Pactus (PAC) Tokenomics

Pactus (PAC) Information

Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024.

The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe.

The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus.

The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience.

https://pactus.org/

Pactus (PAC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pactus (PAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 125.09K
$ 125.09K$ 125.09K
Samlet udbud
$ 25.83M
$ 25.83M$ 25.83M
Cirkulerende forsyning
$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M
Alle tiders Høj:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
Alle tiders Lav:
$ 0.01997592
$ 0.01997592$ 0.01997592
Nuværende pris:
$ 0.057612
$ 0.057612$ 0.057612

Pactus (PAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Pactus (PAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PAC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PAC's tokenomics, kan du udforske PAC tokens live-pris!

