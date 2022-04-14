Nostra (NSTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nostra (NSTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nostra (NSTR) Information Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone. Officiel hjemmeside: https://nostra.finance/ Hvidbog: https://docs.nostra.finance/ Køb NSTR nu!

Nostra (NSTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nostra (NSTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Alle tiders Høj: $ 0.220377 $ 0.220377 $ 0.220377 Alle tiders Lav: $ 0.02024081 $ 0.02024081 $ 0.02024081 Nuværende pris: $ 0.02313321 $ 0.02313321 $ 0.02313321 Få mere at vide om Nostra (NSTR) pris

Nostra (NSTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nostra (NSTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NSTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NSTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NSTR's tokenomics, kan du udforske NSTR tokens live-pris!

