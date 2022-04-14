Record Nexus (RECORD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Record Nexus (RECORD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Record Nexus (RECORD) Information RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP. Officiel hjemmeside: https://record.nexus/ Hvidbog: https://docs.musicprotocol.io/ Køb RECORD nu!

Record Nexus (RECORD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Record Nexus (RECORD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 471.51M $ 471.51M $ 471.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Alle tiders Høj: $ 0.03335107 $ 0.03335107 $ 0.03335107 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00251996 $ 0.00251996 $ 0.00251996 Få mere at vide om Record Nexus (RECORD) pris

Record Nexus (RECORD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Record Nexus (RECORD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RECORD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RECORD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RECORD's tokenomics, kan du udforske RECORD tokens live-pris!

RECORD Prisprediktion Vil du vide, hvor RECORD måske er på vej hen? Vores RECORD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RECORD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!