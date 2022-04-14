Ripple USD (RLUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ripple USD (RLUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ripple USD (RLUSD) Information Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner. Officiel hjemmeside: https://ripple.com/solutions/stablecoin/ Køb RLUSD nu!

Ripple USD (RLUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ripple USD (RLUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 642.67M $ 642.67M $ 642.67M Samlet udbud $ 642.74M $ 642.74M $ 642.74M Cirkulerende forsyning $ 642.74M $ 642.74M $ 642.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 642.67M $ 642.67M $ 642.67M Alle tiders Høj: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Alle tiders Lav: $ 0.962292 $ 0.962292 $ 0.962292 Nuværende pris: $ 0.999888 $ 0.999888 $ 0.999888 Få mere at vide om Ripple USD (RLUSD) pris

Ripple USD (RLUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ripple USD (RLUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RLUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RLUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RLUSD's tokenomics, kan du udforske RLUSD tokens live-pris!

RLUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor RLUSD måske er på vej hen? Vores RLUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RLUSD Tokens prisprediktion nu!

