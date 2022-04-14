Owo (OWO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Owo (OWO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Owo (OWO) Information OWO is a community-driven meme coin inspired by the iconic green frog culture, combining playful aesthetics with a loyal Ethereum-based holder base. Launched with no presale, no tax, and no team allocation, OWO became fully community-led after the dev vanished on day one. The CTO stepped up immediately to stabilise the project, and it has grown organically ever since through on-chain momentum and community support. Meme first, always. Officiel hjemmeside: https://owocoin.io Køb OWO nu!

Owo (OWO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Owo (OWO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 130.93K $ 130.93K $ 130.93K Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 130.93K $ 130.93K $ 130.93K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Owo (OWO) pris

Owo (OWO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Owo (OWO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OWO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OWO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OWO's tokenomics, kan du udforske OWO tokens live-pris!

OWO Prisprediktion Vil du vide, hvor OWO måske er på vej hen? Vores OWO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OWO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!