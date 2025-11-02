ODIN Tools (ODIN) Prisprediktion (USD)

Få ODIN Tools prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget ODIN vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på ODIN Tools % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse ODIN Tools Prisprediktion for 2025-2050 (USD) ODIN Tools (ODIN) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan ODIN Tools potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.004564 i 2025. ODIN Tools (ODIN) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan ODIN Tools potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004792 i 2026. ODIN Tools (ODIN) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ODIN for 2027 være $ 0.005032 med en 10.25% vækstrate. ODIN Tools (ODIN) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ODIN i 2028 være $ 0.005283 med en 15.76% vækstrate. ODIN Tools (ODIN) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ODIN i 2029 være $ 0.005547 sammen med 21.55% vækstraten. ODIN Tools (ODIN) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ODIN i 2030 være $ 0.005825 sammen med 27.63% vækstraten. ODIN Tools (ODIN) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på ODIN Tools potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009488. ODIN Tools (ODIN) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på ODIN Tools potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.015456. År Pris Vækst 2025 $ 0.004564 0.00%

2026 $ 0.004792 5.00%

2027 $ 0.005032 10.25%

2028 $ 0.005283 15.76%

2029 $ 0.005547 21.55%

2030 $ 0.005825 27.63%

2031 $ 0.006116 34.01%

2032 $ 0.006422 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.006743 47.75%

2034 $ 0.007080 55.13%

2035 $ 0.007434 62.89%

2036 $ 0.007806 71.03%

2037 $ 0.008196 79.59%

2038 $ 0.008606 88.56%

2039 $ 0.009036 97.99%

2040 $ 0.009488 107.89% Vis mere Kortsigtet ODIN Toolsprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.004564 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.004564 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.004568 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.004583 0.41% ODIN Tools (ODIN) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på ODIN for November 2, 2025(I dag) , er $0.004564 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. ODIN Tools (ODIN) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for ODIN, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.004564 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. ODIN Tools (ODIN) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for ODIN, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.004568 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. ODIN Tools (ODIN) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på ODIN være $0.004583 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel ODIN Tools prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 341.68K$ 341.68K $ 341.68K Cirkulationsforsyning 74.86M 74.86M 74.86M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste ODIN pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har ODIN et cirkulerende forsyning på 74.86M og en samlet markedsværdi på $ 341.68K. Se live ODIN pris

ODIN Tools Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på ODIN Tools-siden med livepriser er den aktuelle pris på ODIN Tools 0.004564USD. Det cirkulerende udbud af ODIN Tools(ODIN) er 74.86M ODIN , hvilket giver det en markedsværdi på $341,675 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.69% $ 0 $ 0.004582 $ 0.004493

7 dage 25.11% $ 0.001145 $ 0.005018 $ 0.003647

30 dage 11.33% $ 0.000517 $ 0.005018 $ 0.003647 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har ODIN Tools vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.69% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev ODIN Tools handlet til en højeste værdi på $0.005018 og en laveste værdi på $0.003647 . Den havde oplevet en prisændring på 25.11% . Denne seneste tendens viser ODINs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har ODIN Tools oplevet en ændring på 11.33% , hvilket svarer til cirka $0.000517 i værdi. Det tyder på, at ODIN kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer ODIN Tools (ODIN )-prisforudsigelsesmodulet? ODIN Tools-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på ODIN baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for ODIN Tools over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på ODIN, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på ODIN Tools. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for ODIN. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af ODIN for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for ODIN Tools.

Hvorfor er ODIN prisforudsigelse vigtig?

ODIN Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

