40K $ 8.40K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 55.01M $ 55.01M $ 55.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.33K $ 76.33K $ 76.33K Alle tiders Høj: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015177 $ 0.00015177 $ 0.00015177 Få mere at vide om Sator (SAO) pris

Sator (SAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sator (SAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAO's tokenomics, kan du udforske SAO tokens live-pris!

