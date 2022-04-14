QuantifyAI (QGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i QuantifyAI (QGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QuantifyAI (QGG) Information QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community. Officiel hjemmeside: https://www.quantify.gg/ Hvidbog: https://docs.quantify.gg/ Køb QGG nu!

QuantifyAI (QGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QuantifyAI (QGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.18K $ 26.18K $ 26.18K Samlet udbud $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Cirkulerende forsyning $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.18K $ 26.18K $ 26.18K Alle tiders Høj: $ 0.00679977 $ 0.00679977 $ 0.00679977 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om QuantifyAI (QGG) pris

QuantifyAI (QGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QuantifyAI (QGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QGG's tokenomics, kan du udforske QGG tokens live-pris!

QGG Prisprediktion Vil du vide, hvor QGG måske er på vej hen? Vores QGG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QGG Tokens prisprediktion nu!

