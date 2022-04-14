ORE Network (ORE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ORE Network (ORE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ORE Network (ORE) Information The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON. Officiel hjemmeside: https://ore.network/ Køb ORE nu!

ORE Network (ORE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ORE Network (ORE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 238.43K $ 238.43K $ 238.43K Samlet udbud $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Cirkulerende forsyning $ 563.13M $ 563.13M $ 563.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 448.81K $ 448.81K $ 448.81K Alle tiders Høj: $ 0.304071 $ 0.304071 $ 0.304071 Alle tiders Lav: $ 0.00018144 $ 0.00018144 $ 0.00018144 Nuværende pris: $ 0.0004234 $ 0.0004234 $ 0.0004234 Få mere at vide om ORE Network (ORE) pris

ORE Network (ORE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ORE Network (ORE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORE's tokenomics, kan du udforske ORE tokens live-pris!

