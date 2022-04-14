Polinate (POLI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polinate (POLI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polinate (POLI) Information Polinate is a next-generation crowdfunding platform designed to empower gamers, games and guilds. We provide gamers, games and guilds with an opportunity to raise funds for their projects in a permissionless way. We serve as a bridge between the projects and the crypto/NFT communities. We are building the backbone of the new play-to-earn gaming industry and the metaverse. It doesn’t matter where you are from, social status, banked or unbanked. If you add value, you benefit. Officiel hjemmeside: https://www.polinate.io/ Køb POLI nu!

Polinate (POLI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polinate (POLI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 136.47K $ 136.47K $ 136.47K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 232.71M $ 232.71M $ 232.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 293.22K $ 293.22K $ 293.22K Alle tiders Høj: $ 0.04661549 $ 0.04661549 $ 0.04661549 Alle tiders Lav: $ 0.00019312 $ 0.00019312 $ 0.00019312 Nuværende pris: $ 0.00058644 $ 0.00058644 $ 0.00058644 Få mere at vide om Polinate (POLI) pris

Polinate (POLI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polinate (POLI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLI's tokenomics, kan du udforske POLI tokens live-pris!

