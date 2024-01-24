Pactus (PAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pactus (PAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pactus (PAC) Information Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience. Officiel hjemmeside: https://pactus.org/

Pactus (PAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pactus (PAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 125.09K $ 125.09K $ 125.09K Samlet udbud $ 25.83M $ 25.83M $ 25.83M Cirkulerende forsyning $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Alle tiders Lav: $ 0.01997592 $ 0.01997592 $ 0.01997592 Nuværende pris: $ 0.057612 $ 0.057612 $ 0.057612 Få mere at vide om Pactus (PAC) pris

Pactus (PAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pactus (PAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAC's tokenomics, kan du udforske PAC tokens live-pris!

PAC Prisprediktion Vil du vide, hvor PAC måske er på vej hen? Vores PAC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

