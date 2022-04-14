NORA (NORA) Tokenomics Få vigtig indsigt i NORA (NORA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NORA (NORA) Information Nora is revolutionizing mental health support by merging advanced AI with blockchain technology. It introduces customizable, decentralized AI agents designed to scale mental wellness across individuals, therapists, and businesses. With features like personalized agents, therapist cloning, and corporate integrations, Nora provides an inclusive, scalable, and privacy-focused solution for global mental health challenges. Officiel hjemmeside: https://speaktonora.com/ Hvidbog: https://docs.speaktonora.com/ Køb NORA nu!

NORA (NORA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NORA (NORA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.10K $ 32.10K $ 32.10K Samlet udbud $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Cirkulerende forsyning $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.10K $ 32.10K $ 32.10K Alle tiders Høj: $ 0.01776197 $ 0.01776197 $ 0.01776197 Alle tiders Lav: $ 0.00002987 $ 0.00002987 $ 0.00002987 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NORA (NORA) pris

NORA (NORA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NORA (NORA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NORA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NORA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NORA's tokenomics, kan du udforske NORA tokens live-pris!

NORA Prisprediktion Vil du vide, hvor NORA måske er på vej hen? Vores NORA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NORA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!