ODIN Tools (ODIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00447801 $ 0.00447801 $ 0.00447801 24H lav $ 0.00458062 $ 0.00458062 $ 0.00458062 24H høj 24H lav $ 0.00447801$ 0.00447801 $ 0.00447801 24H høj $ 0.00458062$ 0.00458062 $ 0.00458062 All Time High $ 0.00779732$ 0.00779732 $ 0.00779732 Laveste pris $ 0.00201723$ 0.00201723 $ 0.00201723 Prisændring (1H) -0.94% Prisændring (1D) -0.41% Prisændring (7D) +23.45% Prisændring (7D) +23.45%

ODIN Tools (ODIN) realtidsprisen er $0.00451144. I løbet af de sidste 24 timer har ODIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00447801 og et højdepunkt på $ 0.00458062, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ODINs højeste pris nogensinde er $ 0.00779732, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00201723.

Når det gælder kortsigtet performance, ODIN har ændret sig med -0.94% i løbet af den sidste time, -0.41% i løbet af 24 timer og +23.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ODIN Tools (ODIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 338.07K$ 338.07K $ 338.07K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 417.11K$ 417.11K $ 417.11K Cirkulationsforsyning 74.86M 74.86M 74.86M Samlet Udbud 92,358,294.16590606 92,358,294.16590606 92,358,294.16590606

Den nuværende markedsværdi på ODIN Tools er $ 338.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ODIN er 74.86M, med et samlet udbud på 92358294.16590606. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 417.11K.