Party (PARTY) Information $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Officiel hjemmeside: https://btc.fun/details Køb PARTY nu!

Party (PARTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Party (PARTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 966.87K $ 966.87K $ 966.87K Samlet udbud $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Cirkulerende forsyning $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 966.87K $ 966.87K $ 966.87K Alle tiders Høj: $ 0.0228569 $ 0.0228569 $ 0.0228569 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00047135 $ 0.00047135 $ 0.00047135 Få mere at vide om Party (PARTY) pris

Party (PARTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Party (PARTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PARTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PARTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PARTY's tokenomics, kan du udforske PARTY tokens live-pris!

PARTY Prisprediktion Vil du vide, hvor PARTY måske er på vej hen? Vores PARTY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PARTY Tokens prisprediktion nu!

