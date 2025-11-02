Oneoneone (SN111) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.92528 $ 0.92528 $ 0.92528 24H lav $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24H høj 24H lav $ 0.92528$ 0.92528 $ 0.92528 24H høj $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 All Time High $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Laveste pris $ 0.326681$ 0.326681 $ 0.326681 Prisændring (1H) -0.08% Prisændring (1D) +3.09% Prisændring (7D) +23.12% Prisændring (7D) +23.12%

Oneoneone (SN111) realtidsprisen er $0.953838. I løbet af de sidste 24 timer har SN111 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.92528 og et højdepunkt på $ 1.028, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN111s højeste pris nogensinde er $ 1.028, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.326681.

Når det gælder kortsigtet performance, SN111 har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, +3.09% i løbet af 24 timer og +23.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Oneoneone (SN111) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Cirkulationsforsyning 1.57M 1.57M 1.57M Samlet Udbud 1,567,509.92083544 1,567,509.92083544 1,567,509.92083544

Den nuværende markedsværdi på Oneoneone er $ 1.50M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN111 er 1.57M, med et samlet udbud på 1567509.92083544. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.50M.